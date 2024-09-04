Casos de uso de Apache Kafka: impulsar la innovación en diversos sectores

Apache Kafka es una plataforma de transmisión distribuida y de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones en tiempo real y orientadas a eventos. Con Apache Kafka, los desarrolladores pueden crear aplicaciones que utilicen continuamente registros de datos de transmisión y ofrezcan experiencias en tiempo real a los usuarios.

Ya sea para consultar el saldo de una cuenta, ver Netflix o navegar por LinkedIn, los usuarios de hoy en día esperan que las aplicaciones les ofrezcan experiencias casi en tiempo real. La arquitectura basada en eventos de Apache Kafka se diseñó para almacenar datos y transmitir eventos en tiempo real, lo que la convierte en un intermediario de mensajes y una unidad de almacenamiento que permite experiencias de usuario en tiempo real en muchos tipos diferentes de aplicaciones.

Apache Kafka es uno de los sistemas de procesamiento de datos de código abierto más populares disponibles, con casi 50 000 empresas que lo utilizan y una cuota de mercado del 26,7 %.