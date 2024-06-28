IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus entornos de z/OS Virtual Tape de forma más eficaz y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure su entorno de forma óptima.
Acceda a conocimientos de estado integrados que evalúan cientos de métricas cruciales para identificar proactivamente los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías mediante IA señala los cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, además de comparaciones y edición en tiempo real. Deje que las capacidades de desglose en función del contexto le ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con cintas nativas y virtuales conectadas a z/OS de muchos proveedores diferentes:
Son compatibles los principales catálogos de software de gestión de cintas: CA1, RMM, TLMS, Control-T y Zara.
Las estadísticas de la biblioteca Virtual Tape son compatibles con todos los modelos de la familia IBM TS7700 que utilizan registros de actividad BVIR y con Oracle StorageTek Virtual Tape. Para EMC DLm e IBM VTF Mainframe se dispone de soporte para los datos SMF nativos.
El ancho de banda de la caché en un TS7700 es una de las claves más importantes para el rendimiento. Si el ancho de banda de la caché se agota, eso puede repercutir en los tiempos de ejecución de las tareas y en el RPO de las ubicaciones de recuperación ante desastres. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS proporciona conocimientos sobre qué actividades están consumiendo este recurso a lo largo del tiempo.
En la actualidad, muchos clientes tienen un tercer centro de datos en una ubicación remota. Por razones de rendimiento, los datos de esta ubicación no suelen replicarse de forma sincrónica, por lo que es esencial comprender cuántos datos no se replican en un momento determinado, como en este ejemplo.
La segunda cuestión que preocupa al cliente es cuántos minutos u horas tarda la replicación de los datos en crearse. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS responde también a esta pregunta. El tiempo de espera hasta que se procesan las copias es demasiado largo. Esto desencadena una advertencia de excepción para su investigación.
En una licencia IBM TS7700 para la habilitación de caché, existen incrementos de rendimiento del host y longitud de cola de migración previa. Para saber si se alcanzan estos límites, es necesario monitorizar diferentes métricas. Este ejemplo muestra el backlog de migración que indica la cantidad de datos que están esperando en la cola previa a la migración y que puede activar el estrangulamiento.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS proporciona una capacidad personalizable para ver las aplicaciones más comunes "listas para usar". La información de la cinta virtual proporciona datos de la vista del hardware. La vista del host muestra el número de montajes, el rendimiento de lectura o escritura, la compresión y mucho más.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
