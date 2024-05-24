IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus regiones y transacciones CICS de z/OS de forma más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva el estado de sus regiones CICS.
Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar de forma proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar la formación, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
Los datos de transacciones SMF de CICS son una rica fuente de conocimientos sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La evaluación proactiva de las métricas estadísticas clave en todas las regiones ayuda a identificar los posibles riesgos para la disponibilidad.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS evalúa las métricas CICS clave comparándolas con los valores de buenas prácticas con el fin de identificar los riesgos potenciales para la disponibilidad para su posterior investigación. Visualice las evaluaciones en agrupaciones lógicas definidas por el usuario en rojo, amarillo y verde. Amplíe para ver más niveles de detalle, con todas las regiones que componen el grupo seleccionado o los gráficos de tiempos métricos.
Muchos tipos de datos estadísticos de CICS pueden examinarse con mayor nivel de detalle. Por ejemplo, el nombre del archivo, el nombre de la cola de espera, la clase de transacción y el modo TCB. Esta imagen muestra el uso de la navegación dinámica y los desgloses en función del contexto para determinar qué áreas de almacenamiento CICS están experimentando condiciones de falta de almacenamiento.
El análisis de la carga de trabajo CICS suele comenzar con una vista "Top n" de las transacciones por consumo de CPU o por volumen de transacciones. A continuación, puede centrarse en los perfiles de tiempo de respuesta con casi 100 buckets de tiempo que se agrupan inicialmente en categorías de resumen de alto nivel. También puede ver explicaciones detalladas de las categorías de interés.
Cuando la visualización inicial del tiempo de respuesta identifique los principales contribuyentes al tiempo de respuesta, los desgloses pueden ayudar a identificar los componentes específicos de interés. Si la categoría principal de tiempo de respuesta de una transacción es "Tiempo total de espera de E/S" (como se ve en la imagen anterior), sus subsecciones pueden examinarse con un solo clic.
La posibilidad de comparar los perfiles de las transacciones según las categorías principales de tiempo de respuesta de CICS también puede proporcionar información útil. Este ejemplo muestra la CPU por transacción CICS en el primer conjunto de transacciones. También pueden especificarse filtros globales para centrarse aún más en las transacciones seleccionadas.
Las comparaciones a lo largo de varios intervalos de tiempo suelen ser de interés a la hora de analizar el impacto de la implementación de la publicación de una aplicación en la CPU por transacción. En todo el producto, IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite realizar comparaciones de valores de un vistazo en cualquier intervalo de dos tiempos para su análisis.
Si está investigando un problema de tiempo de respuesta, puede empezar desde una visualización del tiempo de respuesta. Para aislar aún más el problema, puede examinar los tiempos de la transacción seleccionada en todos los sistemas o regiones. Esta imagen muestra un ejemplo en el que un componente de tiempo de transacción específico difiere significativamente en dos conjuntos de sistemas.
Dado que los datos contables de Db2 (SMF 101) capturan el ID de transacción de CICS, el producto integra a la perfección las métricas clave de Db2 con los datos SMF de CICS. Estos gráficos integran las métricas de la perspectiva de CICS en la primera fila (basándose en el ID de transacción) y de la perspectiva de Db2 en la última fila (utilizando el ID de correlación de los datos contables).
La visibilidad integrada de varios tipos de datos de z/OS ayuda a CICS y a todo tipo de análisis de rendimiento. En este escenario, una vista previa de los datos de los sistemas indica un objetivo de WLM incumplido para intervalos de tiempo seleccionados, y muestra el correspondiente aumento de los volúmenes de una transacción de larga duración.
Más de 250 campos no temporales en los registros CICS 110.1 permiten un análisis detallado y están organizados en subgrupos. El panel de control personalizado de esta imagen muestra ejemplos de varios de ellos, incluidas las llamadas SQL de Db2 por transacción CICS, las escrituras de flujos de registros, las cargas de programas y la obtención de archivos.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
