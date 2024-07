Was ist Transaktionssicherheit?

Als grundlegende Form der Transaktionssicherheit sind Authentifizierungsverfahren schon lange vor dem Internetzeitalter etabliert. Während in der Vergangenheit ein Händler einen Lichtbildausweis verlangen konnte, bevor er einen persönlichen Scheck akzeptierte, haben die modernen digitalen Authentifizierungsmaßnahmen an Raffinesse gewonnen. Für die Ein-Faktor-Authentifizierung (SFA) ist eine Form der Identifizierung erforderlich, beispielsweise ein Kennwort oder eine PIN. Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) sind zusätzliche Formen der Identifizierung erforderlich, beispielsweise ein Einmalpasswort, das an ein registriertes Gerät oder per E-Mail gesendet wird. Zu den weiteren Standardauthentifizierungsmethoden gehören die Anforderung eines Kartenprüfwerts (Card Verification Value, CVV) für Kreditkartenzahlungen und biometrische Authentifizierung (wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscan).