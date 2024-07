Was ist IBM Data Virtualization Manager for z/OS?

IBM® Data Virtualization Manager for z/OS® bietet virtuelle, integrierte Datenansichten auf IBM Z®. Es ermöglicht Benutzern und Anwendungen den Lese- und Schreibzugriff auf IBM Z-Daten vor Ort, ohne die Daten verschieben, replizieren oder transformieren zu müssen.

Data Virtualization Manager for z/OS erleichtert die Integration unabhängig voneinander entwickelter Datenstrukturen, sodass diese bei minimalen zusätzlichen Verarbeitungskosten gemeinsam verwendet werden können. Herkömmliche Ansätze zur Datenverlagerung können sich negativ auf die Möglichkeit auswirken, Daten dort zu nutzen, wo und wann sie benötigt werden. Durch das Freischalten von IBM Z-Daten mithilfe gängiger, Industriestandard-APIs, wie SQL, können Sie mit Data Virtualization Manager for z/OS Zeit und Geld sparen.Ein PrestoDB-Connector bietet IBM watsonx.data einen direkten Zugriff auf IBM Z-Datensätze über IBM DVM for z/OS. Watsonx.data ist ein offener, hybrider, verwalteter Datenspeicher, der die Skalierung von KI-Workloads für alle Ihre Daten an jedem Ort ermöglicht.