IBM® Z® Decision Support (ehemals IBM Tivoli Decision Support for z/OS®) sammelt SMF- und andere strukturierte Datenquellen auf IBM Z und anderen Plattformen und ermöglicht so den einfachen Zugriff auf historische Informationen zur unternehmensweiten IT-Auslastung, die bei Leistungsberichten, Service Level Management und Nutzungsabrechnung helfen.



Durch die Umwandlung von Systemrohdaten in verwertbare analytische Erkenntnisse mithilfe der automatisierten Erfassung von SMF-Daten in Echtzeit und deren kontinuierlicher Aufbereitung bietet IBM Z Decision Support eine integrierte Sicht auf Ihre Betriebsdaten, mit der Sie die IT-Effizienz steigern und Kosten senken können.