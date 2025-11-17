IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Obtenga una visibilidad intuitiva y correlacionada de los datos de medición de z/OS en toda la infraestructura z/OS con visualizaciones específicas de las aplicaciones segmentadas a partir de los recursos compartidos de la infraestructura de z/OS. En contraste con los enfoques actuales que requieren codificar informes o dominar distintos conjuntos de herramientas centrados en áreas diferentes y aisladas de la infraestructura, la interfaz única de IntelliMagic Vision empleada en toda la plataforma de z/OS agiliza enormemente el aprendizaje, fomenta la colaboración y mejora la eficacia analítica.