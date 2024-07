Was ist Server-Hosting?

Auch wenn es kleinere Variationen gibt, lassen sich die Server-Hosting-Angebote in drei allgemeine Kategorien einteilen:

Shared Server-Hosting



Beim Shared Hosting – der einfachsten und kostengünstigsten Form des Server-Hostings – werden die Ressourcen eines physischen Servers virtualisiert und mehreren Tenants (Benutzern oder Unternehmenskonten) in gleichen Anteilen zur Verfügung gestellt. Shared Hosting ist ideal für einfache, persönliche Websites und Webanwendungen mit wenig Datenverkehr, geringen technischen Anforderungen und begrenzten Leistungs- oder Sicherheitsanforderungen. Da jedoch allen Tenants eine begrenzte Menge der Kapazität eines einzelnen Servers zugewiesen wird, erlauben die Anbieter keine Skalierung von Websites über eine bestimmte Grenze hinaus. Und Shared Hosting ist das Server-Hosting-Modell, das am anfälligsten für „laute Nachbarn“ ist – Tenants, deren Anwendungen unerwartet mehr als ihren Anteil an Ressourcen verbrauchen und dadurch Leistungsprobleme für andere Tenants verursachen. Weitere Informationen zu Shared Hosting finden Sie unter „Was ist Cloud-Hosting?“ und „Web-Hosting: Eine Einführung“.

VPS-Hosting



VPS-Hosting (virtueller privater Server) bietet eine Art von Multi-Tenant-Hosting der nächsten Stufe – jeder Tenant nutzt einen Teil, aber nicht alle der Ressourcen eines einzelnen Hardware-Servers und erhält ein wenig mehr Kontrolle über die Hosting-Umgebung. Jeder VPS führt sein eigenes Betriebssystem und seine eigenen Anwendungen aus und reserviert seinen eigenen Anteil an den Ressourcen des Rechners (Speicher, Rechenleistung usw.).

Der VPS bietet mehr Kontrolle über Systemspezifikationen, Gastbetriebssysteme und den gesamten Software-Stack. Er ist auch die am einfachsten und kostengünstigste skalierbare Form des Server-Hostings, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für E-Commerce-Systeme, E-Mail-Server, CRM und andere Anwendungen macht, die in der Regel einen moderaten oder schwankenden Datenverkehr aufweisen.

Dediziertes Server-Hosting



Dediziertes Server-Hosting ist Single-Tenant-Hosting – der Server hat exklusiven Zugriff auf ALLE Ressourcen eines einzigen Hardware-Servers. Im Vergleich zu den anderen oben genannten Hosting-Formen bietet dediziertes Hosting den höchsten Grad an Isolation von anderen Servern und Kunden, die von der Cloud oder dem IT-Service-Provider gehostet werden. Sie können zwischen drei Modellen des dedizierten Server-Hostings wählen: