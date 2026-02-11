Was ist Straight-Through-Processing?

STP kann mehrere automatisierte Phasen umfassen, darunter Initiierung, Validierung, Anreicherung, Routing, Erfüllung und Abwicklung. STP ist jedoch kein Alles-oder-Nichts-Vorschlag, sondern ist oft in Bezug auf die STP-Rate oder den Prozentsatz des automatisierten Prozesses Thema. Die Einführung einer STP-Methode kann die Bearbeitungszeiten verkürzen, was wiederum die betrieblichen Aufgaben rationalisiert, eine größere Skalierbarkeit ermöglicht und eine klare, nachprüfbare Dokumentation erzeugt.

STP ist bei Finanzdienstleistungen besonders verbreitet, insbesondere im Wertpapierhandel, im Zahlungsverkehr und im Bankgeschäft. Im Wertpapierhandel werden beispielsweise täglich Millionen von Transaktionen analysiert, freigegeben und ohne menschliche Beteiligung durchgeführt.