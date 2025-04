Indem er untersucht, welche Alarme am häufigsten auftreten, und mehr über die Ursachen erfährt, wird der nordische Telekommunikationsbetreiber besser in der Lage sein, seine Dienste zuverlässig und kostengünstig zu erbringen. Noch wichtiger ist, dass ein tiefgreifendes Verständnis der Netzwerkleistung durch verbesserte Berichts- und Analysefunktionen langfristig dazu beitragen wird, die zukünftigen Investitionsverpflichtungen des Unternehmens zu optimieren.

Der OSS-Architekt fügt hinzu: „Wir haben uns auch für Add-ons aus der Compose-Kollektion entschieden, darunter Virtual Operator, History Search und Reports and Visualization, die uns helfen werden, die Effizienz mit Funktionen wie der Automatisierung von Operator-Aufgaben zu steigern. Wenn wir beispielsweise wissen, dass ein Alarm einen anderen ausgelöst hat, etwa bei einem Stromausfall, können wir mithilfe der Einrichtung sicherstellen, dass wir die Sanierungen in der Reihenfolge anwenden, in der das Problem am wahrscheinlichsten behoben wird. Außerdem gruppieren wir den Alarm einfach in einer Zeile, anstatt Hunderte von Alarmen in der Liste zu haben, was die Sichtbarkeit erheblich verbessert und die Komplexität reduziert. Im nächsten Schritt werden wir mit der Automatisierung der Triage und der Sanierung mithilfe von Virtual Operator beginnen.“

Der NOC-Manager kommt zu dem Schluss: „Die Zusammenarbeit mit Compose IT und der Compose Operation Platform ist wirklich einfach: Wenn Sie eine Idee haben und fragen, ob die Umsetzung möglich ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zustimmen werden.“