Was ist ein Qubit?

Quantentechnologien verwenden zwar Binärcode, aber die von einem Quantensystem – wie einem Qubit – abgeleiteten Quantendaten entschlüsseln Daten anders als herkömmliche Bits, mit einigen bemerkenswerten Vorteilen. Forscher haben eine Vielzahl von Möglichkeiten entwickelt, um entweder Qubits zu erzeugen oder natürlich vorkommende Quantensysteme als Qubits zu verwenden. In fast allen Fällen benötigen Quantencomputer jedoch eine extreme Kühlung, um Qubits zu isolieren und Interferenzen zu verhindern.

Theoretisch kann jedes Zweizustandssystem zur Herstellung eines Qubits verwendet werden. Ein Quantensystem wird als Zweizustandssystem bezeichnet, wenn bestimmte Systemeigenschaften in binären Positionen gemessen werden können, z. B. hoch oder runter. Mehrstufige Quantensysteme können auch zur Erzeugung von Qubits verwendet werden, solange zwei Aspekte dieses Systems effektiv isoliert werden können, um eine binäre Messung zu erzeugen. So wie herkömmliche Computer mehrere Arten von Bits verwenden können – wie zum Beispiel elektrischen Strom, elektrische Ladung oder in ein Blatt Papier gestanzte (oder nicht gestanzte) Löcher bei der Lochkartentechnik – können Quantencomputer mehrere Arten von Bits verwenden. Bestimmte Bits eignen sich besser für bestimmte Funktionen, und ein fortschrittlicher Quantencomputer wird wahrscheinlich eine Kombination von Bittypen verwenden, um verschiedene Operationen auszuführen.

Da jedes Bit entweder eine 0 oder eine 1 darstellen kann, können wir durch die Paarung von zwei Informationsbits bis zu vier einzigartige Binärkombinationen erzeugen:

00 01 10 11

Während jedes Bit entweder eine 0 oder eine 1 sein kann, kann ein einzelnes Qubit entweder eine 0, eine 1 oder eine Überlagerung sein. Eine Quantenüberlagerung kann sowohl als 0 als auch als 1 oder als alle möglichen Zustände zwischen 0 und 1 beschrieben werden, da sie tatsächlich die Wahrscheinlichkeit des Qubit-Zustands darstellt.

Auf Quantenebene wird die Qubit Wahrscheinlichkeit als Wellenfunktion gemessen. Die Wahrscheinlichkeitsamplitude eines Qubits kann verwendet werden, um mehr als ein Datenbit zu kodieren und in Kombination mit anderen Qubits äußerst komplexe Berechnungen durchzuführen.

Bei der Verarbeitung eines komplexen Problems, beispielsweise der Faktorisierung einer großen Primzahl, werden herkömmliche Bits durch die Aufnahme großer Informationsmengen gebunden. Quantenbits verhalten sich anders. Da Qubits eine Überlagerung enthalten können, kann ein Quantencomputer, der Qubits verwendet, ein viel größeres Datenvolumen berechnen.



Als hilfreiche Analogie zum Verständnis von Bits und Qubits stellen Sie sich am besten vor, in der Mitte eines komplizierten Labyrinths zu stehen. Um aus dem Labyrinth heraus zu finden, müsste ein herkömmlicher Computer das Problem dadurch lösen, alle möglichen Kombinationen von Pfaden auszuprobieren, um den Ausgang zu finden. Diese Art von Computer würde Bits verwenden, um neue Wege zu erkunden und sich zu merken, welche in Sackgassen enden.



Im Vergleich dazu könnte ein Quantencomputer, bildlich gesprochen, einen Blick aus der Vogelperspektive auf das Labyrinth werfen, mehrere Pfade gleichzeitig testen und die richtige Lösung aufdecken. Qubits „testen jedoch nicht mehrere Pfade“ gleichzeitig. Stattdessen messen Quantencomputer die Wahrscheinlichkeitsamplituden von Qubits, um ein Ergebnis zu bestimmen. Da diese Amplituden wie Wellen funktionieren, überlappen sie sich und stören sich gegenseitig. Wenn sich asynchrone Wellen überlappen, werden mögliche Lösungen für komplexe Probleme effektiv eliminiert, und die realisierte kohärente Welle oder die realisierten kohärenten Wellen stellen die Lösung dar.