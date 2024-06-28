IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS es compatible con cintas nativas y virtuales conectadas a z/OS de muchos proveedores diferentes:

IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720

EMC DLm

Oracle StorageTek VSM

IBM VTF Mainframe

Oracle StorageTek Physical Tape Solutions

Luminex Mainframe Virtual Tape Solutions

Son compatibles los principales catálogos de software de gestión de cintas: CA1, RMM, TLMS, Control-T y Zara.

Las estadísticas de la biblioteca Virtual Tape son compatibles con todos los modelos de la familia IBM TS7700 que utilizan registros de actividad BVIR y con Oracle StorageTek Virtual Tape. Para EMC DLm e IBM VTF Mainframe se dispone de soporte para los datos SMF nativos.