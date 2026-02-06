Finanzteams verlieren pro Woche mehrere Stunden durch manuelle Aufgaben, nicht miteinander verbundene Systeme und Nachbearbeitungen im gesamten Order-to-Cash-Zyklus (O2C). Diese versteckten Ineffizienzen verlangsamen den Cashflow, führen zu mehr Streitfällen und untergraben das Vertrauen in Finanzdaten.
der Zeit im Finanzwesen wird für manuelle Abstimmungen aufgewendet1
des weltweiten Jahresumsatzes gehen durch Datenlecks verloren2
der befragten CFOs verlassen sich nicht vollständig auf ihre Finanzdaten3
der befragten CEOs geben an, dass ihr Unternehmen aktiv KI-Agenten einsetzt4
Wenn Finanzsysteme durch automatisierte Integration vereinheitlicht werden, erhalten Teams einen konstanten und zuverlässigen Überblick über Aufträge, Abrechnungen und Zahlungen in allen Systemen. Das führt zu einem vorhersehbaren Cashflow, schnelleren Abschlüssen und weniger Überraschungen.
Vereinheitlichen Sie ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Bankdaten in einem einzigen, vertrauenswürdigen Datenfluss. Erhalten Sie Erkenntnisse in Echtzeit über Forderungen, Streitigkeiten und Compliance-Abhängigkeiten.
Automatisieren Sie Abstimmungen, Validierungen und Übergaben, um manuelle Aufgaben zu umgehen und die Liquidität zu beschleunigen.
Erkennen Sie Probleme frühzeitig, reduzieren Sie Streitfälle und schützen Sie Ihre Margen mit vernetzten Workflows für die Rechnungsstellung, Fakturierung und Inkassoprozesse.
Verbinden und automatisieren Sie die Systeme Ihres O2C-Zyklus mit der IBM webMethods Hybrid Integration Plattform. Befähigen Sie Ihr Finanzteam durch schnellere Workflows, effektivere Governance und klarere Transparenz. Erfahren Sie jetzt über das vollständige Playbook ganz genau, wie diese Transformation funktioniert.
1 Why manual reconciliation is holding your finance team back, Tech Donut, 25. April 2025.
2 The 2024 Revenue Leak Report, Clari, 2024.
3 Nearly 40% of CFOs Do Not Completely Trust Their Organization’s Financial Data, BlackLine, 30. Januar 2024.
4 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value, Mai 2025.