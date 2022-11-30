Soluciones de almacenamiento en cinta

Unidades de cinta de media altura de IBM

IBM Stand Alone Drive

La IBM Stand Alone Drive es una unidad de media altura con tecnología LTO Ultrium 9. Proporciona hasta 45 TB por cartucho (con una compresión de 2,5:1). Está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar las crecientes demandas de datos de los casos de uso de cintas modernos, como la nube, el Internet de las cosas (IoT) y el archivo activo de archivos. Es una opción excelente si necesita copias de seguridad y almacenamiento de datos de archivo a bajo coste.