Gestione el rendimiento de los sistemas z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Utilice IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS para optimizar la gestión del rendimiento de los sistemas z/OS
Optimice la gestión del rendimiento de los sistemas z/OS utilizando análisis impulsados por IA para monitorizar y gestionar de forma proactiva su entorno z/OS. Evite interrupciones, reduzca costes y conserve la fiabilidad y disponibilidad por las que son conocidos los mainframes.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva los problemas con rapidez

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mejora los datos RMF/SMF y aplica sus conocimientos incorporados para comprender cómo la arquitectura z/OS gestiona sus cargas de trabajo. Esto le ayuda a ajustar z/OS para mejorar el rendimiento y proteger la disponibilidad. También puede utilizarlo para ajustar la configuración de su procesador con el fin de aumentar los MIPS que obtiene de su hardware de mainframe.

Conocimientos sobre el estado Visualizadores interactivos de topología LPAR y FICON Desgloses en función del contexto Visibilidad intuitiva

 

Personalización dinámica de informes Detección de anomalías y análisis estadístico Paneles de control compartidos personalizados AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de conocimientos y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Gestión del rendimiento para sistemas z/OS
Descubra la gestión proactiva del rendimiento de los sistemas z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Utilice análisis impulsados por IA para identificar riesgos y optimizar la disponibilidad del sistema.
Elaboración de informes sobre la salud y el rendimiento de las instalaciones de acoplamiento
Aprenda a monitorizar eficazmente las instalaciones de acoplamiento de su entorno y a señalar automáticamente cualquier problema en desarrollo.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio del Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Imagine todo lo que puede aprender de los datos SMF
Obtenga una visión de la rapidez con la que podría utilizar la fácil visibilidad de los datos RMF y SMF para ampliar su comprensión del funcionamiento del ecosistema z/OS.
¿Cuánto tiempo es demasiado? Clases de servicio multiperiodo
Conozca la complejidad de las mediciones de duración en este webinar. Explore las unidades de servicio ponderadas, las variables fijas en z/OS 2.5 y la importancia de comprobar las duraciones tras la actualización. Descubra el poder y los riesgos de los periodos múltiples en el análisis del rendimiento.
Dé el siguiente paso

Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.

