Resuelva los incidentes con mayor rapidez con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation impulsado por IA agéntica

29 de junio de 2025

Stephen Hussey

Instana Group Product Manager

IBM

Anuncio de la última característica de IA de IBM Instana, Intelligent Incident Investigation, impulsada por IA agéntica, ya disponible en versión preliminar. Instana ya utiliza la IA causal para identificar la causa raíz probable de un incidente. Pero ahora, con un solo clic, los usuarios pueden iniciar una investigación completa de IA agéntica sobre el incidente e Instana elaborará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del problema, dónde ocurrió y su impacto, proporcionando un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos.

Con costes de tiempo de inactividad superiores a 300 000 USD por hora para medianas y grandes empresas según ITIC, los segundos cuentan. En combinación con los entornos dinámicos y distribuidos que operan muchas empresas, incluido el uso de microservicios, la contenerización, los patrones nativos de la nube y las arquitecturas híbridas y multinube, los sistemas de TI son ahora increíblemente grandes y complejos. Además, estos entornos generan una gran cantidad de datos operativos, lo que dificulta identificar las señales del ruido.

Las herramientas de observabilidad integral full stack, como IBM Instana, incluyen capacidades de automatización e IA que aceleran la identificación, el rastreo y la resolución de problemas y ayudan a reducir el MTTR. Pero aún así se necesita tiempo y experiencia para seguir el hilo de un problema, investigar y solucionarlo en todas sus aplicaciones e infraestructura.

Investigue incidentes con mayor rapidez gracias a IBM Instana Intelligent Incident Investigation

Son las 2 de la mañana y su herramienta de observabilidad acaba de detectar un incidente que afecta a la empresa. Se avisa a su SRE de guardia y abre su ordenador portátil. Su misión: averiguar cuál es el problema específico, qué lo causó y, a continuación, resolverlo lo antes posible. En lugar de saltar de un panel de control a otro siguiendo el hilo del incidente a través de las aplicaciones y la infraestructura, ¿qué pasaría si nuestro SRE pudiera utilizar rápida y fácilmente IA agéntica para hacer el trabajo de investigación en su lugar?

En Instana, el razonamiento y las acciones del agente de IA que realiza la investigación del incidente se muestran en tiempo real, lo que permite al SRE supervisar su línea de pensamiento y validar los hallazgos. Los primeros usuarios de Intelligent Incident Investigation de Instana informaron de un aumento en el tiempo que se tarda en investigar incidentes de hasta un 80 % más rápido.

"Estamos muy contentos de utilizar la nueva función Intelligent Incident Investigation de Instana", afirmó Mahesh Billa, de la organización CIO de IBM, cliente cero. "Esto ofrece a nuestro equipo de Operaciones la posibilidad de pasar de la detección de incidentes a la investigación y la resolución en un tiempo récord".

Beneficios clave de IBM Instana Intelligent Incident Investigation

1. Corrija con mayor rapidez

Después de investigar el incidente y verificar la hipótesis de Instana, es hora de corregirlo. Instana también utiliza aquí la IA agéntica: gracias a los resultados de la investigación de incidentes, el SRE puede evaluar un runbook paso a paso de acciones creadas para corregir el incidente. Ahora, el SRE centra su tiempo en actuar para solucionar el problema, a la vez que mantiene un control total sobre las correcciones que se implementan.

2. Automatice para reducir aún más el MTTR

¿No puede recordar los argumentos y parámetros a las 2 de la mañana para una acción determinada? No es el único.  Instana también ayuda aquí. Con un par de clics, se crea un script Bash para cada paso, que luego se puede exportar a GitHub para revisiones, pruebas e implementación.

3. Deje que la documentación se escriba sola

Una tarea crítica pero tediosa después de cualquier incidente es documentar exactamente lo que sucedió y compartirlo con las partes interesadas. Instana también se encarga de eso: haga clic en "Generar un resumen" e Instana resumirá el incidente, incluida información clave como la causa raíz, el impacto empresarial y las acciones realizadas.

Instana Intelligent Incident Investigation cambia las reglas del juego

La IA agéntica integrada proporciona una identificación de la causa raíz más rápida, más completa y más precisa para que pueda obtener un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos. Con Intelligent Incident Investigation y la corrección, puede:

  • Comprender los incidentes mejor y más rápido
  • Acelerar la respuesta y la recuperación
  • Automatizar la corrección y recuperación de incidentes
  • Eliminar el trabajo manual, como el resumen de incidentes

IBM Instana proporciona una visibilidad completa de las aplicaciones, los servicios y la infraestructura para una rápida detección y resolución de problemas. ¿Por qué Instana en lugar de otras herramientas de observabilidad y APM?

  • Galardonado: Instana ha sido galardonado con el premio TrustRadius 2025 Top Rated en las categorías de observabilidad, gestión del rendimiento de aplicaciones (APM), monitorización de infraestructura de TI y monitorización de Kubernetes. También fue nombrado Producto del año 2024 de CRN en la categoría APM y observabilidad.
  • Puesta en marcha y uso intuitivo: con la instalación de un solo agente y el descubrimiento automático de aplicaciones, puede configurarse en cuestión de minutos. La IU intuitiva, los paneles de control listos para usar, la automatización y la IA en cada parte de la plataforma reducen la curva de aprendizaje, el trabajo manual y el tiempo de inactividad.
  • Sin puntos ciegos: mientras que otros proveedores de observabilidad muestrean y suavizan los datos, Instana captura el 100 % de todos los rastros en tiempo real, lo que garantiza una visibilidad completa, un mejor análisis de la causa raíz y una recuperación más rápida.
  • Precios sencillos, predecibles y asequibles: ahorre dinero en comparación con la competencia con precios fáciles de entender y sin cargos ocultos o inesperados.
  • Flexibilidad de implementación: a diferencia de los proveedores solo de SaaS, Instana se ofrece tanto como SaaS como on-prem, con paridad de características, para una verdadera flexibilidad de implementación.

Empiece ya

IBM Instana Intelligent Incident Investigation ya está disponible en versión preliminar. Para probarlo, regístrese para obtener la versión de prueba. Si desea obtener información detallada y resolver sus dudas, solicite una demo en directo.

