Resuelva los incidentes con mayor rapidez con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation impulsado por IA agéntica

Anuncio de la última característica de IA de IBM Instana, Intelligent Incident Investigation, impulsada por IA agéntica, ya disponible en versión preliminar. Instana ya utiliza la IA causal para identificar la causa raíz probable de un incidente. Pero ahora, con un solo clic, los usuarios pueden iniciar una investigación completa de IA agéntica sobre el incidente e Instana elaborará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del problema, dónde ocurrió y su impacto, proporcionando un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos.

Con costes de tiempo de inactividad superiores a 300 000 USD por hora para medianas y grandes empresas según ITIC, los segundos cuentan. En combinación con los entornos dinámicos y distribuidos que operan muchas empresas, incluido el uso de microservicios, la contenerización, los patrones nativos de la nube y las arquitecturas híbridas y multinube, los sistemas de TI son ahora increíblemente grandes y complejos. Además, estos entornos generan una gran cantidad de datos operativos, lo que dificulta identificar las señales del ruido.

Las herramientas de observabilidad integral full stack, como IBM Instana, incluyen capacidades de automatización e IA que aceleran la identificación, el rastreo y la resolución de problemas y ayudan a reducir el MTTR. Pero aún así se necesita tiempo y experiencia para seguir el hilo de un problema, investigar y solucionarlo en todas sus aplicaciones e infraestructura.