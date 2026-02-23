Los controles de seguridad heredados al final del proceso crean cuellos de botella que ralentizan los lanzamientos, aumentan la repetición del trabajo y exponen el riesgo. Esta guía muestra cómo los equipos modernos de DevOps incorporan la seguridad y la observabilidad desde el principio, desplazando la seguridad “hacia la izquierda” en los procesos de diseño, codificación y CI/CD, para romper ese ciclo.

Aprenderá cómo las prácticas proactivas eliminan vulnerabilidades en etapas avanzadas, reducen retrocesos impredecibles y dan a los equipos de desarrollo y operaciones la confianza para entregar software seguro más rápido y con menos interrupciones.

Puntos clave: