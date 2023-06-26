Los beneficios de utilizar la inteligencia artificial para las operaciones de TI son muchos. Al infundir inteligencia artificial (IA) en operaciones de TI, puede aprovechar el considerable poder del procesamiento del lenguaje natural (PLN), big data, y los modelos de machine learning (ML) para automatizar y agilizar los flujos de trabajo operativos, y monitorizar la correlación de eventos y la determinación de causalidad.
Para los profesionales de TI de hoy en día, AIOps es también una de las formas más rápidas de obtener un ROI tangible de las inversiones en transformación digital. La automatización de procesos suele centrarse en los esfuerzos por optimizar el gasto, lograr una mayor eficiencia operativa e incorporar tecnologías nuevas e innovadoras, que a menudo se traducen en una mejor experiencia del cliente.
Pero, ¿por dónde empezar? En esta entrada de blog, iremos más allá de los conceptos básicos, como el análisis de causa raíz y la detección de anomalías, y examinaremos seis casos de uso estratégicos para AIOps. Además, tenemos próximos pasos prácticos para guiar su viaje AIOps.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Hoy en día, existen infinitas opciones para alojar sus sistemas y aplicaciones de TI: en la nube, on-prem e incluso en el perímetro. El atractivo de esta estrategia de cloud híbrido es que puede disponer de todos los recursos que necesita para garantizar el rendimiento de la aplicación. Pero estar "siempre conectado" es costoso, y muchas organizaciones sobreproporcionan recursos para mitigar los riesgos de rendimiento (y gastan de más en el proceso).
Para dar dirección a este desperdicio, considere implementar FinOps (Finanzas + DevOps). Esta práctica de gestión financiera en la nube es una forma de que los equipos multifuncionales, como los de ingeniería, finanzas y producto, trabajen juntos y se apropien del uso de la nube. AIOps le ayuda a poner en práctica este enfoque mediante el uso de decisiones de gasto en la nube basadas en datos para equilibrar de forma segura el coste y el rendimiento. Al utilizar software, no personas, puede tomar las medidas adecuadas y proporcionar a las aplicaciones los recursos que necesitan cuando los necesitan. También creará una automatización fiable para sus equipos de TI, ya que cada acción está respaldada por datos. El resultado: costes reducidos, menos fatiga por alertas, menos residuos y un ROI documentado para sus esfuerzos de automatización.
Próximos pasos:
Según un estudio del IBM Institute for Business Value, los CEO clasificaron la sostenibilidad como el principal desafío, por delante de las regulaciones, los riesgos cibernéticos y la infraestructura tecnológica. Hay muchas formas de abordar este desafío, pero los CEO más exitosos están aprovechando sus inversiones en sostenibilidad para optimizar las operaciones y adoptar la transformación digital, un escenario beneficioso para todos que combina el rendimiento de la sostenibilidad con mejores resultados financieros.
Para hacer frente a sus propios retos de sostenibilidad, empiece por optimizar su centro de datos: los centros de datos de todo el mundo representan entre el 1 y el 1,5 % del consumo mundial de electricidad. Puede lograr un impacto inmediato tomando decisiones basadas en datos sobre la asignación de recursos de las aplicaciones. Si las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede aumentar la utilización, reducir los costes energéticos y las emisiones de carbono y lograr operaciones eficientes de manera continua.
Próximos pasos:
El pipeline de integración continua/entrega continua, comúnmente conocido como pipeline de CI/CD, es un flujo de trabajo ágil de DevOps centrado en un proceso de entrega de software frecuente y fiable. Permite a los equipos de DevOps escribir código, integrarlo, ejecutar pruebas, entregar versiones e implementar cambios en el software de forma colaborativa y en tiempo real. Una característica clave del pipeline de CI/CD es el uso de la automatización para garantizar la calidad del código.
Al considerar formas de mejorar sus sistemas de TI, emplear la observabilidad para crear un pipeline de CI/CD de alto rendimiento es un excelente caso de uso para AIOps. La observabilidad, con IA y automatización, sustituye a las herramientas de monitorización del rendimiento más antiguas y más manuales. Obtiene visibilidad de pila completa para comprender mejor su entorno y acelerar la innovación. También dispondrá de detección, monitorización y validación automáticas del rendimiento y la integridad de las aplicaciones en producción, incluida su infraestructura en la nube, máquinas virtuales, microservicios basados en contenedores, infraestructuras multitenant compartidas y sistemas de almacenamiento, todo ello con informes sobre métricas como el uso, la disponibilidad y los tiempos de respuesta.
Próximos pasos:
Para muchas organizaciones, sus aplicaciones son su negocio. Garantizar que esas aplicaciones funcionen de forma coherente y constante, sin sobreaprovisionamiento ni gasto excesivo, es un caso de uso crítico de AIOps.
