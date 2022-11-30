Soluciones de almacenamiento en cinta

Almacenamiento en cinta ciberresiliente y energéticamente eficiente con air gap y retención a largo plazo a un coste inferior al de otros soportes
Lea el informe técnico sobre el dataverse sostenible
El almacenamiento en cinta se utiliza para realizar copias de seguridad de los datos en caso de fallo del sistema y para archivar datos para su almacenamiento a largo plazo.

La retención de datos a largo plazo, incluido su archivo, y las retenciones reglamentarias y legales son cruciales para la empresa. La cinta ayuda a reducir el impacto de carbono, el TCO y el consumo de energía de la retención de datos a largo plazo.
Beneficios
Funcionalidad ampliada

Gama completa de bibliotecas de cintas y cargadores automáticos de alto rendimiento y capacidad para entornos de sistemas básicos, de gama media y empresariales.
El almacenamiento por niveles más económico

La tecnología de cintas de archivo de datos en frío con retención a largo plazo permite reducir de forma drástica el coste de almacenamiento de cantidades crecientes de datos.
Tecnología sostenible

La cinta combina largos ciclos de vida de los productos con una baja huella
de carbono integrada y operativa para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad.
Ciberresiliencia

Resiliencia de datos sin parangón, con un air gap físico "sin conexión por diseño" entre sus datos archivados y el mundo exterior. Con cifrado de datos en reposo para garantizar la privacidad de los mismos y reducir el riesgo de corrupción por virus o sabotaje.

Cinta para mainframe

Cartera de IBM Tape, proteja los datos y reduzca los costes de almacenamiento

TS7700 Virtual Tape IBM TS4500 con IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive Soportes de almacenamiento
Cinta para sistemas abiertos

Las soluciones de almacenamiento en cinta LTO de IBM están diseñadas con más de dos décadas de innovación en almacenamiento y protección de datos, proporcionando altos niveles de confianza en que sus datos están seguros y protegidos frente a las ciberamenazas.

 Ver IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

Preserve y proteja sus datos con un almacenamiento en cinta sostenible, ciberresiliente y de alta densidad. Ofrece una capacidad máxima de 46,4 PB sin comprimir con LTO-10. El tipo de unidad es LTO FH. El número máximo de unidades es 14.
Biblioteca de cintas IBM TS4500

Ofrece una capacidad máxima de 695 PB con LTO-10 y 877 con TS1170. Los tipos de unidad son LTO y/o TS1100. El número máximo de unidades es 128.
IBM TS4300 Tape Library

Ofrece una capacidad máxima de 11,52 PB con LTO 9. Los tipos de unidad son LTO FH y HH. El número máximo de unidades es de 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Ofrece una capacidad máxima de 162 TB con LTO 9. Los tipos de unidad son LTO HH y SAS. El número máximo de unidades es 1.

IBM Stand Alone Drive

La IBM Stand Alone  Drive es una unidad de media altura con tecnología LTO Ultrium 9. Proporciona hasta 45 TB por cartucho (con una compresión de 2,5:1). Está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar las crecientes demandas de datos de los casos de uso de cintas modernos, como la nube, el Internet de las cosas (IoT) y el archivo activo de archivos. Es una opción excelente si necesita copias de seguridad y almacenamiento de datos de archivo a bajo coste.
Cartuchos de datos de cinta IBM LTO Ultrium

Los cartuchos de datos IBM LTO Ultrium ofrecen una conservación de datos a largo plazo y un acceso rápido y fiable a los mismos. Aumentan la capacidad y el rendimiento a la vez que mejoran el acceso a los datos, lo que puede reducir los costes de licencias y las dependencias. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

Implemente hasta cuatro dispositivos de etapa en un espacio de 1U en un bastidor de 19 pulgadas. Habilite las mejoras de rendimiento y capacidad de las unidades de disco de media altura Linear Tape-Open (LTO) Ultrium, DVD-RAM o extraíbles.

IBM Storage Deep Archive

¡NUEVO!

IBM Storage Deep Archive es la solución de archivado a largo plazo de nueva generación optimizada para datos profundos pero accesibles. Ofrece los beneficios del almacenamiento en cinta, en una solución fácil de usar y de integrar.

Diseño específico de bajo coste Almacenamiento de archivos en la nube local Interfaz compatible con S3 Glacier
Software de gestión de cintas
Tráfico hexágono nube híbrida
IBM Storage Archive

Optimice los costes de archivo con la protección mediante air gap físico y un sistema de gestión intuitivo. Obtenga acceso directo y gráfico a los datos almacenados en las unidades y bibliotecas de cintas IBM. IBM Storage Archive hace que el almacenamiento en cinta sea tan sencillo como el almacenamiento en disco al incorporar el estándar de formato Linear Tape File System (LTFS) para la lectura, escritura e intercambio de metadatos.

 Explorar IBM Storage Archive
Portfolio de Tape

La cartera de IBM Tape ofrece un abanico de opciones para adaptarse mejor a los requisitos del cliente. Desde niveles de entrada con una sola unidad hasta infraestructuras a escala. He aquí un repaso destacado de las opciones disponibles en la actualidad.

Producto

IBM Storage Archive

Capacidad máxima*

N.º máximo de unidades

N.º máximo de cartuchos

TS2290
Entrada
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
Entrada
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
Entrada
Library Edition

162 TB

1

9

TS4300
Gama media Capacidad de escala
Library Edition Edición empresa

11,52 PB

48

640

Diamondback
Capacidad de escala
Edición empresa

46,4 PB

14

1548 LTO

TS4500
Capacidad de escala
Edición empresa

695 PB LTO

877 PB** Enterprise

128

23 170 LTO

17 550 Enterprise

Cinta para mainframe

TS7700 Tape Attach

100 PB Enterprise**

16

5 000 Enterprise

LTO*/TS1170

100 PB Enterprise**

16

5 000 Enterprise

* La capacidad real variará en función de la configuración de la reserva y de la ranura de intercambio

** Capacidad del TS1170 con soportes JF 
Soporte y servicios IBM Storage Expert Care para IBM TS7700
IBM Storage Expert Care ofrece un enfoque simplificado y estandarizado de servicio y soporte para sistemas IBM Storage seleccionados, maximizando la disponibilidad del sistema y reduciendo los costes.
Servicios de ciclo de vida tecnológico para IBM Storage
IBM proporciona soporte y servicios para los productos y soluciones IBM Storage para ayudar a los clientes a planificar, implementar, dar soporte, optimizar y actualizar sus soluciones IBM Storage.
IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care le ofrece una nueva forma de asociar servicios y soporte a las soluciones de almacenamiento de IBM mediante niveles de servicio que le permiten elegir el nivel de soporte para sus sistemas.
Próximos pasos

Descubra cómo el almacenamiento en cinta escalable, seguro y energéticamente eficiente puede beneficiar a su organización.

 Guía de IBM Tape Library for Open Systems Redbook