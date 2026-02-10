Monitorización sintética

Simule las interacciones de los usuarios desde distintas ubicaciones para supervisar y optimizar el rendimiento de la aplicación.
Captura de pantalla de la IU de la supervisión sintética de Instana
Destacado
noticias
Spotlight carousel news illustration
Presentamos la supervisión sintética en CI/CD para IBM® Instana Observability, ya disponible en versión de vista previa pública.
Lleve pruebas de nivel de producción a entornos de preproducción: IBM Instana añade supervisión sintética a su CI/CD. Descubra por qué esto es importante ahora y qué puede esperar.
noticias
Spotlight carousel news illustration
Una fiabilidad más inteligente gracias a la supervisión de la experiencia digital
Las principales herramientas de DEM ofrecen a los equipos de TI visibilidad de extremo a extremo sobre los recorridos de los usuarios, lo que ayuda a garantizar una experiencia digital fluida en aplicaciones, sitios web y aplicaciones móviles. Lea esta entrada de blog para ver cómo IBM Instana está marcando el inicio de una nueva era en fiabilidad.

Acelere el pipeline de CI/CD mediante el seguimiento de las características de rendimiento

Los equipos de DevOps y SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio) están adoptando un enfoque de observabilidad shift-left como parte habitual de su carga de trabajo para resolver problemas de forma proactiva antes de que se produzcan. Con la supervisión sintética (también conocida como supervisión activa o proactiva), crean y ejecutan pruebas sintéticas para implementar versiones más rápidas y seguras y optimizar continuamente las experiencias de los usuarios.

Sin embargo, las herramientas de supervisión sintéticas tradicionales resultan complejas y lentas de configurar, y requieren una amplia experiencia en codificación y scripting. Además, estas herramientas tienden a generar alertas falsas cuando los scripts fallan a causa de incidencias como pequeños cambios en la interfaz de usuario.

IBM Instana Observability proporciona supervisión sintética que puede simular las acciones de los usuarios en una aplicación en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, diferentes dispositivos, entre otros. Estas pruebas sintéticas supervisan continuamente características de rendimiento como la disponibilidad y el tiempo de respuesta en intervalos específicos predefinidos.

Gracias al acceso a datos contextuales en tiempo real sobre el rendimiento de las aplicaciones, puede detectar problemas de forma proactiva a través de notificaciones de fallos y analizarlos más rápidamente con las capacidades de IA agéntica. IBM Instana también ofrece una solución de supervisión sintética low code. Ya sea para lanzar su producto en un nuevo mercado o para cumplir sus SLO, puede seguir implementando código de forma segura y a escala.

 Supervisión sintética con Instana 101 El poder de la observabilidad en las pruebas de preproducción

Características clave

Captura de pantalla del panel de control de Instana que muestra la supervisión del rendimiento de la aplicación full stack
Identifique problemas de manera proactiva y reduzca el MTTR

Aproveche los scripts de pruebas de API automatizados para simular pruebas sintéticas programadas y bajo demanda en sus aplicaciones móviles o web, comprobando el rendimiento y la disponibilidad desde la perspectiva de un usuario hipotético. 

Proporcione a los equipos de DevOps una herramienta de supervisión sintética capaz de ejecutar pruebas de SSL, DNS y scripts de navegador, lo que ayuda a identificar problemas como tiempos de respuesta lentos, tasas de error altas o funcionalidades ausentes. 

 Descubra los distintos tipos de ejecución de pruebas sintéticas
Captura de pantalla de la IU del producto para las pruebas sintéticas low code de Instana
Lance rápidamente productos en un nuevo mercado sin necesidad de tener amplios conocimientos de codificación

Utilice la prueba de API simple para supervisar un endpoint de API REST concreto realizando una solicitud HTTP GET a una URL determinada. Con esta prueba, los usuarios pueden configurar parámetros como la URL, los códigos de respuesta esperados y la configuración de tiempo de espera sin escribir código.

Ejecute una prueba sencilla de navegador para verificar la disponibilidad básica de una página web y detectar errores HTTP. Con esta prueba, los usuarios solo tienen que indicar una URL, e IBM Instana se encarga de ejecutar una carga básica del navegador para comprobar el estado de la página.

 Descubra los distintos tipos de pruebas de supervisión sintética
Diagrama de flujo de la arquitectura de puntos de presencia sintéticos (PoP) de IBM Instana
Implemente código de forma segura y periódica

Reutilice las mismas pruebas que se ejecutan en producción para garantizar la coherencia entre la validación previa a la implementación y la supervisión en condiciones reales. Al utilizar las mismas definiciones de prueba, puede acabar con las lagunas en la cobertura de las pruebas y evitar la falsa sensación de confianza causada por condiciones de prueba incoherentes. 

Detecte regresiones, dependencias defectuosas o degradaciones del rendimiento antes de que los cambios lleguen a la fase de producción.  

 Obtenga más información sobre cómo ejecutar una prueba sintética
Captura de pantalla del panel de control de Instana que muestra los SLO basados en los resultados de la supervisión sintética
Cumpla los objetivos de rendimiento, como latencia, tráfico, errores y saturación

Cree y gestione SLO basados en los resultados de la supervisión sintética. Seleccione e introduzca los siguientes campos para configurar su SLO: entidad (prueba sintética), alcance, indicador (latencia, tráfico, etc.), objetivo (intervalo de tiempo, duración, etc.) e identificadores. 

