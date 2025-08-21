Investigación inteligente de incidentes

Investigue y resuelva incidentes de TI hasta un 80 % más rápido con IA agéntica

Pruebe Instana Sandbox Lea el Gartner Magic Quadrant de 2025
Representación visual de gráficos de datos conectados, alertas e indicadores de estado en un flujo de trabajo.

Acelere la respuesta y la recuperación

El primer paso para solucionar un problema de TI es comprender la naturaleza y el alcance completos del incidente, lo que incluye identificar la causa raíz probable. Sin embargo, esta investigación requiere tiempo y experiencia, lo que puede reducir significativamente el tiempo medio de reparación (MTTR), especialmente en el caso de problemas más complejos. IBM® Instana Observability proporciona una investigación inteligente de incidentes, impulsada por IA agéntica, para un análisis de la causa raíz más rápido, completo y preciso.

Características clave

Panel de control de Instana que muestra la pila completa de supervisión del rendimiento de las aplicaciones
Investigue a fondo con un solo clic
  • Inicie una investigación de IA agéntica sobre un incidente e Instana elaborará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del incidente: dónde ocurrió y cuál fue su impacto, proporcionándole un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos.

  • Instana muestra el razonamiento y las acciones del agente de IA en tiempo real, lo que permite supervisar su línea de pensamiento y validar los resultados.
Panel de control de Instana que muestra el rendimiento de las aplicaciones, supervisión y detección automática
Corrija más rápido
  • Tras verificar la hipótesis sobre la causa del incidente propuesta por IBM® Instana, es hora de solucionarlo. Instana utiliza un agente de IA para crear un runbook de acciones paso a paso.

  • Mantenga un control total sobre las acciones implementadas.
Resumen de registros en contexto que demuestra el periodo de retención, el volumen de registros y el recuento de registros
Automatice para reducir aún más el MTTR
  • Con solo un par de clics, Instana genera un script Bash o una guía de estrategias Ansible para cada paso de corrección.
  • Exporte su script a GitHub o GitLab para que lo revisen, prueben e implementen.
Datos de rastreo de Jaeger en la interfaz de usuario de Instana
Deje que la IA haga el trabajo manual
  • Haga clic en "Generar un resumen" e Instana creará un resumen del incidente que incluirá información clave como la causa raíz probable, el impacto en el negocio y las acciones realizadas.
Panel de control de Instana que muestra la pila completa de supervisión del rendimiento de las aplicaciones
Investigue a fondo con un solo clic
  • Inicie una investigación de IA agéntica sobre un incidente e Instana elaborará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del incidente: dónde ocurrió y cuál fue su impacto, proporcionándole un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos.

  • Instana muestra el razonamiento y las acciones del agente de IA en tiempo real, lo que permite supervisar su línea de pensamiento y validar los resultados.
Panel de control de Instana que muestra el rendimiento de las aplicaciones, supervisión y detección automática
Corrija más rápido
  • Tras verificar la hipótesis sobre la causa del incidente propuesta por IBM® Instana, es hora de solucionarlo. Instana utiliza un agente de IA para crear un runbook de acciones paso a paso.

  • Mantenga un control total sobre las acciones implementadas.
Resumen de registros en contexto que demuestra el periodo de retención, el volumen de registros y el recuento de registros
Automatice para reducir aún más el MTTR
  • Con solo un par de clics, Instana genera un script Bash o una guía de estrategias Ansible para cada paso de corrección.
  • Exporte su script a GitHub o GitLab para que lo revisen, prueben e implementen.
Datos de rastreo de Jaeger en la interfaz de usuario de Instana
Deje que la IA haga el trabajo manual
  • Haga clic en "Generar un resumen" e Instana creará un resumen del incidente que incluirá información clave como la causa raíz probable, el impacto en el negocio y las acciones realizadas.

Beneficios

Comprenda los incidentes más rápido

Inicie una investigación completa con IA agéntica sobre un incidente con un solo clic para identificar los detalles del incidente, dónde ocurrió y cuál fue su impacto.
Realice correcciones con mayor rapidez

Utilice la IA generativa para crear un runbook paso a paso con las acciones necesarias para solucionar el incidente y cree un script de Bash para cada paso, lo que le permitirá ahorrar tiempo de desarrollo.
Reduzca el trabajo manual

Genere un resumen instantáneo del incidente que incluya la causa raíz probable, el impacto en el negocio y las acciones realizadas para compartirlo con los stakeholders.
Obtenga respuestas al instante

Utilice el asistente de chat con IA para solicitar análisis adicionales, profundizar en los datos sin salir de la página del incidente o generar gráficos y diagramas que le ayuden a comprender mejor el problema.

Recursos

Resuelva las incidencias más rápido con IBM Instana Reduzca el MTTR con IA agéntica Webinar de IDC: "Cómo la IA agéntica está evolucionando la observabilidad" Vea la documentación
Dé el siguiente paso

Desbloquee el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con la observabilidad automatizada impulsada por IA.

 Pruebe Instana Sandbox Solicite una demo en directo