IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Análisis de rendimiento de z/OS de extremo a extremo para la optimización de costes y la detección proactiva de problemas
IntelliMagic Vision for z/OS es un software avanzado de análisis de rendimiento para IBM Z. Proporciona un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas sin código que permiten a los analistas identificar riesgos y ajustar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis del rendimiento del mainframe con inteligencia del siguiente nivel.
Los analistas pueden tomar el control de su entorno de mainframe de extremo a extremo con conocimientos interactivos e informes personalizables para prevenir los riesgos de disponibilidad.
Aumente las capacidades tanto del personal nuevo como del existente con un acceso simplificado al análisis y la resolución de problemas.
Acelere la formación del personal nuevo mediante una navegación y unas conexiones de infraestructura fáciles de entender.
La interfaz intuitiva e interactiva con umbrales de buenas prácticas y recomendaciones incorporados también acelera la contratación de nuevos empleados y la formación multiplataforma.
Nuestro equipo de Technology Expert Labs ofrece un enfoque probado para implementar IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, ayudándole a prevenir interrupciones, reducir costes y garantizar la disponibilidad para cargas de trabajo críticas.