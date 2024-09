Los consultores de IBM® Expert Labs colaboraron con un equipo de desarrolladores de VIA que trabajaban en su primer proyecto de IA. "Había llamadas semanales de planificación sobre aquello en lo que estaba trabajando el equipo de IBM y aquello que nuestro equipo gestionaba", afirma Young. "Asignamos a algunos desarrolladores junior y queríamos que crecieran. Los expertos de IBM fueron muy amables a la hora de compartir sus conocimientos, y dijeron: 'Si os quedáis atascados o necesitáis ayuda, poneos en contacto con nosotros'".

Después de acordar los requisitos y la arquitectura, el equipo analizó los datos del call center para categorizarlos y precisar las consultas comunes que el asistente tendría que responder. La inteligencia fue proporcionada por el software IBM watsonx Assistant , un agente conversacional multilingüe de IBM Cloud® capaz de entender preguntas escritas en lenguaje natural y responder de la misma manera.

El siguiente equipo recurrió a la pregunta más común: "¿Cuándo llega el próximo autobús a mi parada?" VIA ya había creado un servicio que asigna a cada parada un código de cinco dígitos, que los pasajeros pueden enviar por mensaje de texto a Swiftly Systems Inc., un socio de VIA. A continuación, Swiftly utiliza la IA para analizar en tiempo real los datos de los sensores de los autobuses y del tráfico para predecir la próxima llegada.Los desarrolladores integraron el servicio Swiftly en el asistente. También integraron la API del socio de VIA HERE.com, un servicio de correlación que ofrece indicaciones de ubicación y punto a punto.

Además, había una necesidad de inteligencia operativa. Los gestores de VIA se beneficiarían de la comprensión de las interacciones digitales con los clientes, incluido el número de usuarios y conversaciones y el contenido de las preguntas. Los desarrolladores crearon un informe que se envía automáticamente a las partes interesadas, sin necesidad de consultar en el sistema.

Los análisis se basan en el entorno de desarrollo IBM Watson Studio, la analítica de IBM Cognos® Dashboard Embedded y la base de datos IBM Db2®, todos de IBM Cloud. Estas tecnologías extraen el historial de conversaciones de IBM watsonx Assistant y lo analizan para determinar el grado de respuesta del agente a los usuarios. Luego presentan los resultados en un panel que muestra los KPI del negocio, lo que demuestra a los ejecutivos interesados el valor del asistente.

El equipo de VIA nombró la herramienta "Ava" para el asistente virtual automatizado y, después de un período de pruebas y revisión, la implementó a finales de 2020 en el sitio web de VIA. Ava también está disponible en la aplicación móvil de VIA, goMobile+. Puede responder a más de 150 preguntas comunes 24x7, en inglés y español, y predecir las próximas llegadas de autobuses en tiempo real. Ava se ha vuelto bastante popular, y mantiene miles de conversaciones cada mes.

Después de lanzar la primera versión de Ava, los desarrolladores continúan agregando y refinando sus características. Por ejemplo, al principio, Ava remitió a los usuarios al call center cuando no estaba segura de una respuesta. Sin embargo, esto podría suponer la pérdida del cliente si el call center estuviera cerrado. Ahora, mediante un conocimiento digital, Ava entrega esas interacciones a SPS DGTL, una empresa de gestión de redes sociales, que consulta a los usuarios su información de contacto y sus preferencias de comunicación.

"Podría decirse que el asistente sabe cuándo no responde correctamente a una pregunta", dice Young. "SPS recopila información del usuario, incluida la conversación en sí, y la convierte en el equipo de SPS DGTL, por lo que tenemos una forma segura de llegar a estas personas".

Otro ajuste se produjo en el aspecto analítico. Después de darse cuenta del poder de las herramientas de IBM, una desarrolladora de VIA creó por su cuenta un segundo panel de control analítico, este para el equipo de Atención al cliente. Proporciona una contabilidad diaria de las preguntas que Ava perdió o de las que no estaba seguro. Como dice Young: "Es muy útil que el equipo de Atención al Cliente pueda ver qué se pregunta y dónde están las lagunas, y luego volver y entrenar a Ava para que sea más inteligente".