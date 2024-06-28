Gestione la red TCP/IP con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitorice la tecnología de preparación para el cifrado y los patrones de tráfico de IBM z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografía que muestra la conexión entre el uso de microprocesadores, las condiciones de error TCP y las conexiones

TCP/IP es el núcleo de la comunicación de los mainframes z/OS, tanto para el tráfico de entrada y salida del mainframe como a nivel interno entre las imágenes z/OS y los complejos de procesadores. Gestione de forma proactiva los riesgos y fallos de seguridad antes de que afecten a los usuarios.

 
Beneficios
Mitigue los riesgos de seguridad de forma proactiva

Utilice conocimientos y análisis avanzados basados en IA para detectar y mitigar de forma proactiva los riesgos desconocidos de seguridad del cifrado del tráfico IP de z/OS.
Mejore la configuración y la salud de la red

Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore los conocimientos especializados

Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mejora el análisis traduciendo más de 600 códigos sin procesar de los registros zERT a texto legible para el conjunto y los algoritmos de cifrado y los tipos de autenticación de mensajes.

Monitorice los canales OSA e HiperSockets Mejore la configuración y la salud de la red Habilitación de DevOps Identifique fácilmente el tráfico no protegido (criptográficamente) Categorice las &quot;clases de tráfico&quot; en función de los rangos de direcciones IP

  

Uso medio del núcleo CP para funciones criptográficas Visibilidad intuitiva de los datos SMF Desgloses en función del contexto Análisis acelerado de la causa raíz AIOps mediante la entrega en la nube
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza el conocimiento experto de z/OS en detalle para generar automáticamente cientos de conocimientos y mejorar drásticamente la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Cómo utilizar zERT de IBM para identificar conexiones no cifradas
Desbloquee conocimientos de seguridad de red con datos zERT en IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Identifique el tráfico no cifrado y evalúe los niveles de cifrado con facilidad.
Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting llevó a cabo un estudio del Total Economic Impact (TEI) que profundiza en los beneficios de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costes, así como una mejor gestión del rendimiento.
zERT: gran avance en la visibilidad para gestionar el tráfico de red
Reciba una excelente introducción a zERT y a las formas de aumentar el beneficio que puede obtener de estos datos.
Valor y visibilidad de los datos de cifrado de red zERT
Vea esta sesión para obtener más información sobre el valor que aportan estos nuevos datos zERT y para obtener la visibilidad que su equipo de seguridad necesita para extraer un gran valor de estos datos.
Uso de zERT y otros datos SMF para gestionar y optimizar el cifrado de red
Descubra la tecnología z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) en este webinar. Aprenda cómo mejora la seguridad de la red proporcionando visibilidad del estado del cifrado, ayudando al cumplimiento de la normativa y optimizando el uso de la CPU.
Dé el siguiente paso

Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.

