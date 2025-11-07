Gestión de parches automatizada

Detecte. Priorice. Parchee. Automatice de extremo a extremo.
Muchas organizaciones se enfrentan a una complejidad abrumadora en lo que respecta a la aplicación de parches, ya que deben gestionar miles de activos y un flujo constante de actualizaciones de proveedores que requieren la coordinación entre varios equipos: propietarios de aplicaciones, desarrolladores, seguridad y operaciones. Este proceso, en el que intervienen múltiples partes interesadas y que requiere muchos recursos, es propenso a sufrir retrasos y resulta casi imposible de gestionar manualmente. A medida que aumenta el número de aplicaciones, el volumen de demandas de parches crece exponencialmente, lo que hace que los métodos manuales sean cada vez más insostenibles.
Las empresas gestionan miles de activos y actualizaciones constantes de proveedores, lo que hace que la aplicación manual de parches sea inmanejable.
Los exploits suelen aparecer en cuestión de días, pero las empresas tardan semanas o meses en aplicar los parches.
Los flujos de trabajo de aplicación de parches que son en gran medida manuales, desde la preparación hasta la ejecución y la documentación, conllevan un alto riesgo de errores. Esto supone una carga para los equipos de TI y ralentiza considerablemente el proceso.
Las normativas (como PCI DSS, HIPAA o NIST) exigen la aplicación oportuna de parches, pero en la práctica, el cumplimiento suele quedarse rezagado frente a las necesidades reales.
IBM Concert automatiza la gestión integral de parches mediante la integración de la detección continua de vulnerabilidades, la priorización de riesgos impulsada por IA y la implementación coordinada de parches en infraestructuras híbridas y multinube. Concert ofrece soporte para la aplicación de parches a nivel de sistema operativo y próximamente soportará el parcheo de contenedores y entornos de lenguaje para ampliar aún más la cobertura.
Al sustituir los parches manuales por una automatización inteligente, Concert permite a las empresas implementar parches hasta diez veces más rápido, reducir el tiempo medio y disminuir los costes operativos. Esta eficiencia libera al personal de TI para que pueda centrarse en iniciativas de mayor valor, al tiempo que refuerza la seguridad de todo el entorno de TI.
Concert agrega datos de aplicaciones procedentes de múltiples fuentes, incluidos escáneres de vulnerabilidades, monitores de infraestructuras de TI, inventarios de aplicaciones y la base de datos de CVEs, para crear automáticamente la topología de sus aplicaciones. Esto proporciona a los equipos una visión global de dónde se necesitan parches, qué activos se ven afectados y la gravedad de cada vulnerabilidad.
Concert utiliza IA generativa para evaluar el riesgo en función del contexto empresarial y asignar una puntuación de riesgo precisa. Entre los factores que se tienen en cuenta se incluyen el mapeo de dependencias, la topología del sistema, la criticidad del servicio, las ventanas de mantenimiento y las prioridades de la organización. En lugar de aplicar parches indiscriminadamente, el motor de IA de Concert genera planes de aplicación optimizados que consiguen un equilibrio ideal entre velocidad, riesgo y tiempo de actividad.
Concert admite la aplicación de parches en sistemas operativos Windows Server, Red Hat y otras distribuciones Linux. Puede aprovechar herramientas como Ansible Playbooks, en AWS u otros entornos, para ejecutar implementaciones de parches durante ventanas de mantenimiento definidas, lo que garantiza una implementación fiable con un tiempo de inactividad mínimo y la alineación con los horarios operativos del negocio.
De cara al futuro, las características previstas en la hoja de ruta ampliarán las capacidades de gestión de parches de Concert a contenedores y entornos de lenguajes modernos, lo que proporcionará una cobertura integral para los entornos de TI en constante evolución.
Concert es fácil de usar y está diseñado para gestionar entornos de clientes de cualquier complejidad, ya que automatiza no solo la aplicación de parches, sino todo el proceso de gestión de parches de principio a fin. Al eliminar el esfuerzo manual, Concert disminuye los gastos administrativos y los errores humanos, a la vez que reduce el tiempo y el coste total de la aplicación de parches. Esto brinda a los equipos de TI el margen necesario para enfocarse en la innovación y en iniciativas de mayor valor.
"Buscábamos una solución independiente en el mercado que combinara todos los aspectos complejos de la gestión de parches y automatizara todo de forma fiable".
Dr. Peter Leukert, Group CIO de Deutsche Telekom
Evalúe su postura de resiliencia y automatice la corrección con acciones impulsadas por IA.
Obtenga una visibilidad unificada de las vulnerabilidades de las aplicaciones y la infraestructura con la priorización de riesgos impulsada por IA.
Aproveche los agentes de IA para garantizar el cumplimiento continuo y en tiempo real de las políticas estándar y personalizadas.
Centralice y automatice la monitorización del estado de los certificados con información basada en IA.
Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio. Inicie una prueba gratuita de 30 días o reserve una cita con un experto para obtener más información.