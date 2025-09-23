Filtrado DNS vs. filtrado web: ¿cuál es la diferencia?

El filtrado DNS y el filtrado web bloquean el acceso a dominios completos (sitios web) que podrían suponer ciberamenazas y otros peligros de seguridad para los sistemas y sus usuarios. Los dos enfoques difieren en el momento y el alcance, ya que el filtrado DNS proporciona una solución preventiva más rápida, mientras que el filtrado web ofrece una mayor profundidad de análisis.
Ambas políticas de filtrado de contenido se esfuerzan básicamente por lograr el mismo objetivo de ciberseguridad: proteger al usuario (y su sistema) de contenidos dañinos de sitios web maliciosos u otros actores maliciosos. Cada forma de control de acceso se construye de manera diferente para llevar a cabo funciones relacionadas pero separadas.
El filtrado DNS se basa en el sistema de nombres de dominio (DNS) y está orientado a interceptar sitios web potencialmente peligrosos antes de que se pueda acceder a ellos. El filtrado web implica medidas de seguridad más ricas y desarrolladas que no solo detectan sitios maliciosos, sino que también realizan exámenes analíticos de dichos sitios y sus métodos.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Antes de continuar, dediquemos un momento a revisar exactamente qué tipos de contenido web se buscan activamente para su exclusión mediante ambos tipos de filtrado.
En el pasado, "contenido inapropiado" significaba "contenido para adultos", que se utilizaba tradicionalmente para referirse a contenido explícitamente sexual. Las tendencias recientes han hecho que este término general se amplíe para abarcar una gama más amplia de material potencialmente ofensivo, incluidos sitios que trafican con discursos de odio o ideologías violentas.
Además, debido en parte a la explosión en el uso de cámaras de teléfonos móviles y al aumento sin precedentes de las redes sociales, ahora hay una preponderancia en línea de secuencias de vídeo capturadas por los usuarios. Este tipo de contenido incluye todo aquello que sea digno de mención, entre ello algunos casos detalles gráficos y actos ilegales. Todos estos contenidos pueden considerarse inapropiados, aunque este término subjetivo sigue abierto a alguna interpretación.
Ahora pasamos a contenidos más puramente siniestros. Puede que contenga o no imágenes ofensivas, pero probablemente no, porque es más eficaz que parezca perfectamente normal, como un troyano proverbial. De esa manera, lo más probable es que los usuarios no sospechen que contiene algo más que contenido normal.
Sin embargo, esta normalidad engañosa puede ocultar una amplia gama de ciberataques, incluida la introducción de malware en un sistema para intentar comprometer la seguridad de la red. Este tipo de amenaza adquiere máxima urgencia cuando implica el uso de ransomware diseñado para mantener como rehenes los sistemas de los usuarios hasta que se extorsione alguna forma de pago. Los contenidos nocivos también pueden ocultar ataques de phishing que intentan obtener datos confidenciales.
La tercera categoría de contenido web que requiere filtrado implica contenido que no es obsceno ni incendiario, ni probablemente perjudicial para la solución de seguridad de la organización. No es deseado y puede ser por varias razones.
Aunque es cierto que el término "no deseado" también se aplica al contenido inapropiado y al contenido dañino, en realidad estamos hablando de sitios que tienen una característica de contenido improductivo. Los sitios de redes sociales y las salas de chat no moderadas entran en esta categorización, al igual que los sitios que tienen la característica de vídeo en streaming. E incluye sitios web específicos que utilizan redireccionamientos para dirigir al usuario a otros sitios web, o sitios que bombardean al espectador con secuencias interminables de mensajes publicitarios.
El filtrado DNS funciona detectando solicitudes DNS potencialmente peligrosas antes de que puedan ejecutarse y emparejarse con direcciones IP. La secuencia es así:
Cabe señalar que cuando las soluciones de filtrado DNS bloquean un dominio, ese bloqueo afecta a todas las páginas web de ese dominio, y no solo a determinadas páginas potencialmente peligrosas. Desde el punto de vista de la seguridad, el filtrado DNS ayuda a evitar la infiltración de sitios web de phishing y dominios maliciosos.
El proceso de filtrado web funciona de forma un poco diferente al filtrado DNS. Es una herramienta más precisa que el filtrado DNS y tiene una mayor profundidad analítica. Sin embargo, carece de la sincronización preventiva del filtrado DNS, y esa es una distinción clave entre los dos. Los pasos del filtrado web son comparativamente sencillos:
Una parte clave del proceso de filtrado web la gestiona Secure Sockets Layer (SSL), una solución de seguridad que forja un enlace cifrado de forma segura entre un servidor web y un navegador web.
Existen algunos puntos en común sorprendentes entre el filtrado DNS y el filtrado web:
Descubra cómo separar el DNS de su CDN puede mejorar el rendimiento, ahorrar costes y aumentar la capacidad de recuperación. Descubra por qué la gestión independiente de DNS permite un mayor control sobre la dirección del tráfico, la monitorización del rendimiento y la resiliencia en varios proveedores de CDN.
Seleccionar el proveedor de DNS adecuado es crucial para gestionar el tráfico, garantizar la resiliencia y optimizar el rendimiento. Descubra los 4 factores esenciales que debe tener en cuenta, desde el perfil de riesgo y las necesidades de los desarrolladores hasta la gestión de varias CDN y los requisitos de rendimiento.
Aprenda cómo el DNS gestionado mejora el rendimiento y la seguridad, reduce la latencia y agiliza sus operaciones. Descubra las diferencias entre DNS gestionado y autogestionado, y explore los beneficios clave para su empresa.
Explore los beneficios y los retos del autoalojamiento de DNS autoritativo para grandes empresas. Conozca las complejidades ocultas del autoalojamiento y por qué las soluciones de DNS gestionado pueden ser la mejor opción en cuanto a escalabilidad, resiliencia y rentabilidad.
IBM NS1 Connect es un servicio en la nube totalmente gestionado para DNS empresarial, DHCP, gestión de direcciones IP y dirección del tráfico de aplicaciones.
Las soluciones de redes en la nube de IBM proporcionan conectividad de alto rendimiento para potenciar sus aplicaciones y su negocio.
Consolide el soporte de los centros de datos con IBM Technology Lifecycle Services para redes en la nube y más.
Refuerce la resiliencia de su red con IBM NS1 Connect. Comience con una cuenta de desarrollador gratuita para explorar soluciones de DNS gestionado o programe una demostración en directo para ver cómo nuestra plataforma puede optimizar el rendimiento y la fiabilidad de su red.