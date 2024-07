Was sind CIS-Benchmarks?

Die CIS-Benchmarks orientieren sich eng an Sicherheits- und Datenschutzregelwerken wie dem NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework, dem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) und ISO/EIC 2700. Folglich kann jedes Unternehmen, das in einer Branche tätig ist, die unter diese Art von Vorschriften fällt, durch die Einhaltung der CIS-Benchmarks wesentliche Fortschritte bei der Compliance erzielen. Darüber hinaus können CIS-Controls und gehärtete CIS-Images dazu beitragen, dass ein Unternehmen die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung der EU) einhält.