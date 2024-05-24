Dado que los datos contables de Db2 (SMF 101) capturan el ID de transacción de CICS, el producto integra a la perfección las métricas clave de Db2 con los datos SMF de CICS. Estos gráficos integran las métricas de la perspectiva de CICS en la primera fila (basándose en el ID de transacción) y de la perspectiva de Db2 en la última fila (utilizando el ID de correlación de los datos contables).