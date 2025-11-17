IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Análisis de rendimiento de z/OS de extremo a extremo para la optimización de costes y la detección proactiva de problemas

Trabajador utilizando IBM Z16 IntelliMagic con superposición gráfica que muestra datos

Inteligencia de siguiente nivel

IntelliMagic Vision for z/OS es un software avanzado de análisis de rendimiento para IBM Z. Proporciona un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas sin código que permiten a los analistas identificar riesgos y ajustar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis del rendimiento del mainframe con inteligencia del siguiente nivel.

 Estudio TEI de Forrester Simplifique la gestión del rendimiento del mainframe
Controle su entorno de mainframe

Los analistas pueden tomar el control de su entorno de mainframe de extremo a extremo con conocimientos interactivos e informes personalizables para prevenir los riesgos de disponibilidad.
Mejore las capacidades del personal 

Aumente las capacidades tanto del personal nuevo como del existente con un acceso simplificado al análisis y la resolución de problemas.
Incorporación de personal

Acelere la formación del personal nuevo mediante una navegación y unas conexiones de infraestructura fáciles de entender.
Entrega de SaaS

La interfaz intuitiva e interactiva con umbrales de buenas prácticas y recomendaciones incorporados también acelera la contratación de nuevos empleados y la formación multiplataforma.

Características

Una persona mirando una pantalla asistiendo a un laboratorio
Detección de riesgos con IntelliMagic Vision Health Insights

Prevenga los riesgos potenciales para la disponibilidad de la infraestructura y las aplicaciones con una inteligencia artificial integrada y explicable que evalúa y clasifica automáticamente más de 700 métricas clave de z/OS mediante umbrales contextualizados basados en el conocimiento experto del dominio incorporado.
Joven ingeniero informático decodificando datos sentado frente a monitores de ordenador y mirando la pantalla de uno de ellos
Visualizaciones de IntelliMagic Vision Change Detection

La detección automatizada y flexible de anomalías de z/OS mediante un análisis estadístico que resalta los cambios estadísticamente significativos en las métricas clave acelera la resolución de problemas al identificar rápidamente qué ha cambiado en las áreas de interés.También le permite adelantarse a los cambios que puedan tener un impacto negativo.
Contable trabajando con hojas de cálculo empresariales en un ordenador portátil
Una GUI moderna e interactiva

Obtenga una visibilidad intuitiva y correlacionada de los datos de medición de z/OS en toda la infraestructura z/OS con visualizaciones específicas de las aplicaciones segmentadas a partir de los recursos compartidos de la infraestructura de z/OS. En contraste con los enfoques actuales que requieren codificar informes o dominar distintos conjuntos de herramientas centrados en áreas diferentes y aisladas de la infraestructura, la interfaz única de IntelliMagic Vision empleada en toda la plataforma de z/OS agiliza enormemente el aprendizaje, fomenta la colaboración y mejora la eficacia analítica.
Vista lateral de un empresario con traje formal y gafas trabajando con gráficos e informes de mercado en las pantallas de su ordenador en una oficina moderna.
Informes personalizables de forma dinámica

Las capacidades avanzadas de personalización mediante clics permiten realizar análisis ad hoc sin necesidad de programación ni pasos complicados y ofrecen las visualizaciones que mejor se adaptan a la consulta en cuestión.
Personas trabajando en estaciones informáticas en una moderna sala de control
Desgloses en función del contexto

Los desgloses flexibles y adaptados al contexto permiten al analista identificar las vías analíticas alternativas más relevantes en función de la vista actual, de modo que cada hipótesis pueda investigarse con solo unos clics. Esto acelera en gran medida la resolución de problemas al eliminar rápidamente las vías "sin salida". Cuando se trabaja con volúmenes masivos de datos, esta capacidad de centrar el análisis en el subconjunto de datos deseado resulta especialmente útil.
Compras familiares en una tienda de comestibles
Caso de éxito Colruyt Group opta por el análisis interactivo de mainframe Vea cómo IntelliMagic Vision for z/OS dota a los ingenieros de sistemas de Colruyt Group de herramientas avanzadas de elaboración de informes y análisis listas para usar.
Hombre realizando tareas de mantenimiento en un entorno industrial
Servicios

Nuestro equipo de Technology Expert Labs ofrece un enfoque probado para implementar IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, ayudándole a prevenir interrupciones, reducir costes y garantizar la disponibilidad para cargas de trabajo críticas.

 Explore Technology Expert Labs
Dé el siguiente paso

Tanto si está investigando un producto, como si necesita servicios de emergencia o desea saber cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.

