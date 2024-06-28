Gestione el rendimiento de z/OS Virtual Tape con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitorice el rendimiento y la disponibilidad de Virtual Tape con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografía que muestra las conexiones entre el backlog de datos de replicación, los datos de caché y la antigüedad media de las colas diferidas

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus entornos de z/OS Virtual Tape de forma más eficaz y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure su entorno de forma óptima.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva los problemas con rapidez

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con cintas nativas y virtuales conectadas a z/OS de muchos proveedores diferentes:

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF Mainframe
  • Oracle StorageTek Physical Tape Solutions
  • Luminex Mainframe Virtual Tape Solutions

Son compatibles los principales catálogos de software de gestión de cintas: CA1, RMM, TLMS, Control-T y Zara.

Las estadísticas de la biblioteca Virtual Tape son compatibles con todos los modelos de la familia IBM TS7700 que utilizan registros de actividad BVIR y con Oracle StorageTek Virtual Tape. Para EMC DLm e IBM VTF Mainframe se dispone de soporte para los datos SMF nativos.

Monitorice todos los flujos de caché en un clúster TS7700 Monitorización del objetivo del punto de recuperación – backlog de replicación Monitorización del RPO – antigüedad media de las colas diferidas Control de los límites Vista del host del uso de la cinta AIOps a través de la entrega en la nube
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de conocimientos y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Puente de z/OS Virtual Tape de actividad física a lógica
Vea cómo se señala la caracterización de un problema para un TS7700 (uso de la CPU) y el enlace para descubrir a continuación la actividad del host presente cuando se produjo el peor de los incidentes.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
Análisis de rendimiento de TS7700
Aprenda a comparar automáticamente las vistas del hardware (a través de los datos BVIR) con las métricas de la carga de trabajo para conocer cómo está gestionando el hardware en malla el trabajo y la replicación entre cajas.
Cómo aprovechar al máximo la solución TS7700 Virtual Tape de IBM
Vea este webinar si alguna vez ha experimentado problemas de rendimiento frustrantes o quiere asegurarse de que su entorno TS7700 está optimizado según las buenas prácticas.
Monitorización de la disponibilidad de la infraestructura de z/OS Virtual Tape
Descubra las buenas prácticas para la infraestructura de z/OS Virtual Tape en este webinar. Aprenda técnicas automatizadas de identificación de riesgos, resolución rápida de problemas y optimización mediante demostraciones.
Dé el siguiente paso

Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto como si necesita servicios de emergencia o le gustaría saber cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están aquí para asesorarle.

