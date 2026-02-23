DevOps seguro y de alta velocidad: la guía de seguridad para el desplazamiento hacia la izquierda

Los controles de seguridad heredados al final del proceso crean cuellos de botella que ralentizan los lanzamientos, aumentan la repetición del trabajo y exponen el riesgo. Esta guía muestra cómo los equipos modernos de DevOps incorporan la seguridad y la observabilidad desde el principio, desplazando la seguridad “hacia la izquierda” en los procesos de diseño, codificación y CI/CD, para romper ese ciclo. 

Aprenderá cómo las prácticas proactivas eliminan vulnerabilidades en etapas avanzadas, reducen retrocesos impredecibles y dan a los equipos de desarrollo y operaciones la confianza para entregar software seguro más rápido y con menos interrupciones.

Puntos clave:

  • Por qué la detección tardía reduce la velocidad: los controles de seguridad tradicionales al final del proceso provocan costosas modificaciones, tiempo de inactividad e incumplimiento de plazos.
  • Cómo integrar la seguridad en una fase temprana: traslade la seguridad a las fases de codificación y construcción para detectar los problemas antes de que se conviertan en problemas costosos.
  • Solucione las desviaciones del entorno y las inconsistencias: la estandarización de las definiciones de pruebas en todos los entornos reduce los fallos que solo se detectan en el momento de la entrega.
  • Cierre los puntos ciegos de visibilidad: utilice prácticas de observabilidad por capas para detectar problemas y vulnerabilidades antes de que afecten a los usuarios o a la empresa.
  • Cree una cultura de seguridad proactiva: alinee a los equipos en torno a las prácticas compartidas y la automatización para que la seguridad se convierta en un factor de velocidad, no en un obstáculo.

Información de contacto de la empresa