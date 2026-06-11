¿Qué es la DPIA (evaluación del impacto de la protección de datos)?

La UE se toma muy en serio el RGPD y su correspondiente requisito de DPIA, e impone multas a las organizaciones que no implementen las DPIA o que de otro modo muestren un incumplimiento.

En 2019, por ejemplo, una escuela secundaria en el norte de Suecia se enfrentó a una multa, la primera de Suecia, cuando implementó un piloto para pasar lista mediante el uso de tecnología biométrica de reconocimiento facial. Lo hizo sin realizar una DPIA. Finalmente, la escuela fue multada con 19 000 euros, aunque algunos observadores señalaron que la multa máxima podría haber ascendido a casi un millón de euros.1 (Las sanciones previstas en el RGPD alcanzan hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos globales anuales de una empresa, lo que sea mayor).

Un sitio web hace un seguimiento de las multas por el RGPD. En abril de 2026, se habían contabilizado más de 3000 multas. Muchas de estas multas citan específicamente el artículo 35 del RGPD (que se refiere a la EIPD) como contribuyente a la multa. En un ejemplo de diciembre de 2025, una empresa francesa fue multada con 3,5 millones de euros, y se citó una infracción del artículo 35. La mayor multa del RGPD de la historia fue impuesta a Meta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en 2023 por 1.200 millones de euros, aunque ese caso se centró en transferencias de datos, no en evaluaciones de impacto.

RGPD.eu ofrece orientación sobre cómo realizar correctamente un DPIA, con una plantilla completa. Sin embargo, cabe señalar que llevar a cabo una DPIA suele ser solo el principio de un proceso exhaustivo de gestión de riesgos. A veces se producen multas cuando un DPIA identifica riesgos y vulnerabilidades potenciales, pero la falta de mitigaciones reales convierte al DPIA en un mero ejercicio.

En los peores casos, un DPIA puede servir como un registro documental que demuestra que la empresa conocía los riesgos y no les dio dirección adecuada. En France Travail, la agencia nacional de empleo, nunca se implementaron medidas de seguridad establecidas en los DPIA, lo que provocó una vulneración de datos. En enero de 2026, los reguladores impusieron a France Travail una multa de 5 millones de euros.2