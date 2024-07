Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen, die seit 2019 besteht, basiert auf der Kombination von KI-Services, die auf der IBM Cloud® verfügbar sind, und Automatisierungssystemen.

WINDTRE verließ sich auf die Technologie- und Fachexperten von IBM Consulting®, um die Lösung zu entwerfen, zu entwickeln und zu verwalten, die auf Technologien wie IBM® watsonx Assistant, IBM Watson® Knowledge Studio und IBM Watson Natural Language Understanding basiert. Die Plattform watsonx Assistant klassifiziert Berichte, Watson Knowledge Studio erstellt maschinelles Lernen und regelbasierte Annotatoren, um IBM Watson auf die domänenspezifischen Themen von WINDTRE zu „trainieren“, und Watson Natural Language Understanding extrahiert relevante Informationen aus dem Text. Diese Lösungen setzen maschinelles Lernen ein, um menschliche Sprache zu verstehen, Informationen zu extrahieren, Hypothesen zur Interpretation vorzuschlagen, zu lernen und das Ticketmanagement zu rationalisieren und zu vereinfachen.

Nach der Analysephase werden die Tickets mit Informationen aus den Informationssystemen von WINDTRE bereichert und zur Lösung an die Automatisierungssysteme gesendet. Die Ticketbearbeitungsphase wird jetzt von Robotic Process Automation (RPA) übernommen, um den Prozess zu optimieren. Diese Lösung besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem „Dispatcher“, der die zu bearbeitenden Tickets entgegennimmt und sie in eine Warteschlange innerhalb der Lösung stellt, und dem „Performer“, der die Lösungsaktionen durchführt. Auf der Architekturebene wird die Robotertechnik-Komponente auf Virtual Machines in der Cloud veröffentlicht, was die IBM-Lösung sicher und skalierbar macht.

Die Integration wurde mit der agilen Arbeitsmethode durchgeführt, gefolgt von Momenten des Austauschs und der Kommunikation zwischen WINDTRE und dem IBM-Management, um Ziele, Ergebnisse und Prioritäten zu überprüfen. Ein spezielles Dashboard und Berichtssysteme überwachen kontinuierlich die Leistung, das Volumen und den erwarteten Nutzen.