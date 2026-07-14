La guía de IBM para DevOps 2026

Tradicionalmente, las operaciones de desarrollo y TI se practicaban por separado en silos distintos. DevOps describe un proceso de desarrollo y un cambio de cultura organizativa que fomenta la coordinación y la colaboración entre estas dos funciones, con un conjunto compartido de herramientas y prácticas. Automatiza un ciclo de desarrollo ágil en el que se añaden pequeños fragmentos de código nuevo a la base de código a intervalos frecuentes (normalmente al menos una vez al día) y, a continuación, se integran, prueban e implementan en producción.