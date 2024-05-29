Gestione el rendimiento de Db2 con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Prevenga los riesgos de disponibilidad y optimice el rendimiento de Db2
Infografía que conecta tres capturas de pantalla de visibilidad de las métricas clave de Db2 que le ayudan a gestionar el rendimiento

La enorme complejidad de los datos estadísticos de Db2 y de los datos contables de Db2 dificulta la obtención de valor a partir de las abundantes métricas disponibles. Una visibilidad clara de las métricas de Db2 a través de los registros de SMF le ayuda a prevenir los riesgos de disponibilidad y a gestionar y optimizar el rendimiento.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar de forma proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva rápidamente los problemas

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere la formación y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar la formación, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

El volumen y la complejidad de los datos estadísticos de Db2 (SMF 100) y los datos contables de Db2 (SMF 101) son difíciles de analizar. La sencilla visibilidad de las métricas clave de Db2 a través de los registros SMF es crucial para prevenir de forma proactiva los riesgos de disponibilidad y para gestionar y optimizar eficazmente el rendimiento.

Evaluaciones del estado para toda la empresa Visualizaciones concretas del estado Gráficos de tiempo de evaluaciones de estado Grupo de búferes y métricas de E/S Integración de datos estadísticos y contables

 

Estadísticas de E/S de Db2 por grupo de búferes y base de datos Perfiles de tiempo transcurrido de Db2 Desgloses de ID de transacciones de CICS Integraciones de datos SMF de CICS y Db2 AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de perspectivas y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
No son solo para los grupos de búferes: aprender del SMF
Descubra la información clave que los datos estadísticos de Db2 pueden proporcionar para la gestión del rendimiento, aparte del ajuste de los grupos de búferes.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio del Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Imagine cuánto puede aprender gracias a la exploración de los datos estadísticos de Db2
Esta sesión sugiere capacidades a tener en cuenta cuando busque modernizar la forma de acceder y analizar sus datos SMF de Db2, tanto para promover un aprendizaje rápido como para impulsar el valor que obtiene de sus datos.
Imagine cuánto puede aprender gracias a la exploración de los datos contables de Db2
Este webinar desvela los conocimientos de los datos SMF de Db2, incluidos los perfiles de trabajo, la visibilidad a través de los ID de correlación, la gestión de la carga de trabajo con los ID de autorización y la integración de los datos de Db2 con otros tipos como las transacciones de CICS (SMF 110.1).
Implementación de la duplicación asíncrona en una experiencia de usuario de estructura de bloqueo Db2 de producción
En este webinar, podrá profundizar en los impactos sobre el rendimiento de la implementación de la duplicación asíncrona para la estructura de bloqueo Db2 en un entorno de compartición de datos Db2 de gran volumen.
Dé el siguiente paso

Tanto si está investigando un producto, como si necesita servicios de emergencia o desea saber cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.

