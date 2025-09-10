IBM und die stc Group schaffen gemeinsam eine dynamische Hybrid-Cloud-Grundlage – sie automatisieren Abläufe, verlagern Anwendungen in die Cloud und beschleunigen die digitale Transformation im gesamten Unternehmen.
Die stc Group, ein führender digitaler Wegbereiter, hat Initiativen zur Cloud-Modernisierung gestartet, um sein schnell wachsendes Portfolio digitaler Services zu unterstützen. Um eine skalierbarere, effizientere und kostengünstigere Grundlage zu schaffen, hat sich stc zum Ziel gesetzt, seine Cloud-Reife zu verbessern, indem es die Leistungsfähigkeit seiner Private Cloud mit der Flexibilität von Public-Cloud-Lösungen kombiniert. Dieser strategische Ansatz zielte darauf ab, eine einheitliche, zukunftsfähige Architektur zu schaffen, die in allen Umgebungen eine hohe Leistung bietet.
Mit einem strategischen Sprung über die herkömmliche Lift-and-Shift-Migration hinaus hat stc sein Betriebsmodell neu definiert, um das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen. Die Transformation legte den Schwerpunkt auf die unternehmensweite Umsetzung durch cloudnative Tools, unterstützt durch starke Governance-Frameworks zur Verwaltung von Sicherheit, Compliance und Skalierbarkeit. Das Programm basiert auf einer zukunftsorientierten Multicloud-Strategie und wurde entwickelt, um die Wertrealisierung zu beschleunigen, kontinuierliche Innovationen zu fördern und die organisatorische Agilität in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld zu verbessern.
Dies erforderte einen ganzheitlichen Ansatz, der Menschen, Prozesse und Technologien umfasste, sowie klare Standards und wiederverwendbare Automatisierungsmuster. Unter Berücksichtigung regionaler Vorschriften und der besonderen Anforderungen eines schnell wachsenden Unternehmens hat sich stc einem Konzept verschrieben, das Agilität und Automatisierung mit robuster Governance und Sicherheitskonformität verbindet.
Um seine digitalen Ambitionen voranzutreiben, hat sich stc mit IBM Consulting zusammengetan, um eine Hybrid-Cloud-Zielarchitektur zu entwerfen, die auf den Prinzipien der Plattformtechnik für Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit basiert. IBM mobilisierte ein funktionsübergreifendes Team aus Architekten, Beratern, Programmmanagern und auf Telekommunikation spezialisierten KMUs, um die Transformation in allen wichtigen Arbeitsbereichen voranzutreiben. Die Umstellung umfasste die Konzeption einer Hybrid-Cloud-Plattform, die Modernisierung von Anwendungen für die Cloud, die Optimierung der Infrastrukturkosten und die Verbesserung der Notfallwiederherstellungs-Funktionen (Disaster-Recovery, DR).
Die Zusammenarbeit im Bereich der Hybrid-Cloud-Plattform begann mit einem Co-Creation-Workshop, in dessen Rahmen das Team eine Bewertung der aktuellen Cloud-Landschaft vornahm, einschließlich der Private Cloud und der zugrundeliegenden Infrastruktur. Dabei wurden mehrere Lücken und Herausforderungen identifiziert, die entsprechend den geschäftlichen Anforderungen priorisiert wurden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sowie globaler Trends und Best Practices der Branche wurden ein Zielzustand und ein Transformationsfahrplan definiert.
Die Schlüsselkomponente der Zielarchitektur ist die Steuerungsebene, die auf den Prinzipien des Platform Engineering basiert. Dieser Ansatz ermöglicht einheitliche Richtlinien, automatisierte Infrastrukturbereitstellung und standardisierte operative Governance.
Im Rahmen der Zielarchitektur für Hybrid Clouds wurden neue technologische Funktionen vorgeschlagen, darunter Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, Cloud Foundation, Nachhaltigkeit und DR.
