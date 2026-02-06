Mehr Transparenz durch einen einheitlichen Order-to-Cash-Prozess

Wo im Finanzwesen Zeit verloren geht

Finanzteams verlieren pro Woche mehrere Stunden durch manuelle Aufgaben, nicht miteinander verbundene Systeme und Nachbearbeitungen im gesamten Order-to-Cash-Zyklus (O2C). Diese versteckten Ineffizienzen verlangsamen den Cashflow, führen zu mehr Streitfällen und untergraben das Vertrauen in Finanzdaten.
≤ 40 %

der Zeit im Finanzwesen wird für manuelle Abstimmungen aufgewendet1

 26 %

des weltweiten Jahresumsatzes gehen durch Datenlecks verloren2

 ~40 %

der befragten CFOs verlassen sich nicht vollständig auf ihre Finanzdaten3

 61 %

der befragten CEOs geben an, dass ihr Unternehmen aktiv KI-Agenten einsetzt4

So sieht ein einheitlicher O2C-Zyklus aus

Zwei im Schattenriss erkennbare Kollegen unterhalten sich vor einem digitalen Whiteboard, auf dem Projektdetails aufgelistet sind

Vom Chaos zur Souveränität

Wenn Finanzsysteme durch automatisierte Integration vereinheitlicht werden, erhalten Teams einen konstanten und zuverlässigen Überblick über Aufträge, Abrechnungen und Zahlungen in allen Systemen. Das führt zu einem vorhersehbaren Cashflow, schnelleren Abschlüssen und weniger Überraschungen.

Drei Möglichkeiten, wie Vernetzung und Automatisierung die O2C-Zyklen verändern

Vereinheitlichen Sie ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Bankdaten in einem einzigen, vertrauenswürdigen Datenfluss. Erhalten Sie Erkenntnisse in Echtzeit über Forderungen, Streitigkeiten und Compliance-Abhängigkeiten.

Statisches Bild der IT-Infrastruktur mit einem Scanner, der problematische Punkte in allen Anwendungsstacks identifiziert.

Automatisieren Sie Abstimmungen, Validierungen und Übergaben, um manuelle Aufgaben zu umgehen und die Liquidität zu beschleunigen.

Statisches Bild von drei ineinander verschlungenen motorähnlichen Scheiben auf einem Block mit Schaltern, die eine einheitliche, automatische Überwachung und Verwaltung darstellen.

Erkennen Sie Probleme frühzeitig, reduzieren Sie Streitfälle und schützen Sie Ihre Margen mit vernetzten Workflows für die Rechnungsstellung, Fakturierung und Inkassoprozesse.

Statisches Bild, das eine vielfältige Sammlung organisierter Assets zeigt, die jeweils einen Teil des automatisierten Technologie-Management-Lebenszyklus darstellen.
Vereinheitlichen Sie Ihre Finanzworkloads

Verbinden und automatisieren Sie die Systeme Ihres O2C-Zyklus mit der IBM webMethods Hybrid Integration Plattform. Befähigen Sie Ihr Finanzteam durch schnellere Workflows, effektivere Governance und klarere Transparenz. Erfahren Sie jetzt über das vollständige Playbook ganz genau, wie diese Transformation funktioniert.

