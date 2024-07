Mit dem IBM z/OS Workload Interaction Navigator können Sie Daten aus der IBM Infrastruktur des Z/OS Workload Interaction Correlator interpretieren. Diese Infrastruktur ist so konzipiert, dass sie sowohl von z/OS- als auch von Middleware-Exploitern genutzt werden kann und vorschreibt, wie die zusammenfassenden Daten jedes Exploiters generiert werden. So können unterschiedliche kundenspezifische Leistungsanomalien dynamisch definiert und korreliert werden, und zwar ohne vordefinierte Richtlinien. Sie können korrelierte Workload-Aktivitäten untersuchen und so die ursächliche Aktivität ermitteln und gleichzeitig andere entlasten.