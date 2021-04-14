Was ist ein NFT?

Wie können Unternehmen die störenden Auswirkungen auffangen und diese neuen Geschäftsmodelle in bestehende und neue Geschäftsmöglichkeiten integrieren?
NFTs haben die Welt im Sturm erobert. NFTs beleben die von Bitcoin gestartete Blockchain-Bewegung, gefolgt von der Smart-Contract-Plattform Ethereum, und scheinen eine natürliche Weiterentwicklung in der explosionsartigen Zunahme der Asset-Tokenisierung zu sein, von allen möglichen Dingen, die wir wertschätzen.
NFT steht für nicht fungible Token und um NFT zu verstehen, müssen wir das Konzept der Fungibilität verstehen!
Ein Asset gilt als fungibel, wenn es mit einem anderen identischen Asset als gegenseitig austauschbar angesehen wird. Zum Beispiel Geld, das für andere Formen und Modalitäten oder andere Zwecke ausgetauscht werden kann. Im Kryptobereich erfüllen die meisten nativen Assets wie Bitcoin und Ethereum die gleiche Funktion, wobei sie neben ihrem Hauptzweck oder der Bereitstellung von Dienstprogramm auch fungible Token sind. Nach dieser Definition kehren nicht-fungible Token oder NFTs die Definition der Fungibilität um und bieten eine einzigartige Perspektive auf andere Dinge, die für uns ebenso wertvoll sind wie Geld und in fungiblen Einheiten gemessen werden können.
NFTs lösen das Problem der Einzigartigkeit und eines einzigartigen Asset-Typs. Zu den Beispielen gehören nicht nur beliebte Sammlerstücke wie digitale Kunst, Musik und andere digitale Sammlerstücke – die wir schätzen und schätzen –, sondern auch andere praktische Objekte wie digitale Ausweise, Krankenakten, Kredithistorie und andere, die einzigartig und wertvoll für uns sind und in digitalen Netzwerken, die auf Blockchain basieren, einen Zweck erfüllen.
Während Blockchain also die zugrundeliegende Technologie ist, die durch die Durchsetzung eines digitalen Hauptbuches ein Transaktionssystem bereitstellt und über Smart Contracts Einsatzregeln durchsetzt, wurde mit einem eingebetteten Vertrauenssystem auch Grundsatze wie Unveränderbarkeit, Transaktionsaufzeichnung und Transparenz erweitert, um die Überprüfung und die Bewegung von Assets zu erleichtern .
NFTs sind auch eine Art Token und eine Asset-Klasse im Internet – andere tokenisierte Assets können Stable Coins, Sicherheitstoken, tokenisierte Wertpapiere und andere umfassen. NFTs sind insofern einzigartig, als sie handelbar (Kunst und Sammlerstücke) oder verbrieft (Krankenakten oder digitale Geschichte) sein können, und hier wird es interessant. Da NFTs auch wertvolle Dinge sind, die ihren Weg auf die Plattform finden, benötigen sie einen Token wie ein Dienstprogramm oder einen Stable Coin, um einen messbaren Wert abzuleiten. Diese Marktplätze müssen in der Regel entweder mit Banking-Systemen oder mit bestehenden, von Krypto bereitgestellten Systemen wie digitalen Börsen oder einem DeFi-Ökosystem integriert werden, um Handel und Transfer zu erleichtern.
Ich befasse mich mir dem komplexen Problem eines vorübergehenden und schnellen Anstiegs von NFTs nach einem ähnlichen meteorischen, schrittweisen Anstieg des dezentralen Finanzwesens (DeFi), der erstaunliche Innovationen mit dem immensen Versprechen der Demokratisierung, neuer Geschäftsmodelle und globaler Plattformen mit globalem Zugang schafft – und das alles durch die grundlegende Prämisse der Dezentralisierung und die grundlegenden Konstrukte der Tokenisierung und Wallets. NFTs können als einzigartige, einzigartige kryptografische Token mit einem gewissen Wert für den Inhaber (ID, Zustand) oder einen Markt (Kunst, Sammlerstück) beschrieben werden.
NFTs, die einen inhärenten Wert haben und im Wesentlichen Token sind, die einfache Nachweise für die Existenz, die Authentizität und das Eigentum von digitalen Assets darstellen. Fungible Token werden auf verschiedenen Grundlagen bewertet, z. B. nach der Gesamtsumme der wirtschaftlichen Aktivitäten im Netzwerk (Kryptowährung), nach dem Dienstprogramm (intelligente Verträge und die Verarbeitung von Transaktionen im Netzwerk), nach dem zugewiesenen Wert (wie bei Stable Coins und Sicherheitstoken) usw. NFTs repräsentieren sowohl übertragbare Entitäten als auch nicht übertragbare Token, die wir schätzen.
Wir beginnen, das Versprechen der Blockchain zu verwirklichen, die Digitalisierung, Tokenisierung und Demokratisierung des Finanzwesens vorsah, indem sie Netzwerke ermöglichen, die in der Lage sind, Werte mit weniger Reibung und Vermittlung zu bewegen. Die Frage, über die Sie nun nachdenken sollten, lautet jetzt: Wie verstehen Unternehmen, Einzelpersonen und Unternehmen die transformativen und disruptiven Auswirkungen und wie beginnen sie, diese neuen Geschäftsmodelle in bestehende und neue Ströme von Geschäftsmöglichkeiten zu integrieren?
