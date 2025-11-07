Gestión de parches automatizada

Detecte. Priorice. Parchee. Automatice de extremo a extremo.

Reto empresarial

Muchas organizaciones se enfrentan a una complejidad abrumadora en lo que respecta a la aplicación de parches, ya que deben gestionar miles de activos y un flujo constante de actualizaciones de proveedores que requieren la coordinación entre varios equipos: propietarios de aplicaciones, desarrolladores, seguridad y operaciones. Este proceso, en el que intervienen múltiples partes interesadas y que requiere muchos recursos, es propenso a sufrir retrasos y resulta casi imposible de gestionar manualmente. A medida que aumenta el número de aplicaciones, el volumen de demandas de parches crece exponencialmente, lo que hace que los métodos manuales sean cada vez más insostenibles.
Sobrecarga y complejidad de los parches

Las empresas gestionan miles de activos y actualizaciones constantes de proveedores, lo que hace que la aplicación manual de parches sea inmanejable.
Tiempo de parcheo lento frente a exploits rápidos

Los exploits suelen aparecer en cuestión de días, pero las empresas tardan semanas o meses en aplicar los parches.
Carga del proceso manual y riesgo de errores

Los flujos de trabajo de aplicación de parches que son en gran medida manuales, desde la preparación hasta la ejecución y la documentación, conllevan un alto riesgo de errores. Esto supone una carga para los equipos de TI y ralentiza considerablemente el proceso. 
Presión en cuanto al cumplimiento y las auditorías

Las normativas (como PCI DSS, HIPAA o NIST) exigen la aplicación oportuna de parches, pero en la práctica, el cumplimiento suele quedarse rezagado frente a las necesidades reales.

IBM afronta el reto

IBM Concert automatiza la gestión integral de parches mediante la integración de la detección continua de vulnerabilidades, la priorización de riesgos impulsada por IA y la implementación coordinada de parches en infraestructuras híbridas y multinube. Concert ofrece soporte para la aplicación de parches a nivel de sistema operativo y próximamente soportará el parcheo de contenedores y entornos de lenguaje para ampliar aún más la cobertura.

Al sustituir los parches manuales por una automatización inteligente, Concert permite a las empresas implementar parches hasta diez veces más rápido, reducir el tiempo medio y disminuir los costes operativos. Esta eficiencia libera al personal de TI para que pueda centrarse en iniciativas de mayor valor, al tiempo que refuerza la seguridad de todo el entorno de TI.
Integración y análisis de datos (Detectar) Priorización impulsada por IA (Priorizar) Orquestación de parches automatizada (Parchear) Automatización del flujo de trabajo (Automatizar)

Aplicación en el mundo real

Deutsche Telekom elige IBM Concert para acelerar los procesos de TI con automatización con IA

"Buscábamos una solución independiente en el mercado que combinara todos los aspectos complejos de la gestión de parches y automatizara todo de forma fiable".

Dr. Peter Leukert, Group CIO de Deutsche Telekom

 

Casos de uso

Postura de resiliencia

Evalúe su postura de resiliencia y automatice la corrección con acciones impulsadas por IA.

Gestión de vulnerabilidades de aplicaciones

Obtenga una visibilidad unificada de las vulnerabilidades de las aplicaciones y la infraestructura con la priorización de riesgos impulsada por IA.
Gestión del cumplimiento de las aplicaciones

Aproveche los agentes de IA para garantizar el cumplimiento continuo y en tiempo real de las políticas estándar y personalizadas.
Gestión de certificados SSL/TSL

Centralice y automatice la monitorización del estado de los certificados con información basada en IA.
Análisis de composición del software

Capacite a los equipos de aplicaciones para minimizar los riesgos de la cadena de suministro de software y mejorar la productividad de los desarrolladores.

