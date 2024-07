Eine zentrale Lösung, die dazu beiträgt, die mittlere Zeit bis zur Identifizierung von Vorfällen zu verkürzen und eine Ansicht Ihrer IBM Z-Daten für hybride Anwendungen bereitzustellen. Sie beschleunigt die Identifizierung hybrider Vorfälle mit nahezu in Echtzeit erfolgenden Betriebsanalysen. Zu diesem Zweck werden die IBM Z-Betriebsdaten nahezu in Echtzeit an eine Unternehmensanalyseplattform oder an die integrierte Protokollanalyseplattform oder beides übertragen. Die enthaltenen Erkenntnisse helfen dabei, Betriebsdaten schnell zu visualisieren und zu durchsuchen, um so die mittlere Zeit bis zur Identifizierung der Ursache von Betriebsproblemen zu verkürzen.