Los agentes de IA evolucionan rápidamente, lo que supone un reto para la supervisión humana

Algunos observadores afirman que la aparición de agentes de IA como Truth Terminal marca un punto de inflexión en la inteligencia artificial. A diferencia de las herramientas tradicionales de IA que realizan tareas específicas basadas en la entrada humana, estos agentes pueden tomar decisiones independientes e interactuar con su entorno de formas cada vez más complejas.

Benjamin Lee, un profesor de la Universidad de Pensilvania, explica cómo los agentes de IA podrían mejorar la interacción del usuario con la IA generativa: “En lugar de proporcionar instrucciones individuales, el usuario humano podría establecer un objetivo general y pedir a un agente de IA que desarrollara un plan o una secuencia de análisis que permitiera alcanzar dicho objetivo”. Lee añade que los agentes de IA podrían operar tanto en mundos virtuales como ciberfísicos, ampliando las capacidades de la IA generativa e interactuando con el entorno físico.

Alan Chan, investigador del Centre for the Governance of AI, ofrece una perspectiva similar sobre el potencial de los agentes de IA. “Los futuros agentes de IA más capaces podrían ser útiles para automatizar tareas esenciales que son tediosas, peligrosas o indeseables por otros motivos”, afirma Chan. Él imagina que la IA puede abordar retos complejos, como “analizar un código base en busca de vulnerabilidades de seguridad” o realizar investigaciones científicas independientes.

Sin embargo, ambos expertos subrayan la necesidad de medidas de seguridad. Lee sugiere que “los agentes de IA deberían poder producir explicaciones interpretables o detallar su plan. Los humanos deberían poder inspeccionar o diagnosticar las causas de los resultados o acciones de un agente”. También propone una nueva salvaguarda en la que “el agente podría aprender y proponer una secuencia de análisis o pasos hacia un objetivo, pero el usuario humano podría necesitar aprobar ese plan antes de la ejecución”.

Chan se hace eco de este sentimiento y señala: “Todavía hay que trabajar para averiguar qué salvaguardas serían apropiadas y cuándo”. Las posibles medidas incluyen “restringir las acciones que un agente puede realizar en nombre del usuario, mantener la capacidad del usuario de detener al agente y dejarle claro al usuario lo que está haciendo el agente”.

El reto de controlar a los agentes de IA se vuelve aún más abrumador a medida que se acercan o superan la inteligencia humana. Roman V. Yampolskiy, distinguido profesor de la Universidad de Louisville, señala un reto importante: “Si se vuelven más inteligentes que los humanos, actualmente no tenemos ninguna técnica para controlarlos en una dirección positiva o negativa”.