Transformar datos complejos en conocimientos que se pueden ejecutar, mejorando la monitorización del rendimiento del mainframe en tiempo real y la planificación de la capacidad
Colruyt Group es una empresa de venta minorista con un portfolio diversificado, desde tiendas de ropa hasta energía verde, con supermercados como su actividad principal. En Colruyt Lowest Prices, la cadena de supermercados del Colruyt Group, el eslogan es "El precio más bajo para cada producto en todo momento". Para que este eslogan sea cierto, es necesario comparar y ajustar los precios continuamente. Las etiquetas de precios digitales permiten a Colruyt ajustar los precios de las tiendas en cualquier momento del día. Para optimizar este proceso, Colruyt ha realizado un gran esfuerzo para mejorar sus procesos de TI que dependen de un procesamiento eficiente del mainframe. Colruyt Group necesitaba una herramienta que pudiera proporcionar conocimiento diario sobre esto, y para una variedad de otros procesos y problemas de rendimiento del mainframe.
Colruyt Group tiene dos centros de datos equipados con mainframes IBM® Z y sistemas de almacenamiento en disco IBM® DS8950F. Su capacidad actual de almacenamiento flash es de 300 terabytes por centro de datos. Además, Colruyt Group cuenta con un robot de cinta IBM para el almacenamiento de copias de seguridad en cada centro de datos, con una capacidad de 600 terabytes por caja. Los datos de la cinta y del disco se reflejan entre ambos centros de datos.
Después de una extensa RFI (solicitud de información) en la que se examinó la funcionalidad, la seguridad y el soporte de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, Colruyt Group eligió la versión en la nube de la solución. También optaron por la compatibilidad con IBM® z/OS Disk, cinta virtual, sistemas, IBM® Db2, IBM® CICS, MQ y TCP/IP.
Pieter Rogge, ingeniero de sistemas de plataforma mainframe de Colruyt, explica: "Colruyt Group necesitaba informes listos para usar con conocimientos incorporados en el campo del rendimiento y la capacidad. Como ingenieros de sistemas, somos especialistas en nuestro ámbito, pero no todos somos especialistas en rendimiento. Además, no hay un equipo específico para la planificación de la capacidad, pero es parte del trabajo como ingeniero de sistemas de mainframe. Tenemos extraordinariamente poco tiempo para escribir programas y crear informes. Por lo tanto, los informes listos para usar de IntelliMagic Vision fueron una gran ventaja inicial".
Además, el conocimiento experto del equipo de IBM sobre su producto patentado fue especialmente crucial en la elección de IntelliMagic Vision for z/OS por parte de Colruyt Group. "Los expertos detrás de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS saben exactamente lo que significan las métricas del mainframe y lo han incorporado al producto", añade Rogge. "Los informes van acompañados de una explicación. Por ejemplo, en un informe se ve la métrica X con el valor Y; si se supera el umbral, puede tener un impacto. En otros proveedores, también hay personas que tienen muchos conocimientos, pero no hemos visto muchas explicaciones en la propia herramienta". Este aspecto, según Rogge, es muy valioso para los nuevos compañeros del equipo. "IntelliMagic Vision contiene conocimientos en los que a veces no se piensa inicialmente, pero que pueden ser especialmente útiles para el trabajo de los ingenieros de sistemas. Un nuevo colega en el dominio CICS (Customer Information Control System), por ejemplo, puede aprender mucho de inmediato con solo mirar los informes de CICS en IntelliMagic Vision", explica.
Los ingenieros de sistemas utilizan IntelliMagic Vision for z/OS todos los días para ver los números e identificar tendencias. Rogge explica: "En la herramienta anterior, esto era muy estático: programas SAS que escribían informes HTML, con gráficos estáticos. Si queríamos cambiar algo, primero teníamos que cambiar el programa, lo cual era muy poco práctico".
Rogge elogia la facilidad de uso de IntelliMagic Vision for z/OS: "Puede dividir y dar fácilmente, y los informes se pueden cambiar fácilmente de forma interactiva. Por ejemplo, eligiendo otro tipo de gráfico, agregando otra métrica o mostrando una métrica en otra unidad. Si es necesario, también se puede crear un nuevo informe desde cero, que luego está disponible de inmediato, incluido el historial. Intercambiar información entre compañeros también es increíblemente fácil porque solo hay que copiar la URL de un informe y enviarlo a un colega. Verán exactamente lo mismo, ¡muy práctico! Los compañeros comparten gráficos entre sí a diario".
