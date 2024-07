Was ist Transaktionsmanagement?

Alle Transaktionen beginnen in einem aktiven Zustand. Wenn es keine Probleme gibt, gehen sie in einen teilweise bestätigten, bestätigten und dann beendeten Zustand über. Sollte während der Verarbeitung der Transaktion ein Problem auftreten, geht die Transaktion in den Status „fehlgeschlagen“ über und macht alle im Laufe der Transaktion vorgenommenen Änderungen rückgängig. Die Transaktion kann dann erneut ausgeführt oder abgebrochen werden. Unabhängig davon, ob sie abgebrochen oder festgeschrieben wurden, gehen alle festgeschriebenen Transaktionen schließlich in einen beendeten Zustand über, wodurch Ressourcen für das DBMS zur Verarbeitung neuer Transaktionen frei werden.