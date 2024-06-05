En lugar de utilizar programas de codificación o dominar herramientas aisladas por tecnología para acceder a diversos tipos de datos SMF, una interfaz de usuario común e intuitiva elimina la extracción de datos y libera al personal para que se centre en análisis de gran valor. Esta interfaz única que se utiliza en toda la plataforma mejora el aprendizaje, la colaboración y la eficiencia analítica.