Rogge se especializa en el rendimiento de z/OS. "Para mí, los informes sobre el consumo son especialmente interesantes. Estos se agrupan dentro del Workload Manager (WLM), por lo que incluye clases de informes, trabajos y tareas iniciadas. Puedo ver rápidamente cuánta CPU y cuántos recursos zIIP consumen. Lo que lo hace muy útil es la capacidad de explorar en profundidad. Por ejemplo, si veo un uso alto en la plataforma Db2, hago zoom en las clases de informes allí. Dentro de la clase de informe, puedes ver qué software, tarea iniciada o trabajo está provocando el pico". Otra característica clave es la vista de perforación descendente para identificar un uso elevado de la CPU. Los ingenieros de sistemas comienzan en el nivel de carga de trabajo (utilizando agrupaciones personalizadas de clases de informes) y profundizan en las clases de informes y luego en los espacios de direcciones específicos. Este método estructurado permite un rápido análisis de la causa raíz y la optimización del rendimiento.
Para los equipos de otros dominios, otros informes son importantes. Los especialistas de CICS consideran que los tiempos de respuesta y el número de transacciones dentro de las regiones de CICS son los más importantes. En el dominio MQ, se ocupan principalmente de monitorizar las colas, cuántos mensajes hay en ellas o cuántas entradas y salidas se están realizando. En los demás dominios, como el almacenamiento y Db2, se consultan muchos informes a diario. Colruyt Group ha implementado IntelliMagic Vision for z/OS en la mayoría de sus dominios de mainframe, y se utiliza a diario para el análisis y la monitorización del uso.
El equipo también utiliza paneles de control para las revisiones mensuales de WLM, en las que comprueba el trabajo sin clasificar, analiza la distribución de la importancia e identifica oportunidades de optimización. Lo que solía ser una tarea manual y que requería mucho tiempo ahora se simplifica a través de IntelliMagic Vision for z/OS, lo que ahorra un tiempo valioso. Aunque el uso actual de IntelliMagic Vision for z/OS se centra en el ajuste del rendimiento y el análisis de tendencias, desempeña un papel crítico para garantizar que el entorno del mainframe se optimice continuamente en términos de uso de la CPU, configuración de WLM y eficiencia general del sistema.
Más recientemente, Colruyt Group ha estado trabajando en la agrupación personalizada en IntelliMagic Vision for z/OS para correlacionar las transacciones CICS con los equipos de aplicaciones correspondientes. Al fusionar las métricas SMF de IntelliMagic Vision for z/OS con los metadatos de su herramienta interna de gestión de software, ahora pueden ofrecer IntelliMagic Vision for z/OS como una herramienta de informes de aplicaciones para ingenieros de software y gestores de aplicaciones. Esto reemplaza sus informes heredados SAS/MXG y mejora el seguimiento del rendimiento en todos los equipos.
IntelliMagic Vision for z/OS desempeña un papel crucial en la monitorización de las tendencias en el uso de Distributed Data Facility (DDF), especialmente para los procesos Java que se conectan a Db2 en el mainframe. Cada uno de estos procesos lleva un ID de correlación único, lo que permite a los ingenieros de sistemas rastrear los problemas de rendimiento hasta el proceso específico y su propietario, lo que mejora la responsabilidad y la visibilidad. "Se ha vuelto indispensable para esta monitorización. Si alguien sugiriera que dejáramos de usar IntelliMagic Vision, espero que muchos compañeros dijesen: 'Entonces tenemos un problema, porque iríamos a ciegas varias áreas'. Por lo que tendríamos que escribir un montón de informes adicionales'", dice Rogge.
Rogge quedó impresionado por la cantidad de informes en IntelliMagic Vision for z/OS. "Otros proveedores suelen decir que pueden crear cualquier informe. La cuestión es que no sabíamos de antemano lo que queríamos ver. Lo bueno es que muchos informes ya son estándar en IntelliMagic Vision y el historial se crea desde el primer día. Si necesitamos un informe, lo tenemos a nuestra disposición de inmediato, incluido el historial. Esto suele faltar con otros proveedores".
Además, Colruyt Group está muy satisfecho con el soporte disponible para IntelliMagic Vision for z/OS. Prefieren no necesitar soporte, pero si pasa algo, confían en que pueden resolver el problema rápidamente con la ayuda del equipo de soporte de IBM, que conoce la configuración y el flujo de datos. Y como IntelliMagic está en la nube, los expertos de IBM pueden acceder a él directamente y también colaborar fácilmente con el equipo de Colruyt.
Rogge concluye: "Con IntelliMagic Vision, no solo tenemos un producto superior, sino también buenas personas que pueden ayudarnos cuando tenemos problemas. ¡Es una combinación excelente!"
Colruyt Group es una empresa familiar belga de tercera generación, con una amplia red de tiendas minoristas en Bélgica, Francia y Luxemburgo. El grupo es accionista mayoritario de The Fashion Society y cuenta con varias filiales, incluso en el suministro de energía y la gestión de documentos. El grupo tiene operaciones fuera de línea en distribución alimentaria y no alimentaria, así como presencia en línea. Fundado hace casi un siglo y con sede en Halle, el grupo cuenta con más de 33 000 empleados.
Análisis de rendimiento de z/OS de extremo a extremo para la optimización de costes y la detección proactiva de problemas
