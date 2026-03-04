Soluciones DevSecOps

Implemente código seguro más rápido con la automatización basada en políticas,
la seguridad por turnos y la observabilidad en tiempo real, con la IA como núcleo.

Desbloquee la seguridad por desplazamiento a la izquierda

Seguridad que acelera la implementación y entrega de aplicaciones

Integre la gestión de seguridad, cumplimiento, vulnerabilidades y exposición en cada paso de su pipeline DevOps, desde la provisión de infraestructura hasta el tiempo de ejecución, con comprobaciones, conocimientos y validación automatizados en tiempo real.
Establezca la seguridad como opción predeterminada

Con la detección de riesgos a nivel de código junto con definiciones de infraestructura validadas, aplicación automatizada de políticas, observabilidad continua y corrección gobernada, la seguridad se convierte en un valor predeterminado, no en un pensamiento secundario
Priorice los riesgos con inteligencia impulsada por IA

Utilice la priorización con IA para que los equipos puedan centrarse en las vulnerabilidades y problemas más críticos que pueden interrumpir la producción o bloquear los lanzamientos, en lugar de perseguir alertas de bajo valor
Cree barreras en el código y la infraestructura

Las comprobaciones de seguridad y políticas están integradas directamente en el código, la infraestructura como código y los flujos de trabajo de los desarrolladores, de modo que los equipos detectan los problemas mientras construyen, en lugar de después de que se rompan los pipelines
Acelere la entrega de código seguro

Permita a los equipos lanzar aplicaciones seguras más rápidamente reduciendo las repeticiones y los retrasos gracias a las pruebas automatizadas, la información en tiempo real y los procesos de seguridad optimizados.

Desafíos de seguridad en el pipeline de DevOps

Vulnerabilidad descubierta demasiado tarde

Las vulnerabilidades suelen aparecer una vez finalizadas las compilaciones, lo que obliga a volver a trabajarlas y retrasa la entrega. Las comprobaciones tempranas y automatizadas detectan las vulnerabilidades a tiempo, priorizan los problemas más críticos y agilizan la corrección. Esto reduce la fricción y evita que progrese el código arriesgado.

Representación digital de un bloque del kit de herramientas de automatización que muestra diferentes cables que conectan los valores monetarios con los resultados, lo que pone de manifiesto la responsabilidad financiera y la visibilidad de los recursos
Representación digital de un bloque del kit de herramientas de automatización que muestra una entrada para lenguaje natural que genera código y una pantalla con objetos en 3D que representan la infraestructura en la nube, destacando el desarrollo de código para gestionar activos

Configuración CI/CD lenta y manual

Las herramientas de monitorización tradicionales son difíciles y requieren mucho tiempo para su configuración, además de una amplia experiencia en codificación y programación. Estas herramientas también tienden a generar alertas falsas debido a problemas como cambios menores en la interfaz de usuario. 

Ruido de alerta y triaje ineficiente

Los equipos de TI pueden tener dificultades para priorizar las alertas debido a la falta de contexto, lo que genera ruido y ralentiza el triaje de incidentes. La correlación inteligente de las señales de las aplicaciones y la clasificación de las alertas en función del impacto pueden reducir el ruido y acelerar la identificación de la causa raíz.

Representación digital de un bloque del kit de herramientas de automatización que muestra una rueda, una caja transparente y una estructura tipo carrusel que contiene diferentes aplicaciones que muestran la gestión de aplicaciones y los conocimientos impulsados por la IA
Representación digital de un bloque del kit de herramientas de automatización que muestra un bloque con un mapa con objetos emergentes que representan el estado de funcionamiento y controles deslizantes, lo que muestra la gestión del rendimiento de los activos físicos

Cambios de infraestructura inconsistentes y sin regulación

Las ediciones manuales en la nube, la deriva del entorno y las plantillas incoherentes aumentan los riesgos operativos, de seguridad, de cumplimiento y de costes. Establezca un IaC basado en políticas como sistema de registro, aplicando barreras de políticas como código.  Estandarice y garantice que cada cambio se versiona, valida y cumple en todos los entornos híbridos.

 

Sobrecarga de parches y flujos de trabajo propensos a errores

Las empresas hacen malabarismos con miles de activos y actualizaciones constantes, lo que hace que la aplicación manual de parches sea lenta y propensa a errores. El alto riesgo, la gran cantidad de documentación y la presión para cumplir con las normas dificultan la aplicación oportuna de parches.

Renderizado digital de un bloque del Kit de herramientas de automatización que muestra un compartimento transparente lleno de cuadrados organizados y un escáner en la parte superior que identifica problemas problemáticos a través de las pilas de aplicación  

DevSecOps con IA sin la proliferación de herramientas

Fotografía de Landon Nordeman de un cliente interactuando con una pantalla digital que muestra un gráfico de red con nodos y clústeres interconectados en IBM Think 2024 en Boston, Massachusetts
IBM Instana
Detecte problemas a tiempo y acelere la CI/CD con conocimiento en tiempo real
Persona en un entorno de oficina moderno que utiliza una pantalla de televisión para presentar un código a los trabajadores en equipo
IBM Concert
Visibilidad continua de los riesgos y corrección automatizada
Dos personas están sentadas en un escritorio compartido con dos monitores, sillas de oficina y una pizarra con diagramas y notas de colores en un entorno de oficina moderno
IBM Terraform
Cree una infraestructura basada en políticas para una escalabilidad segura como código
Explorar recursos adicionales
report
Spotlight carousel report illustration
La guía de seguridad del desplazamiento hacia la izquierda
Aprenderá cómo las prácticas proactivas eliminan vulnerabilidades en fases avanzadas
noticias
Spotlight carousel news illustration
La guía 2026 para DevOps
Explore una gran variedad de temas de DevOps, desde los fundamentos del ciclo de vida de DevOps hasta la automatización de infraestructuras, la observabilidad y más.
report
Spotlight carousel report illustration
Observabilidad full-stack para equipos DevOps
Maximizar la seguridad minimizando los puntos ciegos
noticias
Spotlight carousel news illustration
¿Qué es la seguridad de DevOps?
Un enfoque de desarrollo en el que los procesos de seguridad se prioricen y ejecuten durante cada fase del ciclo de vida del desarrollo del software (SDLC).
report
Spotlight carousel report illustration
El futuro de la observabilidad está en la IA
El 14 % de los desafíos de DevOps provienen de la seguridad
Dé el siguiente paso

Las soluciones DevSecOps de IBM entretejen la seguridad en cada capa de su pila de TI

 Desbloquee la seguridad por desplazamiento a la izquierda Obtenga la guía de observabilidad de DevOps
Explore las soluciones de IBM® DevSecOps Pruebe IBM Instana Pruebe IBM Concert