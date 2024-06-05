Gestione el rendimiento de la replicación y del disco z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Supervise el rendimiento de la replicación y del disco con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografía que muestra la conexión entre diferentes formas de datos

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno de replicación y disco z/OS de forma más eficaz y eficiente.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar de forma proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva rápidamente los problemas

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere la formación y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar la formación, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS evalúa continuamente el estado y los sistemas de replicación de su disco. Así, si se produce una degradación incremental en cualquier aspecto de su sistema o un cambio repentino causado por un fallo de hardware o un cambio en el uso de los recursos o en el patrón de carga de trabajo, lo verá inmediatamente. 

Conocimientos sobre el estado Vistas interactivas de la topología Conocimientos más profundos Comparaciones y detección de excepciones

 

Desglose en volúmenes, conjuntos de datos o espacios de direcciones específicos Seguimiento de métricas para la replicación sincrónica y asincrónica Análisis de tendencias para sus mediciones clave de E/S AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio del Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Resolución de problemas de picos de RPO de Global Mirror
Descubra cómo puede utilizarse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS para proporcionar visibilidad al estado de la replicación de Global Mirror en un entorno Parallel Sysplex distribuido globalmente.
¿Cómo sé si mis unidades de backend están sobrecargadas?
Este caso de éxito muestra cómo puede utilizarse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS para encontrar fácilmente la causa raíz de un problema de rendimiento de z/OS relacionado con la sobrecarga de las unidades de backend.
Tiempo de conexión alto para el disco z/OS
Descubra cómo IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS ayuda a resolver los problemas de rendimiento provocados por los cambios de software. Identifica y corrige eficazmente un aumento repentino del tiempo de conexión, atribuido a una nueva consulta SQL.
El centro de datos all flash: ¿cómo es que mi respuesta de E/S no es el doble de rápida?
Descubra la tecnología flash en TI. A pesar de su promesa de velocidad, muchos centros de datos no experimentan cambios significativos en los tiempos de respuesta. Conozca su impacto potencial en el rendimiento de su centro de datos.
Rendimiento de lectura de zHyperLink y lecciones aprendidas
Vea este vídeo en el que Joe Hyde comparte datos recientes de producción de Db2, en los que destaca la velocidad de las E/S de lectura de zHyperLink y otras lecciones aprendidas.
Dé el siguiente paso

Tanto si está investigando un producto, como si necesita servicios de emergencia o desea saber cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.

 Solicite una demostración en directo Suscríbase al boletín
Más formas de explorar Documentación Soporte Centro de demostraciones Cartera de productos de AIOps de IBM Z