Gestión de parches automatizada

IBM Concert automatiza la gestión integral de parches mediante la integración de la detección continua de vulnerabilidades, la priorización de riesgos impulsada por IA y la implementación coordinada de parches en infraestructuras híbridas y multinube. Concert ofrece soporte para la aplicación de parches a nivel de sistema operativo y próximamente soportará el parcheo de contenedores y entornos de lenguaje para ampliar aún más la cobertura.

Al sustituir los parches manuales por una automatización inteligente, Concert permite a las empresas implementar parches hasta diez veces más rápido, reducir el tiempo medio y disminuir los costes operativos. Esta eficiencia libera al personal de TI para que pueda centrarse en iniciativas de mayor valor, al tiempo que refuerza la seguridad de todo el entorno de TI.