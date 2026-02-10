Los equipos de DevOps y SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio) están adoptando un enfoque de observabilidad shift-left como parte habitual de su carga de trabajo para resolver problemas de forma proactiva antes de que se produzcan. Con la supervisión sintética (también conocida como supervisión activa o proactiva), crean y ejecutan pruebas sintéticas para implementar versiones más rápidas y seguras y optimizar continuamente las experiencias de los usuarios.

Sin embargo, las herramientas de supervisión sintéticas tradicionales resultan complejas y lentas de configurar, y requieren una amplia experiencia en codificación y scripting. Además, estas herramientas tienden a generar alertas falsas cuando los scripts fallan a causa de incidencias como pequeños cambios en la interfaz de usuario.

IBM Instana Observability proporciona supervisión sintética que puede simular las acciones de los usuarios en una aplicación en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, diferentes dispositivos, entre otros. Estas pruebas sintéticas supervisan continuamente características de rendimiento como la disponibilidad y el tiempo de respuesta en intervalos específicos predefinidos.

Gracias al acceso a datos contextuales en tiempo real sobre el rendimiento de las aplicaciones, puede detectar problemas de forma proactiva a través de notificaciones de fallos y analizarlos más rápidamente con las capacidades de IA agéntica. IBM Instana también ofrece una solución de supervisión sintética low code. Ya sea para lanzar su producto en un nuevo mercado o para cumplir sus SLO, puede seguir implementando código de forma segura y a escala.