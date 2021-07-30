Was ist Blockchain für Unternehmen?

Blockchain für Unternehmen ist für Unternehmen, die untereinander Transaktionen durchführen, von großem Nutzen. Mit der Distributed-Ledger-Technologie können autorisierte Teilnehmer gleichzeitig auf dieselben Informationen zugreifen, um die Effizienz zu steigern, Vertrauen aufzubauen und Reibungsverluste zu vermeiden. Blockchain ermöglicht auch eine schnelle Skalierung, wobei viele Lösungen so angepasst werden können, dass sie branchenübergreifend mehrere Aufgaben erfüllen. Blockchain für Unternehmen bietet diese Vorteile auf der Grundlage von vier einzigartigen Merkmalen der Technologie:

Konsens: Die gemeinsamen Register (Shared Ledger) werden erst aktualisiert, nachdem die Transaktion von allen relevanten beteiligten Teilnehmern validiert wurde.

Replikation: Sobald ein Block (der Datensatz eines Ereignisses) genehmigt wurde, wird er automatisch in den Ledgern für alle Teilnehmer in diesem Kanal erstellt. Jeder Netzwerkpartner sieht und teilt eine einzige „vertrauenswürdige Realität“ der Transaktionen.

Unveränderlichkeit: Weitere Blöcke können hinzugefügt, aber nicht entfernt werden, sodass jede Transaktion permanent aufgezeichnet wird, was das Vertrauen der Stakeholder stärkt.

Sicherheit: Nur autorisierte Stellen dürfen Blöcke erstellen und auf sie zugreifen. Nur vertrauenswürdige Partner erhalten eine Zugriffsberechtigung.

Erfahren Sie, wie Blockchain Ihr Unternehmen transformieren kann

Entscheidungsträger in der Wirtschaft erkennen, wie Blockchain zur Entwicklung effizienterer Prozesse und neuer Finanzmodelle beitragen kann. Dieser praktische Leitfaden enthält branchenspezifische Anwendungsfälle und Einblicke. Sehen Sie sich die kostenlose Vorschau an und sparen Sie 50 % bei der Vollversion der Download- oder Printausgabe.