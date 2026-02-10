Simule las interacciones de los usuarios desde distintas ubicaciones para supervisar y optimizar el rendimiento de la aplicación.
Los equipos de DevOps y SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio) están adoptando un enfoque de observabilidad shift-left como parte habitual de su carga de trabajo para resolver problemas de forma proactiva antes de que se produzcan. Con la supervisión sintética (también conocida como supervisión activa o proactiva), crean y ejecutan pruebas sintéticas para implementar versiones más rápidas y seguras y optimizar continuamente las experiencias de los usuarios.
Sin embargo, las herramientas de supervisión sintéticas tradicionales resultan complejas y lentas de configurar, y requieren una amplia experiencia en codificación y scripting. Además, estas herramientas tienden a generar alertas falsas cuando los scripts fallan a causa de incidencias como pequeños cambios en la interfaz de usuario.
IBM Instana Observability proporciona supervisión sintética que puede simular las acciones de los usuarios en una aplicación en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, diferentes dispositivos, entre otros. Estas pruebas sintéticas supervisan continuamente características de rendimiento como la disponibilidad y el tiempo de respuesta en intervalos específicos predefinidos.
Gracias al acceso a datos contextuales en tiempo real sobre el rendimiento de las aplicaciones, puede detectar problemas de forma proactiva a través de notificaciones de fallos y analizarlos más rápidamente con las capacidades de IA agéntica. IBM Instana también ofrece una solución de supervisión sintética low code. Ya sea para lanzar su producto en un nuevo mercado o para cumplir sus SLO, puede seguir implementando código de forma segura y a escala.
Identifique de inmediato dónde se producen las ralentizaciones, cuál es la causa y cuál es su alcance
Detecte en tiempo real los cuellos de botella de rendimiento, las anomalías en los recursos y los problemas operativos
Obtenga datos de rastreo y métricas en múltiples plataformas y servicios para mejorar la visibilidad de los equipos de ingeniería
Gracias a una visibilidad exhaustiva de los incidentes, puede identificar la causa y aislar el código fuente que origina el problema
Monitorice y optimice la experiencia de los usuarios finales en todos los endpoints con un software de supervisión de la experiencia digital nativo de la nube.
La supervisión de aplicaciones móviles con IBM Instana Observability le ayuda a identificar y abordar los problemas rápidamente para reducir el riesgo de frustración y abandono de los usuarios.
Ofrezca una experiencia web excepcional a sus clientes con información contextual detallada y una resolución más rápida de los problemas.
Aproveche las capacidades de supervisión sintética de IBM Instana para simular interacciones de los usuarios y agilizar su pipeline de CI/CD.