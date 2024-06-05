IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno de replicación y disco z/OS de forma más eficaz y eficiente.
Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar de forma proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar la formación, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS evalúa continuamente el estado y los sistemas de replicación de su disco. Así, si se produce una degradación incremental en cualquier aspecto de su sistema o un cambio repentino causado por un fallo de hardware o un cambio en el uso de los recursos o en el patrón de carga de trabajo, lo verá inmediatamente.
Los informes de estado y de excepciones le avisan cuando sus sistemas de almacenamiento necesitan atención. Las métricas se evalúan automáticamente para cada intervalo de tiempo y se resaltan si no están dentro de los límites aceptables. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS también recomienda las acciones a tomar en función de la alerta que se haya encontrado.
Los visores de topología interactivos permiten a los analistas interactuar, desglosar y comparar intervalos de tiempo para sus topologías Sysplex, FICON, LPAR y subsistemas, lo que resulta crucial para detectar errores y cambios que puedan repercutir en los costes.
A partir de los informes de excepciones, es muy sencillo desglosarlos para ver un gráfico de tiempo detallado de la métrica marcada. Entonces podrá acotar el marco temporal en el que se produjo el comportamiento y correlacionarlo con cualquier impacto en la aplicación que haya tenido como resultado.
Los gráficos comparativos son útiles para determinar cuándo comenzó un comportamiento concreto y si se trata de una anomalía puntual o si forma parte de una tendencia continuada.
A partir de un gráfico de tiempo, hay muchos desgloses disponibles para ver la métrica a un nivel más detallado de granularidad. Para profundizar aún más en el análisis, dispone de más desgloses. En lugar de informes estáticos, los datos que se muestran se basan en los datos de intervalo de los registros de RMF/SMF casi en tiempo real.
La necesidad de una disponibilidad continua ha convertido la replicación en un aspecto crucial del almacenamiento en disco. Monitorizar el estado de la replicación de datos es clave para cumplir con los requisitos empresariales y normativos. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS realiza un seguimiento de las métricas clave para los métodos de replicación tanto sincrónica como asincrónica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS proporciona numerosos gráficos de tendencias para ayudarle a ver hacia dónde se dirigen sus operaciones. Este ejemplo muestra un leve aumento de la tasa de E/S y una disminución del tiempo de respuesta, lo que puede ser útil para decidir si es necesaria una actualización del hardware de almacenamiento o si puede aplazarse.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
Tanto si está investigando un producto, como si necesita servicios de emergencia o desea saber cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.