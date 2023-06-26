Los beneficios de utilizar la inteligencia artificial para las operaciones de TI son muchos. Al infundir inteligencia artificial (IA) en operaciones de TI, puede aprovechar el considerable poder del procesamiento del lenguaje natural (PLN), big data, y los modelos de machine learning (ML) para automatizar y agilizar los flujos de trabajo operativos, y monitorizar la correlación de eventos y la determinación de causalidad.

Para los profesionales de TI de hoy en día, AIOps es también una de las formas más rápidas de obtener un ROI tangible de las inversiones en transformación digital. La automatización de procesos suele centrarse en los esfuerzos por optimizar el gasto, lograr una mayor eficiencia operativa e incorporar tecnologías nuevas e innovadoras, que a menudo se traducen en una mejor experiencia del cliente.

Pero, ¿por dónde empezar? En esta entrada de blog, iremos más allá de los conceptos básicos, como el análisis de causa raíz y la detección de anomalías, y examinaremos seis casos de uso estratégicos para AIOps. Además, tenemos próximos pasos prácticos para guiar su viaje AIOps.