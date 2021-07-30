Was ist Blockchain für Unternehmen?

Blockchain für Unternehmen basiert auf einem gemeinsamen, unveränderlichen Register (auch Ledger genannt), das die Effizienz zwischen vertrauenswürdigen Partnern steigern soll. Dadurch können Unternehmen Transaktionen reibungsloser und effizienter abwickeln.
Blockchain für Unternehmen ist für Unternehmen, die untereinander Transaktionen durchführen, von großem Nutzen. Mit der Distributed-Ledger-Technologie können autorisierte Teilnehmer gleichzeitig auf dieselben Informationen zugreifen, um die Effizienz zu steigern, Vertrauen aufzubauen und Reibungsverluste zu vermeiden. Blockchain ermöglicht auch eine schnelle Skalierung, wobei viele Lösungen so angepasst werden können, dass sie branchenübergreifend mehrere Aufgaben erfüllen. Blockchain für Unternehmen bietet diese Vorteile auf der Grundlage von vier einzigartigen Merkmalen der Technologie:
Konsens: Die gemeinsamen Register (Shared Ledger) werden erst aktualisiert, nachdem die Transaktion von allen relevanten beteiligten Teilnehmern validiert wurde.
Replikation: Sobald ein Block (der Datensatz eines Ereignisses) genehmigt wurde, wird er automatisch in den Ledgern für alle Teilnehmer in diesem Kanal erstellt. Jeder Netzwerkpartner sieht und teilt eine einzige „vertrauenswürdige Realität“ der Transaktionen.
Unveränderlichkeit: Weitere Blöcke können hinzugefügt, aber nicht entfernt werden, sodass jede Transaktion permanent aufgezeichnet wird, was das Vertrauen der Stakeholder stärkt.
Sicherheit: Nur autorisierte Stellen dürfen Blöcke erstellen und auf sie zugreifen. Nur vertrauenswürdige Partner erhalten eine Zugriffsberechtigung.
Erfahren Sie, wie Blockchain Ihr Unternehmen transformieren kann
Entscheidungsträger in der Wirtschaft erkennen, wie Blockchain zur Entwicklung effizienterer Prozesse und neuer Finanzmodelle beitragen kann. Dieser praktische Leitfaden enthält branchenspezifische Anwendungsfälle und Einblicke. Sehen Sie sich die kostenlose Vorschau an und sparen Sie 50 % bei der Vollversion der Download- oder Printausgabe.
ESG-Offenlegungen werden für einige Unternehmen bereits im Jahr 2025 verpflichtend. Stellen Sie mit unserem Leitfaden zur EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung sicher, dass Sie darauf vorbereitet sind.
In allen Branchen auf der ganzen Welt trägt die Blockchain zum Wandel der Geschäftswelt bei. Mehr Vertrauen führt zu mehr Effizienz, da Doppelarbeit vermieden wird. Die Blockchain revolutioniert die Lieferkette, die Lebensmittelverteilung, Finanzdienstleistungen, die Regierung, den Einzelhandel und vieles mehr.
Wir alle essen – und wir alle haben uns schon einmal Gedanken über die Lebensmittelsicherheit oder -frische gemacht. Was wäre, wenn wir diese Zweifel durch Transparenz bei jedem Schritt vom Erzeuger bis zum Verbraucher ausräumen könnten? Viele Unternehmen tun genau das, indem sie Daten von IBM® Food Trust teilen und nutzen, was auf der IBM® Blockchain-Plattform aufgebaut ist.
Erfahren Sie, wie Erzeuger, Verarbeiter, Groß- und Einzelhändler Lebensmittel sicherer machen, die Haltbarkeit verlängern, Abfall reduzieren und einen besseren Zugang zu gemeinsamen, sicheren Informationen ermöglichen, die uns alle betreffen.
Denken Sie an alles, was Sie heute benutzt haben. Wie ist es hierhergekommen? Die heutige Lieferkette ist ein komplexes Netzwerk aus Beziehungen, Planung, Systemen und Daten. Selbst der kleinste Fehler kann zu Verzögerungen führen, die enorme Auswirkungen haben.
Durch die Digitalisierung und Automatisierung von papierbasierten Verwaltungsvorgängen in allen Lieferketten ermöglicht IBM Blockchain eine bessere Verwaltung von Dokumenten über Unternehmen und Grenzen hinweg. Dies umfasst Spediteure, Häfen, Zollbehörden, Logistikdienstleister, Banken, Versicherungen und andere – und das alles in Echtzeit und mit absoluter Präzision.
