Resuelva los incidentes con mayor rapidez con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation impulsado por IA agéntica

29 de junio de 2025
Anuncio de la última característica de IA de IBM Instana, Intelligent Incident Investigation, impulsada por IA agéntica, ya disponible en versión preliminar. Instana ya utiliza la IA causal para identificar la causa raíz probable de un incidente. Pero ahora, con un solo clic, los usuarios pueden iniciar una investigación completa de IA agéntica sobre el incidente e Instana elaborará inmediatamente una hipótesis para identificar los detalles del problema, dónde ocurrió y su impacto, proporcionando un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos.
Con costes de tiempo de inactividad superiores a 300 000 USD por hora para medianas y grandes empresas según ITIC, los segundos cuentan. En combinación con los entornos dinámicos y distribuidos que operan muchas empresas, incluido el uso de microservicios, la contenerización, los patrones nativos de la nube y las arquitecturas híbridas y multinube, los sistemas de TI son ahora increíblemente grandes y complejos. Además, estos entornos generan una gran cantidad de datos operativos, lo que dificulta identificar las señales del ruido.
Las herramientas de observabilidad integral full stack, como IBM Instana, incluyen capacidades de automatización e IA que aceleran la identificación, el rastreo y la resolución de problemas y ayudan a reducir el MTTR. Pero aún así se necesita tiempo y experiencia para seguir el hilo de un problema, investigar y solucionarlo en todas sus aplicaciones e infraestructura.
Son las 2 de la mañana y su herramienta de observabilidad acaba de detectar un incidente que afecta a la empresa. Se avisa a su SRE de guardia y abre su ordenador portátil. Su misión: averiguar cuál es el problema específico, qué lo causó y, a continuación, resolverlo lo antes posible. En lugar de saltar de un panel de control a otro siguiendo el hilo del incidente a través de las aplicaciones y la infraestructura, ¿qué pasaría si nuestro SRE pudiera utilizar rápida y fácilmente IA agéntica para hacer el trabajo de investigación en su lugar?
En Instana, el razonamiento y las acciones del agente de IA que realiza la investigación del incidente se muestran en tiempo real, lo que permite al SRE supervisar su línea de pensamiento y validar los hallazgos. Los primeros usuarios de Intelligent Incident Investigation de Instana informaron de un aumento en el tiempo que se tarda en investigar incidentes de hasta un 80 % más rápido.
"Estamos muy contentos de utilizar la nueva función Intelligent Incident Investigation de Instana", afirmó Mahesh Billa, de la organización CIO de IBM, cliente cero. "Esto ofrece a nuestro equipo de Operaciones la posibilidad de pasar de la detección de incidentes a la investigación y la resolución en un tiempo récord".
Después de investigar el incidente y verificar la hipótesis de Instana, es hora de corregirlo. Instana también utiliza aquí la IA agéntica: gracias a los resultados de la investigación de incidentes, el SRE puede evaluar un runbook paso a paso de acciones creadas para corregir el incidente. Ahora, el SRE centra su tiempo en actuar para solucionar el problema, a la vez que mantiene un control total sobre las correcciones que se implementan.
¿No puede recordar los argumentos y parámetros a las 2 de la mañana para una acción determinada? No es el único. Instana también ayuda aquí. Con un par de clics, se crea un script Bash para cada paso, que luego se puede exportar a GitHub para revisiones, pruebas e implementación.
Una tarea crítica pero tediosa después de cualquier incidente es documentar exactamente lo que sucedió y compartirlo con las partes interesadas. Instana también se encarga de eso: haga clic en "Generar un resumen" e Instana resumirá el incidente, incluida información clave como la causa raíz, el impacto empresarial y las acciones realizadas.
La IA agéntica integrada proporciona una identificación de la causa raíz más rápida, más completa y más precisa para que pueda obtener un conocimiento completo del incidente en cuestión de segundos. Con Intelligent Incident Investigation y la corrección, puede:
IBM Instana proporciona una visibilidad completa de las aplicaciones, los servicios y la infraestructura para una rápida detección y resolución de problemas. ¿Por qué Instana en lugar de otras herramientas de observabilidad y APM?
IBM Instana Intelligent Incident Investigation ya está disponible en versión preliminar. Para probarlo, regístrese para obtener la versión de prueba. Si desea obtener información detallada y resolver sus dudas, solicite una demo en directo.