La guía de IBM para DevOps 2026

DevOps es un enfoque de desarrollo de software que combina y automatiza el trabajo de los equipos de desarrollo de software y operaciones de TI para acelerar la entrega de aplicaciones seguras y de alto rendimiento.
Tradicionalmente, las operaciones de desarrollo y TI se practicaban por separado en silos distintos. DevOps describe un proceso de desarrollo y un cambio de cultura organizativa que fomenta la coordinación y la colaboración entre estas dos funciones, con un conjunto compartido de herramientas y prácticas. Automatiza un ciclo de desarrollo ágil en el que se añaden pequeños fragmentos de código nuevo a la base de código a intervalos frecuentes (normalmente al menos una vez al día) y, a continuación, se integran, prueban e implementan en producción.
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Obtenga una visión general de la terminología, los principios y los procesos de DevOps, y descubra cómo DevOps combina y automatiza las prácticas de desarrollo y operaciones de TI para acelerar la entrega de software.
Explore las etapas del ciclo de vida de DevOps (integración continua, pruebas, entrega e implementación) y las herramientas y prácticas que las respaldan.
La infraestructura como código (IaC) es una práctica de DevOps que automatiza el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura de TI mediante el uso de archivos de configuración en lugar de procesos manuales.
Los microservicios son un método arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de muchos microservicios más pequeños acoplados de forma flexible e implementables de forma independiente. Los expertos describen los microservicios como optimizados para la metodología DevOps y dependientes de DevOps para su éxito.
Los contenedores son unidades de software ejecutables que agrupan el código de una aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias, lo que permite que el código se ejecute tanto en infraestructuras de TI tradicionales como en la nube.
La orquestación de contenedores aprovisiona, implementa, escala y gestiona automáticamente el ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores. Los desarrolladores utilizan la orquestación de contenedores para agilizar los flujos de trabajo de DevOps. Hoy en día, Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores más popular.
La observabilidad es la capacidad de comprender el estado o la condición interna de un sistema complejo a partir del conocimiento de sus outputs. Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones y los sistemas de software modernos.
La SRE combina DevOps y operaciones tradicionales de TI para resolver los problemas de los clientes, automatizar tareas de operaciones de TI, acelerar la entrega de software y minimizar el riesgo de TI. Fomenta la resiliencia, la redundancia y la fiabilidad en el ciclo de DevOps y se encarga de la implementación diaria de los programas de software.
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Descubra cómo los equipos de ingeniería de plataformas escalan la infraestructura con flujos de trabajo automatizados y control centralizado.
Aprenda a ganar visibilidad, reforzar la resiliencia y simplificar la complejidad de Kubernetes con la observabilidad automatizada.
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