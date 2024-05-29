Visualice el rendimiento de E/S del disco y de la caché por grupo de búferes y base de datos de Db2 mediante la integración de los datos de rendimiento de E/S del conjunto de datos (de los registros SMF 42) con los datos estadísticos de E/S del conjunto de datos de Db2 (IFCID 199). Consulte las métricas, incluido el tiempo de respuesta del disco por componente (IOSQ, Pend, Disc, Conn) y los aciertos y fallos de la caché de disco por grupo de búferes y base de datos de Db2.