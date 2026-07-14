La guía de IBM para DevOps 2026

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOps es un enfoque de desarrollo de software que combina y automatiza el trabajo de los equipos de desarrollo de software y operaciones de TI para acelerar la entrega de aplicaciones seguras y de alto rendimiento.

Tradicionalmente, las operaciones de desarrollo y TI se practicaban por separado en silos distintos. DevOps describe un proceso de desarrollo y un cambio de cultura organizativa que fomenta la coordinación y la colaboración entre estas dos funciones, con un conjunto compartido de herramientas y prácticas. Automatiza un ciclo de desarrollo ágil en el que se añaden pequeños fragmentos de código nuevo a la base de código a intervalos frecuentes (normalmente al menos una vez al día) y, a continuación, se integran, prueban e implementan en producción. 

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Introducción

Obtenga una visión general de la terminología, los principios y los procesos de DevOps, y descubra cómo DevOps combina y automatiza las prácticas de desarrollo y operaciones de TI para acelerar la entrega de software.

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El ciclo de vida de DevOps

Explore las etapas del ciclo de vida de DevOps (integración continua, pruebas, entrega e implementación) y las herramientas y prácticas que las respaldan.        

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Infraestructura como código (IaC)

La infraestructura como código (IaC) es una práctica de DevOps que automatiza el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura de TI mediante el uso de archivos de configuración en lugar de procesos manuales.

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Microservicios

Los microservicios son un método arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de muchos microservicios más pequeños acoplados de forma flexible e implementables de forma independiente. Los expertos describen los microservicios como optimizados para la metodología DevOps y dependientes de DevOps para su éxito.

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Contenedores

Los contenedores son unidades de software ejecutables que agrupan el código de una aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias, lo que permite que el código se ejecute tanto en infraestructuras de TI tradicionales como en la nube.

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Orquestación de contenedores

La orquestación de contenedores aprovisiona, implementa, escala y gestiona automáticamente el ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores. Los desarrolladores utilizan la orquestación de contenedores para agilizar los flujos de trabajo de DevOps. Hoy en día, Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores más popular.

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Observabilidad

La observabilidad es la capacidad de comprender el estado o la condición interna de un sistema complejo a partir del conocimiento de sus outputs. Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones y los sistemas de software modernos.

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Ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE)

La SRE combina DevOps y operaciones tradicionales de TI para resolver los problemas de los clientes, automatizar tareas de operaciones de TI, acelerar la entrega de software y minimizar el riesgo de TI. Fomenta la resiliencia, la redundancia y la fiabilidad en el ciclo de DevOps y se encarga de la implementación diaria de los programas de software.

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IBM DevOps

¿Qué es DevOps?

Andrea Crawford explica qué es DevOps, su valor y cómo las prácticas y herramientas de DevOps ayudan a desarrollar las aplicaciones a lo largo de todo el proceso de entrega de software, desde la ideación hasta la producción. El plan de estudios, dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a adquirir los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Explore DevOps
Capacitar a los equipos de plataformas para que implementen la nube correctamente

Descubra cómo los equipos de plataformas pueden estandarizar los flujos de trabajo y unificar la gestión del ciclo de vida de la infraestructura y la seguridad mediante un enfoque de plataforma como producto.

Recursos

Acelere la innovación con una base segura de nube híbrida

Un marco para simplificar las operaciones de nube híbrida con seguridad y gobierno coherentes.
Acelere la innovación a escala con una plataforma en la nube unificada

Descubra cómo los equipos de ingeniería de plataformas escalan la infraestructura con flujos de trabajo automatizados y control centralizado.
Domine el rendimiento de las aplicaciones en entornos Kubernetes

Aprenda a ganar visibilidad, reforzar la resiliencia y simplificar la complejidad de Kubernetes con la observabilidad automatizada.
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Observabilidad full stack para equipos DevOps

Ofrezca fiabilidad a gran velocidad con observabilidad con IA. Esta guía de IBM muestra cómo obtener visibilidad de extremo a extremo, acelerar el análisis de la causa raíz y resolver los problemas antes de que afecten a los usuarios.
El estado de preparación en materia de IA

Hemos explorado por qué algunas organizaciones están preparadas para afrontar los cambios que conlleva la IA y aprovechar su potencial. Descubra qué tienen en común las empresas que están preparadas para la IA.
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