IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus regiones y transacciones CICS de z/OS de forma más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva el estado de sus regiones CICS.
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar de forma proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva rápidamente los problemas

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere la formación y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar la formación, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

Los datos de transacciones SMF de CICS son una rica fuente de conocimientos sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La evaluación proactiva de las métricas estadísticas clave en todas las regiones ayuda a identificar los posibles riesgos para la disponibilidad.

Evaluaciones de métricas de regiones CICS Profundización en los datos estadísticos de CICS Perfiles del tiempo de respuesta de las transacciones Componentes principales del tiempo de respuesta Perfiles del tiempo de respuesta Comparación entre intervalos de tiempo

 

Visualización del tiempo de respuesta Integración de datos de CICS y Db2 Visibilidad de los datos de CICS y WLM Campos de datos de transacciones AIOps mediante la entrega en la nube
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de perspectivas y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Total economic impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio del Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Transacciones CICS: análisis del tiempo de respuesta de las transacciones
Este vídeo muestra cómo la navegación dinámica permite identificar rápidamente el subconjunto limitado (en este caso, cuatro de 100) de buckets de tiempo que son pertinentes para una transacción específica.
Estadísticas de CICS: evaluación del estado del almacenamiento CICS
Las evaluaciones automatizadas de las métricas clave de almacenamiento de las estadísticas de CICS facilitan el análisis proactivo y la prevención de interrupciones al identificar las áreas que pueden requerir una investigación.
Cómo optimizar el estado y el rendimiento de sus estadísticas de CICS
Los informes de CICS de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS proporcionan conocimientos sobre las principales métricas de estado, resumidas por grupo de CICS, con desgloses en regiones individuales de CICS.
Aprenda con la exploración de los datos de transacciones y estadísticas de CICS
Aprenda a detectar los riesgos en la disponibilidad y el rendimiento de CICS, analice los datos de las transacciones y explore las métricas detalladas de CICS.
Dé el siguiente paso

Tanto si está investigando un producto, como si necesita servicios de emergencia o desea saber cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para ayudarle.