Al igual que FinOps y TI sostenible, este caso de uso adopta la idea de que la automatización es clave para optimizar los costes de la nube. Esto se debe a que los equipos de TI, por muy cualificados que sean, no tienen la capacidad de determinar continuamente las configuraciones exactas de computación, almacenamiento y bases de datos necesarias para ofrecer rendimiento al menor coste. El software puede identificar cuándo y cómo se utilizan los recursos y satisfacer la demanda real en tiempo real. Al igual que en muchos casos de uso de AIOps, puede empezar con pequeños pasos y tomar medidas reversibles y sin interrupciones que reduzcan inmediatamente los costes, mejoren el rendimiento y generen confianza.
Próximos pasos:
Las organizaciones buscan constantemente aumentar la resiliencia de los sistemas de TI de extremo a extremo para mitigar los riesgos asociados con los fallos, las interrupciones y el tiempo de inactividad del sistema. Al aplicar este caso de uso de AIOps, puede reforzar la resiliencia de TI de extremo a extremo y garantizar la disponibilidad ininterrumpida del servicio.
Al aprovechar las capacidades de análisis de causa raíz en tiempo real impulsadas por IA y automatización inteligente, AIOps permite a los equipos de ITOps identificar rápidamente las causas subyacentes de los incidentes y tomar medidas inmediatas para reducir tanto el tiempo medio de detección (MTTD) como el tiempo medio de resolución (MTTR) de los incidentes. Las soluciones de plataforma AIOps también consolidan los datos de múltiples fuentes y correlacionan los eventos en incidentes, garantizando una visibilidad clara de todo el entorno de TI a través de visualizaciones dinámicas de la infraestructura, capacidades de IA integradas y acciones de corrección sugeridas.
Mediante la gestión predictiva de TI, sus equipos de TI pueden aprovechar la IA y los algoritmos de machine learning para automatizar las operaciones de TI y de red con el fin de resolver incidentes de forma rápida y eficiente, y prevenir de forma proactiva los problemas antes de que se produzcan, mejorar la experiencia de los usuarios, reducir costes e impulsar el éxito empresarial.
Próximos pasos:
A todos nos ha pasado: cuando domina una herramienta empresarial, aparece otra. De hecho, el 53 % de las organizaciones afirman que sus equipos de TI necesitan dedicar aún más tiempo a gestionar las tecnologías y la infraestructura. Esta proliferación de herramientas de TI (múltiples herramientas y aplicaciones en todo el entorno de TI) conduce a la complejidad, la ineficiencia y el aumento de los esfuerzos de gestión.
Para lograr un proceso de gestión de incidentes más ágil y optimizado, así como una mejor experiencia para los empleados, el caso de uso de herramientas AIOps resulta muy atractivo. Una plataforma AIOps le ofrece una visión holística de sus operaciones de TI y le permite consolidar varias herramientas de TI en una solución centralizada: un panel central para la monitorización y la gestión. Aprovechando la IA y la automatización, una plataforma AIOps agrega, correlaciona y analiza grandes cantidades de datos de diversas fuentes. También puede activar notificaciones, alertas y acciones de corrección, y eliminar el simulacro de incendio de las reuniones de emergencia interdisciplinarias.
Próximos pasos:
Si busca formas de infundir automatización en sus operaciones, no está solo. El 97 % de sus compañeros profesionales de TI creen que la IA, cuando se aplica a las operaciones de TI, proporcionará el tipo de conocimiento que se puede ejecutar que necesitan para ayudar a automatizar y mejorar las operaciones de TI en general.
Y aunque implementar los seis casos de uso podría ser lo ideal, es importante señalar que aplicar incluso uno solo puede ayudarle a llevar a cabo la transformación digital. Podrá encontrar y solucionar problemas de forma más rápida y eficiente, aumentar la productividad de los empleados y ofrecer una mejor experiencia del cliente.
Explore las soluciones IBM® AIOps y descubra cómo la IA y la TI ofrecen los conocimientos basados en datos que los líderes de TI necesitan para ayudar a impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
Descubra cómo los CEO pueden utilizar la IA generativa para automatizar las TI y mejorar el rendimiento empresarial.
Al automatizar las operaciones, los equipos pueden garantizar de forma dinámica y continua un rendimiento rentable de las aplicaciones.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y a incorporar la IA y la automatización de TI a su organización para lograr el éxito empresarial.
Escale automáticamente su infraestructura de TI actual para obtener un mayor rendimiento a un coste menor.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece los conocimientos que necesita para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
Vaya más allá de la simple automatización de tareas para gestionar procesos de alto perfil, orientados al cliente y generadores de ingresos con adopción y escala integradas.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece conocimientos para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.