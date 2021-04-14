Was ist ein NFT?



Wie können Unternehmen die störenden Auswirkungen auffangen und diese neuen Geschäftsmodelle in bestehende und neue Geschäftsmöglichkeiten integrieren?

NFTs haben die Welt im Sturm erobert. NFTs beleben die von Bitcoin gestartete Blockchain-Bewegung, gefolgt von der Smart-Contract-Plattform Ethereum, und scheinen eine natürliche Weiterentwicklung in der explosionsartigen Zunahme der Asset-Tokenisierung zu sein, von allen möglichen Dingen, die wir wertschätzen.

NFT steht für nicht fungible Token und um NFT zu verstehen, müssen wir das Konzept der Fungibilität verstehen!