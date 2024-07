Führen Sie IBM Z Table Accelerator mit vollständiger Funktionalität in einer Sysplex-Umgebung aus. Schreibgeschützte Tabellen (R-O) werden in allen LPARs vollständig unterstützt. Aktualisierungen von R-O-Tabellen werden mithilfe von linearen Datensatzzuordnungen verwaltet. Lese-/Schreibtabellen können mit Db2 gespeicherten Prozeduren verwaltet werden. Datensätze werden in allen MVS-Images (Multiple Virtual Storage) in einer GRS-Konfiguration vollständig unterstützt.