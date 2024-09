Elija entre varias plantillas de recogida que incluyen funciones para rellenar los espacios en blanco para los solicitantes de recogida.Configure las fuentes de datos, incluidos el correo electrónico, los archivos compartidos y las aplicaciones, con las plantillas de recopilación correspondientes para crear flujos de trabajo.Especifique un delegado o gestor de descubrimiento para las fuentes de datos.Amplíe a grupos de fuentes de datos más grandes y detallados trabajando con IBM® Disposal and Governance Management for IT.