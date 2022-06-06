LAMP vs. MEAN: Was ist der Unterschied?

MEAN steht für die folgenden gestapelten Technologien:

M: MongoDB (NoSQL-Datenbank ohne RDBMS)

MongoDB (NoSQL-Datenbank ohne RDBMS) E: Express.js (Backend-Web-Framework)

Express.js (Backend-Web-Framework) A: AngularJS (Frontend-Framework, das Benutzeroberflächen erstellt)

AngularJS (Frontend-Framework, das Benutzeroberflächen erstellt) N: Node.js (Open-Source-Backend-Laufzeitumgebung)

Das AngularJS-Framework verarbeitet eine eingehende Benutzeranfrage. Node.js analysiert dann die Anforderung und übersetzt sie in Eingaben, die die Web-App verstehen kann. Express.js verwendet diese übersetzten Eingaben, um zu bestimmen, welche Aufrufe an MongoDB, eine nicht relationale NoSQL-Datenbank, gesendet werden sollen. Sobald MongoDB die erforderlichen Informationen bereitgestellt hat, sendet Express.js die Daten an Node.js zurück, das sie wiederum an das AngularJS-Framework sendet, damit die angeforderten Informationen in der Benutzeroberfläche angezeigt werden können.

Während das AngularJS-Framework durch andere wie React.js ersetzt werden kann, ist die Node.js-Umgebung für den MEAN-Stack kritisch und kann nicht ersetzt werden. Dies liegt daran, dass Node.js die Full-Stack-Entwicklung ermöglicht – ein Hauptvorteil, der die Entwicklung und Verwaltung von Anwendungen mit dem MEAN-Stack hocheffizient macht. Wenn das AngularJS-Framework durch React.js ersetzt wird, wird der Stack als MERN bezeichnet. Das Akronym MEAN Stack wurde erstmals 2013 vom MongoDB-Entwickler Valeri Karpov verwendet.

Abbildung 2 zeigt ein allgemeines Beispiel dafür, wie eine Web-App über ihren MEAN-Stack hinweg reagiert, um die Informationsanforderung eines Benutzers zu erfüllen:

Abbildung 2: Wie eine Web-App über den gesamten MEAN-Stack hinweg reagiert, um eine Anfrage zu erfüllen.