La serie de IBM "Reimaginar y automatizar" invita a los líderes a reimaginar los procesos comunes de negocio y de TI enfocándolos desde una perspectiva nueva y adoptando la automatización. El proceso típico de DevOps es un conjunto cíclico de ocho pasos: planificación, codificación, creación y pruebas, seguidos de lanzamiento, implementación, operación y monitorización. Cuando uno de los ocho pasos se ralentiza, toda la canalización se ralentiza.

“Fuera del mundo 'nacido digital', mejorar la velocidad puede ser aún más crítico para las grandes empresas establecidas", escribe Hans AT Dekkers de IBM en "La velocidad de una arquitectura más inteligente", un artículo publicado por el IBM Institute for Business Value. “Cuando vemos que la vida útil promedio de las empresas en el S&P 500 cae de 60 años (en la década de 1960) a menos de 20 años (hoy), con una tendencia acelerada hacia una rotación aún mayor, estamos viendo los efectos de tener, o carecer de, velocidad."