8 Möglichkeiten, wie RPA zur Transformation der Telekommunikationsbranche beiträgt

Telekommunikation ist eine streng regulierte Branche, doch Telekommunikationsunternehmen müssen schnell handeln, um mit den neuesten Fortschritten in der Technologie und der Kundennachfrage Schritt zu halten. RPA kann Telekommunikationsunternehmen dabei helfen, flexibler zu werden und die Vorschriften einzuhalten – und zwar folgendermaßen:

1. Anwendungen und Infrastruktur rationalisieren

Telekommunikationsunternehmen verlassen sich auf eine Kombination aus Systemen und Softwarelösungen, um die Integrität ihrer Netze und die Effizienz ihrer Dienste zu pflegen. Sie könnten Netzwerke in Microsoft Visio abbilden, diese Netzwerke mit IBM Process Mining nach Prozessdaten durchsuchen und eine numerische Computerplattform wie MATLAB nutzen, um die durch Process Mining gewonnenen Erkenntnisse noch tiefgehender zu analyiseren.

All diese verteilten Systeme dazu zu bringen, Daten zu teilen, ist nicht einfach, es sei denn, man nutzt RPA dazu. Das liegt daran, dass RPA einen universellen Punkt der Integration bietet. Das IT-Team muss keinen speziellen Code schreiben oder neue APIs entwickeln, um die Systemverbindung zu erleichtern. Stattdessen können Bots so programmiert werden, dass sie die gleichen Schritte befolgen, die ein Mitarbeiter ausführen würde, um Daten von einem Netzwerk-Mapping-Tool an eine Process-Mining-Lösung und dann auf eine numerische Computerplattform zu übertragen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Bots beim Übertragen von Daten zwischen Systemen auch viel seltener Fehler machen.

RPA-Bots sind außerdem nahezu unbegrenzt skalierbar. Wenn ein CSP eine RPA-Lösung mit integrierter gleichzeitiger Ausführung wählt, können Teams mehrere Bots gleichzeitig auf einem einzigen Computer ausführen. Dies ermöglicht gleichzeitig mehrere Datenübertragungen zwischen mehreren Systemen, was die Geschwindigkeit automatisierter Prozesse erheblich beschleunigt.

2. Netzwerkverwaltung automatisieren

Der Netzwerktraffic wächst alle 12-16 Monate um 40-50 %, und CSPs müssen sicherstellen, dass ihre Infrastruktur dies bewältigen kann. Jedes Mal, wenn ein Netzwerk langsamer wird oder die Verbindung unterbrochen wird, bedeutet das einen potenziellen Verlust von Kunden und Umsatz.

RPA kann in Kombination mit KI-Verarbeitung dabei helfen, die Netzwerkoptimierung zu automatisieren, sodass Fehler in Echtzeit mit minimalem menschlichen Eingriff behoben werden können. So wird sichergestellt, dass die Benutzererfahrung durchweg hervorragend bleibt.

So könnte ein Unternehmen beispielsweise maschinelles Lernen und KI-Algorithmen verwenden, um Netzwerknutzungsdaten zu analysieren. Diese Analyse könnte bestimmte Metriken identifizieren, die auf potenzielle Netzwerkprobleme hinweisen, wie z. B. die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer oder die Signalstärke. Mit einem Business Rules Management System können die richtigen Workflow-Schritte skizziert werden, wenn diese Metriken kritische Schwellenwerte erreichen. In diesem Fall kann die KI einen RPA-Bot benachrichtigen, damit er auf der Grundlage der festgelegten Geschäftsregeln Maßnahmen ergreift. Der RPA-Bot kann die Netzwerkdaten abrufen, sie in einen Bericht einfügen und diesen Bericht an die Netzwerktechniker senden, damit diese eingreifen und den potenziellen Fehler beheben können.

3. Compliance sicherstellen

Die Telekommunikationsbranche ist durch die Federal Communications Commission (FCC) stark reguliert, darunter Kartell-, Lizenz- und Preisgestaltungsgesetze. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kann zeitaufwendig und arbeitsintensiv sein, aber RPA kann den Verwaltungsaufwand verringern.

Ein Unternehmen muss lediglich eine Gruppe unbeaufsichtigter Bots regelmäßig relevante Compliance-Daten von bestimmten Systemen sammeln lassen und alles in einer zentralen Tabelle zusammenstellen. Das Unternehmen hat bei Bedarf jederzeit Zugriff auf aktualisierte Compliance-Daten. Die Daten werden wahrscheinlich auch genauer sein, als wenn ein menschlicher Mitarbeiter sie sammeln würde, da RPA-Bots keine Transkriptionsfehler machen.

4. Metadaten verwalten

Telekommunikations- und Medienunternehmen konvergieren zunehmend, da beide auf die jeweils andere Seite angewiesen sind, um den Gesamtwert ihrer Angebote zu realisieren. Infolgedessen steigen immer mehr Telekommunikationsunternehmen in das Geschäft mit Inhalten und Mediendiensten ein, um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.

RPA kann Telekommunikationsunternehmen bei der intelligenten Verwaltung ihrer Angebote unterstützen. Mithilfe von optischer Zeichenerkennung (OCR) und KI-Verarbeitung kann RPA zum Beispiel unstrukturierte Daten aus Inhalten extrahieren und in ein Content-Management-System wie Salesforce einpflegen, wo diese Daten für die Kennzeichnung und Kategorisierung verwendet werden können. Diese Kategorisierung macht es dann einfacher, den Nutzern maßgeschneiderte Inhalte und Werbevorschläge zu liefern.

5. Mehr Innovation freisetzen

Moderne RPA-Lösungen wie IBM RPA bieten Low-Code-Bot-Authoring-Tools, mit denen jedes Teammitglied effektive Software-Bots erstellen kann, unabhängig davon, ob fortgeschrittene technische Kenntnisse vorhanden sind oder nicht. Wenn jeder automatisieren kann, ist die Tür zu mehr Innovationen geöffnet.

So hätten die Mitarbeiter des Kundenservice beispielsweise Erkenntnisse aus erster Hand, welche Schritte der Customer Journey am meisten von einer Automatisierung profitieren würden. Die Außendiensttechniker haben vielleicht Ideen, wie die Serviceplanung optimiert werden kann. Wenn Telekommunikationsunternehmen RPA-Software für jedermann zugänglich machen, ermöglichen sie allen Mitarbeitern, die Unternehmenstransformation zu beschleunigen.