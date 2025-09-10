Um seine digitalen Ambitionen voranzutreiben, hat sich stc mit IBM Consulting zusammengetan, um eine Hybrid-Cloud-Zielarchitektur zu entwerfen, die auf den Prinzipien der Plattformtechnik für Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit basiert. IBM mobilisierte ein funktionsübergreifendes Team aus Architekten, Beratern, Programmmanagern und auf Telekommunikation spezialisierten KMUs, um die Transformation in allen wichtigen Arbeitsbereichen voranzutreiben. Die Umstellung umfasste die Konzeption einer Hybrid-Cloud-Plattform, die Modernisierung von Anwendungen für die Cloud, die Optimierung der Infrastrukturkosten und die Verbesserung der Notfallwiederherstellungs-Funktionen (Disaster-Recovery, DR).

Die Zusammenarbeit im Bereich der Hybrid-Cloud-Plattform begann mit einem Co-Creation-Workshop, in dessen Rahmen das Team eine Bewertung der aktuellen Cloud-Landschaft vornahm, einschließlich der Private Cloud und der zugrundeliegenden Infrastruktur. Dabei wurden mehrere Lücken und Herausforderungen identifiziert, die entsprechend den geschäftlichen Anforderungen priorisiert wurden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sowie globaler Trends und Best Practices der Branche wurden ein Zielzustand und ein Transformationsfahrplan definiert.

Die Schlüsselkomponente der Zielarchitektur ist die Steuerungsebene, die auf den Prinzipien des Platform Engineering basiert. Dieser Ansatz ermöglicht einheitliche Richtlinien, automatisierte Infrastrukturbereitstellung und standardisierte operative Governance.

Im Rahmen der Zielarchitektur für Hybrid Clouds wurden neue technologische Funktionen vorgeschlagen, darunter Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, Cloud Foundation, Nachhaltigkeit und DR.

Die Umstellung auf die Cloud begann mit einem gemeinsamen Erkundungsprozess, in dessen Rahmen die Teams sich einen detaillierten Überblick über die IT-Landschaft von stc verschafften. Alle Anwendungen wurden mit BlueCat- und ICCA-Tools bewertet, was zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Roadmap – einschließlich Cloud-Dispositionen – und einer skalierbaren Zielarchitektur führte, um Leistung, Compliance und Wachstum in Einklang zu bringen.

Mit dem Ziel, sowohl die Investitionsausgaben (CapEx) als auch die Betriebsausgaben (OpEx) zu senken, haben stc und IBM eine umfassende Initiative zur Optimierung der Infrastrukturkosten gestartet. Dies offenbarte seit langem bestehende Probleme im Zusammenhang mit der Hardwarewartung, der Bindung an bestimmte Anbieter, der Abhängigkeit von proprietären Datenbanken, Ineffizienzen bei der Virtualisierung und begrenzter Skalierbarkeit. Um diese Probleme anzugehen, entwickelten stc und IBM ein Framework sowie ausführbare Pläne.

Widerstandsfähigkeit war ebenso wichtig wie Größe und Effizienz. Um dies zu erreichen, entwickelten IBM und stc einen Blueprint, der eine umfassende Studie über Funktionen und Richtlinien sowie ein Framework für Geschäftskontinuitäts- und DR-Pläne für Anwendungen von stc beinhaltete. Bewertungen wurden für Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerkschichten durchgeführt, um die Einhaltung von Richtlinien und gesetzlichen Vorschriften zu erleichtern. Mit klar definierten Testszenarien und einer Validierung der Architektur hat stc seine Fähigkeit zum Schutz kritischer Unternehmensdienste gestärkt und gleichzeitig die Kontinuität und Einsatzbereitschaft im gesamten Unternehmen sichergestellt.

IBM und stc förderten eine Kultur der gemeinsamen Gestaltung und sorgten für eine einheitliche Ausrichtung der Führungskräfte, einen nahtlosen Wissenstransfer und eine anhaltende Dynamik über alle Arbeitsbereiche hinweg. Dieser kooperative Ansatz verbesserte die Geschäftskontinuität missionskritischer Anwendungen erheblich und ermöglichte effektivere und zeitnahere Reaktionsstrategien.