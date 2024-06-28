TCP/IP es el núcleo de la comunicación de los mainframes z/OS, tanto para el tráfico de entrada y salida del mainframe como a nivel interno entre las imágenes z/OS y los complejos de procesadores. Gestione de forma proactiva los riesgos y fallos de seguridad antes de que afecten a los usuarios.
Utilice conocimientos y análisis avanzados basados en IA para detectar y mitigar de forma proactiva los riesgos desconocidos de seguridad del cifrado del tráfico IP de z/OS.
Utilice miles de informes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario potente e intuitiva, comparaciones, edición en tiempo real y capacidades de desglose en función del contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de codificación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles de control interactivos, personalizables y que se pueden compartir, con explicaciones integradas y amplios desgloses. Utilice la IA como multiplicador para agilizar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mejora el análisis traduciendo más de 600 códigos sin procesar de los registros zERT a texto legible para el conjunto y los algoritmos de cifrado y los tipos de autenticación de mensajes.
Obtenga conocimientos sobre las interfaces físicas, incluidos los canales OSA e HiperSockets que se utilizan para la comunicación entre LPAR. Aunque el aumento del uso en este ejemplo no es un problema para la disponibilidad (verde), el cambio observado puede requerir una mayor investigación y puede estar relacionado con aumentos innecesarios en otras partes de la infraestructura.
Los ACK duplicados pueden indicar oportunidades de mejora en la configuración del centro de datos o de la red externa. Esta es una de las muchas métricas que se califican y rastrean automáticamente para proporcionar conocimientos rápidos de la salud de la red del mainframe.
Métricas aparentemente inconexas pueden reunirse y compartirse en una sola vista para el rendimiento, la red, el almacenamiento, MQ, CICS y Db2, lo que permite la colaboración. Este ejemplo incorpora el consumo de espacio de direcciones tipo 30, las tasas de tráfico TCP/IP y el tráfico por tipo de código de cifrado. También está disponible la visibilidad de la dirección IP del cliente y del servidor.
Las vistas de nivel superior (por sysplex o por clase de tráfico) ofrecen una visibilidad inmediata de la cantidad de tráfico de red que utiliza cada protocolo e identifican el tráfico que no está protegido criptográficamente. Puede desglosar por muchos criterios para centrar su análisis y determinar la fuente o el objetivo del tráfico.
Navegue fácilmente hasta el subconjunto de tráfico de red que elija (por ejemplo, por clase de tráfico o dirección IP) y obtenga visibilidad de los datos específicos del protocolo seleccionado. Este ejemplo incluye los algoritmos de cifrado que se están utilizando, las longitudes de las claves criptográficas y otros atributos de la protección criptográfica.
Dado que la CPU necesaria para el cifrado puede ser importante y variar mucho entre los distintos tipos de cifrado, la visibilidad de la CPU es vital. El análisis antes y después de los cambios de implementación permite establecer una correlación entre el cifrado y el coste empresarial (en términos de CPU).
En contraste con los enfoques que requieren programas de codificación o el dominio de herramientas aisladas por tecnología para acceder a diversos tipos de datos SMF, esta interfaz de usuario intuitiva elimina los esfuerzos de extracción de datos y libera al personal para que se centre en análisis de alto valor. También impulsa el aprendizaje, fomenta la colaboración y mejora la eficacia analítica.
Los desgloses en función del contexto le ayudan a identificar vías de análisis alternativas basadas en los datos que se muestran y a investigar cada hipótesis con unos pocos clics, reduciendo el tiempo perdido en explorar caminos sin salida. La capacidad de centrar el análisis en el subconjunto de datos deseado es muy valiosa cuando se trata de volúmenes masivos de datos SMF.
Las capacidades de desglose de gran flexibilidad de IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permiten ver los datos a nivel de procesador, sistema, tarjeta o espacio de direcciones, así como la actividad de migración específica. Los filtros condicionales incorporados pueden personalizarse para un conjunto de informes en un panel de control específico.
Las ventajas de adoptar un modelo en la nube incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto de forma local), una configuración mínima (solo para la transmisión de datos SMF), la descarga de recursos de personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar los conocimientos locales.
Tanto si está llevando a cabo una investigación de producto, como si necesita servicios de emergencia o le gustaría hablar sobre cómo pueden ayudarle los productos y servicios de IBM, nuestros expertos están a su entera disposición.