Rogge elogia la facilidad de uso de IntelliMagic Vision for z/OS: "Puede dividir y dar fácilmente, y los informes se pueden cambiar fácilmente de forma interactiva. Por ejemplo, eligiendo otro tipo de gráfico, agregando otra métrica o mostrando una métrica en otra unidad. Si es necesario, también se puede crear un nuevo informe desde cero, que luego está disponible de inmediato, incluido el historial. Intercambiar información entre compañeros también es increíblemente fácil porque solo hay que copiar la URL de un informe y enviarlo a un colega. Verán exactamente lo mismo, ¡muy práctico! Los compañeros comparten gráficos entre sí a diario".

Rogge se especializa en el rendimiento de z/OS. "Para mí, los informes sobre el consumo son especialmente interesantes. Estos se agrupan dentro del Workload Manager (WLM), por lo que incluye clases de informes, trabajos y tareas iniciadas. Puedo ver rápidamente cuánta CPU y cuántos recursos zIIP consumen. Lo que lo hace muy útil es la capacidad de explorar en profundidad. Por ejemplo, si veo un uso alto en la plataforma Db2, hago zoom en las clases de informes allí. Dentro de la clase de informe, puedes ver qué software, tarea iniciada o trabajo está provocando el pico". Otra característica clave es la vista de perforación descendente para identificar un uso elevado de la CPU. Los ingenieros de sistemas comienzan en el nivel de carga de trabajo (utilizando agrupaciones personalizadas de clases de informes) y profundizan en las clases de informes y luego en los espacios de direcciones específicos. Este método estructurado permite un rápido análisis de la causa raíz y la optimización del rendimiento.

Para los equipos de otros dominios, otros informes son importantes. Los especialistas de CICS consideran que los tiempos de respuesta y el número de transacciones dentro de las regiones de CICS son los más importantes. En el dominio MQ, se ocupan principalmente de monitorizar las colas, cuántos mensajes hay en ellas o cuántas entradas y salidas se están realizando. En los demás dominios, como el almacenamiento y Db2, se consultan muchos informes a diario. Colruyt Group ha implementado IntelliMagic Vision for z/OS en la mayoría de sus dominios de mainframe, y se utiliza a diario para el análisis y la monitorización del uso.

El equipo también utiliza paneles de control para las revisiones mensuales de WLM, en las que comprueba el trabajo sin clasificar, analiza la distribución de la importancia e identifica oportunidades de optimización. Lo que solía ser una tarea manual y que requería mucho tiempo ahora se simplifica a través de IntelliMagic Vision for z/OS, lo que ahorra un tiempo valioso. Aunque el uso actual de IntelliMagic Vision for z/OS se centra en el ajuste del rendimiento y el análisis de tendencias, desempeña un papel crítico para garantizar que el entorno del mainframe se optimice continuamente en términos de uso de la CPU, configuración de WLM y eficiencia general del sistema.

Más recientemente, Colruyt Group ha estado trabajando en la agrupación personalizada en IntelliMagic Vision for z/OS para correlacionar las transacciones CICS con los equipos de aplicaciones correspondientes. Al fusionar las métricas SMF de IntelliMagic Vision for z/OS con los metadatos de su herramienta interna de gestión de software, ahora pueden ofrecer IntelliMagic Vision for z/OS como una herramienta de informes de aplicaciones para ingenieros de software y gestores de aplicaciones. Esto reemplaza sus informes heredados SAS/MXG y mejora el seguimiento del rendimiento en todos los equipos.

IntelliMagic Vision for z/OS desempeña un papel crucial en la monitorización de las tendencias en el uso de Distributed Data Facility (DDF), especialmente para los procesos Java que se conectan a Db2 en el mainframe. Cada uno de estos procesos lleva un ID de correlación único, lo que permite a los ingenieros de sistemas rastrear los problemas de rendimiento hasta el proceso específico y su propietario, lo que mejora la responsabilidad y la visibilidad. "Se ha vuelto indispensable para esta monitorización. Si alguien sugiriera que dejáramos de usar IntelliMagic Vision, espero que muchos compañeros dijesen: 'Entonces tenemos un problema, porque iríamos a ciegas varias áreas'. Por lo que tendríamos que escribir un montón de informes adicionales'", dice Rogge.

Rogge quedó impresionado por la cantidad de informes en IntelliMagic Vision for z/OS. "Otros proveedores suelen decir que pueden crear cualquier informe. La cuestión es que no sabíamos de antemano lo que queríamos ver. Lo bueno es que muchos informes ya son estándar en IntelliMagic Vision y el historial se crea desde el primer día. Si necesitamos un informe, lo tenemos a nuestra disposición de inmediato, incluido el historial. Esto suele faltar con otros proveedores".

Además, Colruyt Group está muy satisfecho con el soporte disponible para IntelliMagic Vision for z/OS. Prefieren no necesitar soporte, pero si pasa algo, confían en que pueden resolver el problema rápidamente con la ayuda del equipo de soporte de IBM, que conoce la configuración y el flujo de datos. Y como IntelliMagic está en la nube, los expertos de IBM pueden acceder a él directamente y también colaborar fácilmente con el equipo de Colruyt.

Rogge concluye: "Con IntelliMagic Vision, no solo tenemos un producto superior, sino también buenas personas que pueden ayudarnos cuando tenemos problemas. ¡Es una combinación excelente!"