Obtenga configuraciones de alertas generadas automáticamente, denominadas SmartAlertTM, que se basan en plantillas integradas, como lentitud del sitio web, errores de JavaScript y códigos de estado HTTP. Puede configurar SmartAlert para que las alertas se envíen al canal que prefiera cuando falle la prueba sintética en una ubicación concreta. 

 Descubra cómo crear un SLO
Captura de pantalla del panel de control de Instana que muestra la supervisión del rendimiento de la aplicación full stack
Identifique problemas de manera proactiva y reduzca el MTTR

Aproveche los scripts de pruebas de API automatizados para simular pruebas sintéticas programadas y bajo demanda en sus aplicaciones móviles o web, comprobando el rendimiento y la disponibilidad desde la perspectiva de un usuario hipotético. 

Proporcione a los equipos de DevOps una herramienta de supervisión sintética capaz de ejecutar pruebas de SSL, DNS y scripts de navegador, lo que ayuda a identificar problemas como tiempos de respuesta lentos, tasas de error altas o funcionalidades ausentes. 

 Descubra los distintos tipos de ejecución de pruebas sintéticas
Captura de pantalla de la IU del producto para las pruebas sintéticas low code de Instana
Lance rápidamente productos en un nuevo mercado sin necesidad de tener amplios conocimientos de codificación

Utilice la prueba de API simple para supervisar un endpoint de API REST concreto realizando una solicitud HTTP GET a una URL determinada. Con esta prueba, los usuarios pueden configurar parámetros como la URL, los códigos de respuesta esperados y la configuración de tiempo de espera sin escribir código.

Ejecute una prueba sencilla de navegador para verificar la disponibilidad básica de una página web y detectar errores HTTP. Con esta prueba, los usuarios solo tienen que indicar una URL, e IBM Instana se encarga de ejecutar una carga básica del navegador para comprobar el estado de la página.

 Descubra los distintos tipos de pruebas de supervisión sintética
Diagrama de flujo de la arquitectura de puntos de presencia sintéticos (PoP) de IBM Instana
Implemente código de forma segura y periódica

Reutilice las mismas pruebas que se ejecutan en producción para garantizar la coherencia entre la validación previa a la implementación y la supervisión en condiciones reales. Al utilizar las mismas definiciones de prueba, puede acabar con las lagunas en la cobertura de las pruebas y evitar la falsa sensación de confianza causada por condiciones de prueba incoherentes. 

Detecte regresiones, dependencias defectuosas o degradaciones del rendimiento antes de que los cambios lleguen a la fase de producción.  

 Obtenga más información sobre cómo ejecutar una prueba sintética
Captura de pantalla del panel de control de Instana que muestra los SLO basados en los resultados de la supervisión sintética
Cumpla los objetivos de rendimiento, como latencia, tráfico, errores y saturación

Cree y gestione SLO basados en los resultados de la supervisión sintética. Seleccione e introduzca los siguientes campos para configurar su SLO: entidad (prueba sintética), alcance, indicador (latencia, tráfico, etc.), objetivo (intervalo de tiempo, duración, etc.) e identificadores. 

Obtenga configuraciones de alertas generadas automáticamente, denominadas SmartAlertTM, que se basan en plantillas integradas, como lentitud del sitio web, errores de JavaScript y códigos de estado HTTP. Puede configurar SmartAlert para que las alertas se envíen al canal que prefiera cuando falle la prueba sintética en una ubicación concreta. 

 Descubra cómo crear un SLO

Beneficios

El 65 % Reducción del tiempo de respuesta a incidentes

Identifique de inmediato dónde se producen las ralentizaciones, cuál es la causa y cuál es su alcance 

 Lea la historia del cliente Casi cero Tiempo de inactividad planificado y no planificado

Detecte en tiempo real los cuellos de botella de rendimiento, las anomalías en los recursos y los problemas operativos

 Lea la historia del cliente 50 % Detección de anomalías más rápida

Obtenga datos de rastreo y métricas en múltiples plataformas y servicios para mejorar la visibilidad de los equipos de ingeniería

 Lea la historia del cliente 1/2 El tiempo necesario para resolver incidentes

Gracias a una visibilidad exhaustiva de los incidentes, puede identificar la causa y aislar el código fuente que origina el problema

 Lea la historia del cliente
Casos de uso relacionados
Dos personas trabajando en un escritorio con un monitor delante
Supervisión de la experiencia digital

Monitorice y optimice la experiencia de los usuarios finales en todos los endpoints con un software de supervisión de la experiencia digital nativo de la nube.

 Más información
Primer plano de las manos de una persona escribiendo en un smartphone
Monitorización de aplicaciones móviles

La supervisión de aplicaciones móviles con IBM Instana Observability le ayuda a identificar y abordar los problemas rápidamente para reducir el riesgo de frustración y abandono de los usuarios.

 Más información
Una persona caminando por una fábrica con una tablet en la mano
Supervisión de sitios web

Ofrezca una experiencia web excepcional a sus clientes con información contextual detallada y una resolución más rápida de los problemas.

 Más información

Recursos

Cinco formas de utilizar una herramienta DEM para transformar la experiencia del cliente Rendimiento y escalado de los PoP sintéticos ESG: mejora continua de la experiencia digital del usuario final con IBM Instana Observability Gestión de pruebas sintéticas, alertas inteligentes, ubicaciones y credenciales con Synthetic CLI
Dé el siguiente paso

Aproveche las capacidades de supervisión sintética de IBM Instana para simular interacciones de los usuarios y agilizar su pipeline de CI/CD.

 Pruebe Instana Sandbox Solicite una demo en directo