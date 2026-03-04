Implemente código seguro más rápido con la automatización basada en políticas,
la seguridad por turnos y la observabilidad en tiempo real, con la IA como núcleo.
Integre la gestión de seguridad, cumplimiento, vulnerabilidades y exposición en cada paso de su pipeline DevOps, desde la provisión de infraestructura hasta el tiempo de ejecución, con comprobaciones, conocimientos y validación automatizados en tiempo real.
Con la detección de riesgos a nivel de código junto con definiciones de infraestructura validadas, aplicación automatizada de políticas, observabilidad continua y corrección gobernada, la seguridad se convierte en un valor predeterminado, no en un pensamiento secundario
Utilice la priorización con IA para que los equipos puedan centrarse en las vulnerabilidades y problemas más críticos que pueden interrumpir la producción o bloquear los lanzamientos, en lugar de perseguir alertas de bajo valor
Las comprobaciones de seguridad y políticas están integradas directamente en el código, la infraestructura como código y los flujos de trabajo de los desarrolladores, de modo que los equipos detectan los problemas mientras construyen, en lugar de después de que se rompan los pipelines
Permita a los equipos lanzar aplicaciones seguras más rápidamente reduciendo las repeticiones y los retrasos gracias a las pruebas automatizadas, la información en tiempo real y los procesos de seguridad optimizados.
Las vulnerabilidades suelen aparecer una vez finalizadas las compilaciones, lo que obliga a volver a trabajarlas y retrasa la entrega. Las comprobaciones tempranas y automatizadas detectan las vulnerabilidades a tiempo, priorizan los problemas más críticos y agilizan la corrección. Esto reduce la fricción y evita que progrese el código arriesgado.
Las herramientas de monitorización tradicionales son difíciles y requieren mucho tiempo para su configuración, además de una amplia experiencia en codificación y programación. Estas herramientas también tienden a generar alertas falsas debido a problemas como cambios menores en la interfaz de usuario.
Los equipos de TI pueden tener dificultades para priorizar las alertas debido a la falta de contexto, lo que genera ruido y ralentiza el triaje de incidentes. La correlación inteligente de las señales de las aplicaciones y la clasificación de las alertas en función del impacto pueden reducir el ruido y acelerar la identificación de la causa raíz.
Las ediciones manuales en la nube, la deriva del entorno y las plantillas incoherentes aumentan los riesgos operativos, de seguridad, de cumplimiento y de costes. Establezca un IaC basado en políticas como sistema de registro, aplicando barreras de políticas como código. Estandarice y garantice que cada cambio se versiona, valida y cumple en todos los entornos híbridos.
Las empresas hacen malabarismos con miles de activos y actualizaciones constantes, lo que hace que la aplicación manual de parches sea lenta y propensa a errores. El alto riesgo, la gran cantidad de documentación y la presión para cumplir con las normas dificultan la aplicación oportuna de parches.
Las soluciones DevSecOps de IBM entretejen la seguridad en cada capa de su pila de TI