Ob zwischen Menschen oder Unternehmen – Beziehungen können nur dann gedeihen, wenn Vertrauen vorhanden ist. Ob es um Schmuck, Versicherungen oder Lebensmittel geht – IBM Blockchain kann dieses Vertrauen auf ein völlig neues Niveau bringen. Durch die Unterstützung von Transaktionspartnern bei der Validierung und gemeinsamen Nutzung unveränderlicher Transaktionsaufzeichnungen in einem privaten, verteilten Register.
Diese gemeinsame Faktengrundlage führt zu weniger papierbasierten Vorgängen und Streitigkeiten, zufriedeneren Kunden und völlig neuen Geschäftspraktiken.
Erfahren Sie, wie Innovatoren in verschiedenen Branchen ihre Unternehmen durch Anwendungsfälle transformieren, die auf der IBM Blockchain-Plattform basieren.
Die Öl- und Gasversorgungskette ist ein komplexes Zusammenspiel von Koordination und Wettbewerb. Doch extreme Wetterbedingungen und andere unerwartete Ereignisse können verheerende Auswirkungen haben, unter denen die gesamte Lieferkette leidet. Die Vertrax-Blockchain, eine auf der IBM-Blockchain-Plattform basierende und auf AWS für Multicloud-Benutzer bereitgestellte Lösung, liefert neue Erkenntnisse über diese Ereignisse und ermöglicht so schnellere Reaktionen.
Kleine und mittlere Unternehmen sind zusammengenommen eine dynamische Wirtschaftskraft. Für sich allein haben sie jedoch Schwierigkeiten, die für ihr Wachstum erforderlichen Finanzmittel zu erhalten, da ihre Banken nicht ausreichend Kapazitäten hierfür haben. Mit we.trade nutzen Europas führende Banken nun die Effizienz der Blockchain-Technologie, um einen Großteil der Kosten und Risiken zu reduzieren, die mit Finanzierungsanfragen von kleinen und mittleren Unternehmen verbunden sind.
Wie kann man sich wirklich sicher sein, in welchem Zustand sich Lebensmittel auf ihrem Weg durch die Lieferkette befinden? Durch den Einsatz von Blockchain, IoT und kognitiver Analytik. Ein Beispiel hierfür ist Golden State Foods. Die CTO Guilda Javaheri und ihr Team verschaffen Schnellrestaurants einen beispiellosen Einblick in den Weg der Lebensmittel zum Kunden, und zwar bei jedem Schritt.
Die preisgekrönte IBM Blockchain Plattform bietet ein umfassendes Paket an Blockchain-Software, -Diensten, -Tools und Beispielcode für Hyperledger Fabric. Sie enthält alles, was Sie zum Erstellen, Testen, Steuern und Verwalten eines funktionierenden Blockchain-Netzwerks in verschiedenen Cloud-Umgebungen benötigen.
Mit über 500 Kundenprojekten und mehr als 1.600 technischen und Branchenexperten erfahren Sie, warum IBM Blockchain Services der führende Dienstleister auf Ihrer Blockchain-Reise ist.
IBM Food Trust ist das einzige Netzwerk seiner Art, das Teilnehmer in der Lebensmittelversorgung über eine genehmigte, permanente und gemeinsam genutzte Aufzeichnung von Lebensmittelsystemdaten miteinander verbindet. So können Sie die Lebensmittelsicherheit erhöhen, neue Effizienzgewinne erzielen und Ihr Geschäftsergebnis verbessern.
TradeLens hilft bei der Überwachung der weltweiten Containerlogistik, wobei mehr als 150 Exporteure, Importeure, Spediteure und Zollbehörden auf der ganzen Welt nun gemeinsam an einer offenen und neutralen Lieferkettenplattform arbeiten.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite ist eine KI-basierte Optimierungs- und Automatisierungslösung. Die Suite wurde für Unternehmen entwickelt, die Schwierigkeiten haben, Unterbrechungen der Lieferkette durch traditionelle Transformation zu lösen, sie erleichtert die Resilienz und Nachhaltigkeit von Liefernetzwerken, steigert die Agilität und beschleunigt die Wertschöpfung durch umsetzbare Erkenntnisse, intelligentere Workflows und intelligente Automatisierung.