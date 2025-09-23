Filtrado DNS vs. filtrado web: ¿cuál es la diferencia?

Ambas políticas de filtrado de contenido se esfuerzan básicamente por lograr el mismo objetivo de ciberseguridad: proteger al usuario (y su sistema) de contenidos dañinos de sitios web maliciosos u otros actores maliciosos. Cada forma de control de acceso se construye de manera diferente para llevar a cabo funciones relacionadas pero separadas.

El filtrado DNS se basa en el sistema de nombres de dominio (DNS) y está orientado a interceptar sitios web potencialmente peligrosos antes de que se pueda acceder a ellos. El filtrado web implica medidas de seguridad más ricas y desarrolladas que no solo detectan sitios maliciosos, sino que también realizan exámenes analíticos de dichos sitios y sus métodos.