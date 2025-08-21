Investigue y resuelva incidentes de TI hasta un 80 % más rápido con IA agéntica
El primer paso para solucionar un problema de TI es comprender la naturaleza y el alcance completos del incidente, lo que incluye identificar la causa raíz probable. Sin embargo, esta investigación requiere tiempo y experiencia, lo que puede reducir significativamente el tiempo medio de reparación (MTTR), especialmente en el caso de problemas más complejos. IBM® Instana Observability proporciona una investigación inteligente de incidentes, impulsada por IA agéntica, para un análisis de la causa raíz más rápido, completo y preciso.
Inicie una investigación completa con IA agéntica sobre un incidente con un solo clic para identificar los detalles del incidente, dónde ocurrió y cuál fue su impacto.
Utilice la IA generativa para crear un runbook paso a paso con las acciones necesarias para solucionar el incidente y cree un script de Bash para cada paso, lo que le permitirá ahorrar tiempo de desarrollo.
Genere un resumen instantáneo del incidente que incluya la causa raíz probable, el impacto en el negocio y las acciones realizadas para compartirlo con los stakeholders.
Utilice el asistente de chat con IA para solicitar análisis adicionales, profundizar en los datos sin salir de la página del incidente o generar gráficos y diagramas que le ayuden a comprender mejor el problema.
Desbloquee el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con la observabilidad automatizada impulsada por IA.