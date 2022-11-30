Soluciones de almacenamiento en cinta

El almacenamiento en cinta se utiliza para realizar copias de seguridad de los datos en caso de fallo del sistema y para archivar datos para su almacenamiento a largo plazo.
La retención de datos a largo plazo, incluido su archivo, y las retenciones reglamentarias y legales son cruciales para la empresa. La cinta ayuda a reducir el impacto de carbono, el TCO y el consumo de energía de la retención de datos a largo plazo.
Descubra cómo Tape ofrece los sistemas de almacenamiento masivo más sostenibles, rentables y altamente escalables.
Gama completa de bibliotecas de cintas y cargadores automáticos de alto rendimiento y capacidad para entornos de sistemas básicos, de gama media y empresariales.
La tecnología de cintas de archivo de datos en frío con retención a largo plazo permite reducir de forma drástica el coste de almacenamiento de cantidades crecientes de datos.
La cinta combina largos ciclos de vida de los productos con una baja huella
de carbono integrada y operativa para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad.
Resiliencia de datos sin parangón, con un air gap físico "sin conexión por diseño" entre sus datos archivados y el mundo exterior. Con cifrado de datos en reposo para garantizar la privacidad de los mismos y reducir el riesgo de corrupción por virus o sabotaje.
Cartera de IBM Tape, proteja los datos y reduzca los costes de almacenamiento
Obtenga almacenamiento de misión crítica con una integración perfecta en la nube híbrida con recuperación ante desastres basada en la nube para cintas, cifrado de datos en toda la red de 8 clústeres y menor tamaño.
Aprenda a hacer frente a retos como los grandes volúmenes de datos, el crecimiento de los centros de datos y el aumento del coste de las huellas de almacenamiento.
Una forma sencilla de aprovechar la alta densidad de datos, mejorar la seguridad y una infraestructura rentable de conservación de datos a largo plazo.
Soportes de cinta de calidad superior, diseñados para preservar su almacenamiento al menor coste posible.
Las soluciones de almacenamiento en cinta LTO de IBM están diseñadas con más de dos décadas de innovación en almacenamiento y protección de datos, proporcionando altos niveles de confianza en que sus datos están seguros y protegidos frente a las ciberamenazas.
Preserve y proteja sus datos con un almacenamiento en cinta sostenible, ciberresiliente y de alta densidad. Ofrece una capacidad máxima de 46,4 PB sin comprimir con LTO-10. El tipo de unidad es LTO FH. El número máximo de unidades es 14.
Ofrece una capacidad máxima de 695 PB con LTO-10 y 877 con TS1170. Los tipos de unidad son LTO y/o TS1100. El número máximo de unidades es 128.
Ofrece una capacidad máxima de 11,52 PB con LTO 9. Los tipos de unidad son LTO FH y HH. El número máximo de unidades es de 48.
Ofrece una capacidad máxima de 162 TB con LTO 9. Los tipos de unidad son LTO HH y SAS. El número máximo de unidades es 1.
La IBM Stand Alone Drive es una unidad de media altura con tecnología LTO Ultrium 9. Proporciona hasta 45 TB por cartucho (con una compresión de 2,5:1). Está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar las crecientes demandas de datos de los casos de uso de cintas modernos, como la nube, el Internet de las cosas (IoT) y el archivo activo de archivos. Es una opción excelente si necesita copias de seguridad y almacenamiento de datos de archivo a bajo coste.
Los cartuchos de datos IBM LTO Ultrium ofrecen una conservación de datos a largo plazo y un acceso rápido y fiable a los mismos. Aumentan la capacidad y el rendimiento a la vez que mejoran el acceso a los datos, lo que puede reducir los costes de licencias y las dependencias.
¡NUEVO!
IBM Storage Deep Archive es la solución de archivado a largo plazo de nueva generación optimizada para datos profundos pero accesibles. Ofrece los beneficios del almacenamiento en cinta, en una solución fácil de usar y de integrar.
Arquitectura simplificada con una implementación rápida que aumenta la densidad de datos y el ahorro de energía.
Almacenamiento seguro y duradero para el archivo de datos y las copias de seguridad en línea.
Solución que permite a los clientes instalar, configurar, gestionar y dar servicio con protocolos de S3 Glacier.
Optimice los costes de archivo con la protección mediante air gap físico y un sistema de gestión intuitivo. Obtenga acceso directo y gráfico a los datos almacenados en las unidades y bibliotecas de cintas IBM. IBM Storage Archive hace que el almacenamiento en cinta sea tan sencillo como el almacenamiento en disco al incorporar el estándar de formato Linear Tape File System (LTFS) para la lectura, escritura e intercambio de metadatos.
La cartera de IBM Tape ofrece un abanico de opciones para adaptarse mejor a los requisitos del cliente. Desde niveles de entrada con una sola unidad hasta infraestructuras a escala. He aquí un repaso destacado de las opciones disponibles en la actualidad.
Producto
IBM Storage Archive
Capacidad máxima*
N.º máximo de unidades
N.º máximo de cartuchos
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162 TB
1
9
TS4300
11,52 PB
48
640
Diamondback
46,4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** Enterprise
128
23 170 LTO
17 550 Enterprise
|
Cinta para mainframe
TS7700 Tape Attach
100 PB Enterprise**
16
5 000 Enterprise
LTO*/TS1170
100 PB Enterprise**
16
5 000 Enterprise
* La capacidad real variará en función de la configuración de la reserva y de la ranura de intercambio
** Capacidad del TS1170 con soportes JF
Descubra cómo el almacenamiento en cinta escalable, seguro y energéticamente eficiente puede beneficiar a su organización.