Die Umstellung auf die Cloud begann mit einem gemeinsamen Erkundungsprozess, in dessen Rahmen die Teams sich einen detaillierten Überblick über die IT-Landschaft von stc verschafften. Alle Anwendungen wurden mit BlueCat- und ICCA-Tools bewertet, was zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Roadmap – einschließlich Cloud-Dispositionen – und einer skalierbaren Zielarchitektur führte, um Leistung, Compliance und Wachstum in Einklang zu bringen.
Mit dem Ziel, sowohl die Investitionsausgaben (CapEx) als auch die Betriebsausgaben (OpEx) zu senken, haben stc und IBM eine umfassende Initiative zur Optimierung der Infrastrukturkosten gestartet. Dies offenbarte seit langem bestehende Probleme im Zusammenhang mit der Hardwarewartung, der Bindung an bestimmte Anbieter, der Abhängigkeit von proprietären Datenbanken, Ineffizienzen bei der Virtualisierung und begrenzter Skalierbarkeit. Um diese Probleme anzugehen, entwickelten stc und IBM ein Framework sowie ausführbare Pläne.
Widerstandsfähigkeit war ebenso wichtig wie Größe und Effizienz. Um dies zu erreichen, entwickelten IBM und stc einen Blueprint, der eine umfassende Studie über Funktionen und Richtlinien sowie ein Framework für Geschäftskontinuitäts- und DR-Pläne für Anwendungen von stc beinhaltete. Bewertungen wurden für Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerkschichten durchgeführt, um die Einhaltung von Richtlinien und gesetzlichen Vorschriften zu erleichtern. Mit klar definierten Testszenarien und einer Validierung der Architektur hat stc seine Fähigkeit zum Schutz kritischer Unternehmensdienste gestärkt und gleichzeitig die Kontinuität und Einsatzbereitschaft im gesamten Unternehmen sichergestellt.
IBM und stc förderten eine Kultur der gemeinsamen Gestaltung und sorgten für eine einheitliche Ausrichtung der Führungskräfte, einen nahtlosen Wissenstransfer und eine anhaltende Dynamik über alle Arbeitsbereiche hinweg. Dieser kooperative Ansatz verbesserte die Geschäftskontinuität missionskritischer Anwendungen erheblich und ermöglichte effektivere und zeitnahere Reaktionsstrategien.
Die Hybrid-Cloud-Plattform von stc sorgt bereits für Verbesserungen in Bezug auf Agilität, Ausfallsicherheit und Kosteneffizienz. Die Prozesse werden durch die Einführung neuer Funktionen wie MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, Hybrid Cloud Interconnect und einer verbesserten Private-Cloud-Infrastruktur weiter optimiert. Diese Ergänzungen haben den Grundstein für eine intelligentere, automatisierte und skalierbare digitale Umgebung gelegt.
Um die betriebliche Effizienz weiter zu verbessern, hat stc seine Private-Cloud-Funktionen um Features wie automatische Skalierung, automatische Außerbetriebnahme und automatische Abschaltung erweitert.
Durch die Implementierung von MCMP hat stc eine nahtlose Multicloud-Konnektivität zwischen drei führenden Hyperscalern erreicht. Diese verbesserte architektonische Flexibilität ermöglicht es Teams, Workloads in Umgebungen bereitzustellen, die hinsichtlich Leistung, Skalierbarkeit und Compliance optimiert sind.
Einige der wichtigsten Initiativen führten zu messbaren finanziellen und betrieblichen Effizienzsteigerungen.
Zusammen spiegeln diese Initiativen das Engagement von stc wider, ein zukunftsfähiges digitales Unternehmen aufzubauen – eines, das flexibel und widerstandsfähig ist und auf langfristigen Wert optimiert wurde.
Die stc Group ist ein führender Digital Enabler mit Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien. Das 1998 gegründete Unternehmen stc bietet Telekommunikations-, Digital- und Unternehmenslösungen für Millionen von Kunden im Nahen Osten, Nordafrika und Europa. Als größter Telekommunikationsbetreiber des Königreichs spielt stc eine entscheidende Rolle bei der Förderung der digitalen Transformation der Region. Mit rund 20.000 Mitarbeitern und einer starken Präsenz in wichtigen regionalen Märkten erzielte stc im Jahr 2024 einen Umsatz von über 75,89 Milliarden SAR.
