Optimice la gestión del rendimiento de los sistemas z/OS utilizando análisis impulsados por IA para monitorizar y gestionar de forma proactiva su entorno z/OS. Evite interrupciones, reduzca costes y conserve la fiabilidad y disponibilidad por las que son conocidos los mainframes.
Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mejora los datos RMF/SMF y aplica sus conocimientos incorporados para comprender cómo la arquitectura z/OS gestiona sus cargas de trabajo. Esto le ayuda a ajustar z/OS para mejorar el rendimiento y proteger la disponibilidad. También puede utilizarlo para ajustar la configuración de su procesador con el fin de aumentar los MIPS que obtiene de su hardware de mainframe.
Prevenga los riesgos para la disponibilidad y el rendimiento con inteligencia artificial incorporada que evalúa más de 700 métricas clave de z/OS y mediante el uso de umbrales a partir del conocimiento experto del dominio.
Las topologías z/OS (FICON y LPAR) son complejas y difíciles de visualizar. Los métodos de visualización tradicionales implicaban la impresión manual. Los visualizadores interactivos de topologías LPAR y FICON de IntelliMagic Vision permiten a los analistas interactuar, concentrarse y comparar intervalos de tiempo para detectar errores y cambios costosos.
Los desgloses en función del contexto permiten a los analistas identificar caminos analíticos alternativos basados en los datos que se muestran e investigar rápidamente cada hipótesis, ahorrando tiempo perdido en explorar caminos sin salida. La capacidad de centrarse en un subconjunto de datos deseado es especialmente valiosa cuando se trata de volúmenes masivos de datos SMF.
En lugar de utilizar programas de codificación o dominar herramientas aisladas por tecnología para acceder a diversos tipos de datos SMF, una interfaz de usuario común e intuitiva elimina la extracción de datos y libera al personal para que se centre en análisis de gran valor. Esta interfaz única que se utiliza en toda la plataforma mejora el aprendizaje, la colaboración y la eficiencia analítica.
Las capacidades avanzadas de personalización de informes facilitan un análisis rápido sin necesidad de programación ni pasos complicados. Las intuitivas opciones de personalización incluyen el tipo de informe, el nivel de resumen, el filtrado y las comparaciones de intervalos.
Los cambios significativos en las métricas clave se destacan en las vistas de detección de cambios, mostrando las variaciones con más o menos de 2 desviaciones estándar entre el día actual y los 30 días anteriores. Reciba alertas tempranas de cambios que puedan tener un impacto sostenido, como este ejemplo de aumento de la CPU.
Los paneles de control personalizables recopilan y muestran de un vistazo vistas en directo de cualquier conjunto de métricas de su interés. Cuando se comparten, promueven la colaboración y proporcionan una verdad común para toda una organización. Amplíe cualquier informe y utilice las capacidades de desglose para profundizar en el análisis de las métricas que consideren de interés.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.