Das Lernen im Ensemble ist eine Technik des maschinellen Lernens, bei der zwei oder mehr Lernende (z. B. Regressions-Modelle, neuronale Netze) zusammengefasst werden, um bessere Vorhersagen zu treffen. Mit anderen Worten: Ein Ensemble-Modell kombiniert mehrere Einzelmodelle, um genauere Vorhersagen zu treffen als ein einzelnes Modell allein.1 Manchmal wird diese Technik in Quellen auch als Ausschuss-basiertes Lernen bezeichnet. Das Ensemble-Lernen beruht auf dem Prinzip, dass eine Kollektivität von Lernenden eine größere Gesamtgenauigkeit erzielt als ein einzelner Lernender.2 Tatsächlich belegen Forschungsergebnisse die Wirksamkeit mit Modellen des maschinellen Lernens und Convolutional Neural Networks (CNNs).

Eine Anmerkung zur Terminologie: Basislernende, Basismodell und in einigen Fällen auch Basisschätzer bezieht sich auf das einzelne Modell oder die Modelle, die in Ensemble-Algorithmen verwendet werden. In der Literatur werden die Basislernende weiter in starke und schwache Lernende unterteilt. Schwache Modelle oder Lernende werden als solche definiert, die kaum besser abschneiden als zufälliges Raten. Bei binären Klassifizierungsproblemen sind schwache Klassifikatoren formal diejenigen, die eine Genauigkeit von etwa fünfzig Prozent erreichen. Im Gegensatz dazu erzielen starke Modelle oder Lernende eine hervorragende Vorhersageleistung, die bei der binären Klassifizierung als eine Genauigkeit von mindestens achtzig Prozent formalisiert wird.3

Beachten Sie, dass einige Quellen schwache Lernende und Basislernende zusammenfassen, da Ensemble-Methoden, insbesondere sequenzielle Methoden, schwache Lernende effektiv zu starken Lernenden machen.4