Was ist die Triple Bottom Line?

Die Triple Bottom Line ist in drei Ps unterteilt, die Organisationen helfen, nachhaltige Verfahren im gesamten Unternehmen besser zu visualisieren und zu integrieren. Im Einzelnen sind dies:

Menschen

Dies umfasst die sozialen Auswirkungen eines Unternehmens auf alle Stakeholder und die Art und Weise, wie es jetzt und in künftigen Generationen Werte für sie schafft. Dazu gehören Kunden, die größere Gemeinschaft, in der das Unternehmen tätig ist, Mitarbeiter, Partner in der Lieferkette und Lieferanten. In enger Verbindung mit der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) umfasst diese Bilanz auch Initiativen zum Humankapital, mit denen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens soziale Gerechtigkeit gefördert wird.

Planet

Dies ist die Auswirkung eines Unternehmens auf die natürliche Umwelt und die ökologischen Systeme mit dem Ziel, den geringsten Schaden bei größtmöglichem Nutzen zu verursachen. Die Messung dieses Ergebnisses ist oft aufwändiger als die von Menschen und Gewinn. Dies kann Initiativen wie die Bewertung des Lebenszyklus von Produkten sowie größere Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen fördern.

Gewinn

Diese auch als „Wohlstand“ bezeichnete Kennzahl konzentriert sich auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines Unternehmens. Oft wird dies als die traditionelle buchhalterische Definition des internen Gewinns missverstanden oder auf diese beschränkt. In diesem Zusammenhang spiegelt der Gewinn oder Wohlstand jedoch den wirtschaftlichen Nutzen wider, den die Gesellschaft aus der Geschäftsstrategie eines Unternehmens zieht, wie z. B. verantwortungsbewusste Steuerzahlungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.