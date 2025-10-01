¿Qué es la seguridad DNS?

La seguridad del DNS mantiene a raya a los "actores maliciosos" y sus dominios maliciosos mediante la aplicación de métodos de cifrado, autenticación e inteligencia de amenazas.

¿Por qué es necesaria la seguridad DNS? En gran parte debido al papel central y clave que desempeñan los servicios DNS en la comunicación moderna. El DNS sirve como la "guía telefónica" (o lista de directorios) de Internet, ayudando a hacer coincidir las solicitudes de dominio con las direcciones IP.

Para tener una idea real de lo esencial que es esa actividad, piense por un momento cuántas veces es probable que necesite estos servicios de búsqueda durante un día promedio. Ahora multiplique esa cifra para representar semanas, meses y años, y podrá ver claramente qué parte constante y continua de la informática moderna es esta actividad.

El DNS también es una actividad rica en direcciones IP, que constituyen datos potencialmente valiosos y sensibles. Además, la tecnología de capa DNS tiene varias vulnerabilidades que la dejan expuesta a diversas formas de ciberataques.