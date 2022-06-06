Tags
Cloud

LAMP vs. MEAN: Was ist der Unterschied?

Männliche Computerprogrammierer diskutieren am Schreibtisch im Büro über Codes

Autor

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education

Lernen Sie die Unterschiede zwischen den LAMP- und MEAN-Stacks, ihre Nutzen und ihre Vorteile für die Entwicklung von Web-Apps kennen.

LAMP und MEAN sind beliebte Open-Source-Web-Stacks, die für die Entwicklung leistungsstarker Web- und Mobil-Apps der Enterprise-Klasse verwendet werden. Wie andere Web-Stacks kombinieren sie Technologien (Betriebssysteme, Programmiersprachen, Datenbanken, Bibliotheken und Frameworks), mit denen Entwickler eine voll funktionsfähige Web-App effizient und zuverlässig über die Stack-Entwicklung erstellen, bereitstellen und verwalten können.

LAMP und MEAN unterscheiden sich dadurch, dass sie Entwicklern verschiedene Schichten – oder „Stacks“ – von Technologien zur Verfügung stellen, die eine App benötigt, um über alle Frontend-Schnittstellen-, Netzwerk- und Backend-Serveraktivitäten hinweg zu funktionieren. Beispielsweise kann sich eine webbasierte Bankanwendung entweder auf den LAMP-Stack oder den MEAN-Stack verlassen, um die Anfrage eines Benutzers zu interpretieren, Bankaktivitäten anzusehen, die erforderlichen Daten abzurufen und sie in einer Benutzeroberfläche anzuzeigen.

 

Was ist ein LAMP-Stack?

LAMP steht für die folgenden gestapelten Technologien:

  • L: Linux (Betriebssystem)
  • Ein: Apache (Webserver)
  • M: MySQL (ein relationales Datenbankmanagementsystem oder RDBMS, das SQL verwendet)
  • P: PHP (Programmier-/Skriptsprache)

Das Linux-Betriebssystem ermöglicht die ordnungsgemäße Funktion der gesamten Web-App auf einer bestimmten Hardware. Der Apache-Webserver übersetzt die Anfrage eines Benutzers und ruft dann Informationen ab und „liefert“ sie dem Benutzer über HTTP (Hypertext Transfer Protocol) zurück. Die MySQL-Datenbank (ein relationales Datenbankverwaltungssystem) speichert die Daten (z. B. Kontoauszugsarchive, Finanzaktivitäten, Bilddateien, CSS-Stylesheets), die der Webserver abrufen und auf der Grundlage der spezifischen Anfrage des Benutzers bereitstellen kann. Die Programmiersprache PHP arbeitet mit Apache zusammen, um dynamische Inhalte aus der MySQL-Datenbank abzurufen und sie dem Benutzer zu präsentieren. Während HTML statische Inhalte anzeigen kann (z. B. eine Überschrift, die unabhängig von den Daten auf der Oberfläche verbleibt), basiert dynamischer Inhalt, der sich je nach Benutzerinteraktion ändert, auf PHP. Die Programmiersprachen PERL und Python können ebenfalls im LAMP-Stack verwendet werden. Der Schriftsteller Michael Kunze war der erste, der 1998 das Akronym LAMP-Stack in einem Artikel für ein deutsches Computermagazin verwendete.

Abbildung 1: Wie eine Benutzeranfrage im gesamten LAMP-Stack verarbeitet wird.

 

Was ist ein MEAN Stack?

MEAN steht für die folgenden gestapelten Technologien:

  • M: MongoDB (NoSQL-Datenbank ohne RDBMS)
  • E: Express.js (Backend-Web-Framework)
  • A: AngularJS (Frontend-Framework, das Benutzeroberflächen erstellt)
  • N: Node.js (Open-Source-Backend-Laufzeitumgebung)

Das AngularJS-Framework verarbeitet eine eingehende Benutzeranfrage. Node.js analysiert dann die Anforderung und übersetzt sie in Eingaben, die die Web-App verstehen kann. Express.js verwendet diese übersetzten Eingaben, um zu bestimmen, welche Aufrufe an MongoDB, eine nicht relationale NoSQL-Datenbank, gesendet werden sollen. Sobald MongoDB die erforderlichen Informationen bereitgestellt hat, sendet Express.js die Daten an Node.js zurück, das sie wiederum an das AngularJS-Framework sendet, damit die angeforderten Informationen in der Benutzeroberfläche angezeigt werden können.

Während das AngularJS-Framework durch andere wie React.js ersetzt werden kann, ist die Node.js-Umgebung für den MEAN-Stack kritisch und kann nicht ersetzt werden. Dies liegt daran, dass Node.js die Full-Stack-Entwicklung ermöglicht – ein Hauptvorteil, der die Entwicklung und Verwaltung von Anwendungen mit dem MEAN-Stack hocheffizient macht. Wenn das AngularJS-Framework durch React.js ersetzt wird, wird der Stack als MERN bezeichnet. Das Akronym MEAN Stack wurde erstmals 2013 vom MongoDB-Entwickler Valeri Karpov verwendet.

Abbildung 2 zeigt ein allgemeines Beispiel dafür, wie eine Web-App über ihren MEAN-Stack hinweg reagiert, um die Informationsanforderung eines Benutzers zu erfüllen:

Abbildung 2: Wie eine Web-App über den gesamten MEAN-Stack hinweg reagiert, um eine Anfrage zu erfüllen.

Was sind die Vor- und Nachteile der LAMP-Stack-Entwicklung?

Vorteile von LAMP

Im Folgenden finden Sie einige Vorteile der Verwendung von LAMP zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Web-Anwendungen:

  • Weit verbreiteter Support und Vertrauen: Weil die Technologien von LAMP seit den 1990er Jahren existieren und in verschiedenen Arten der Softwareentwicklung verwendet wurden, wird sie allgemein als vertrauenswürdig eingestuft und von der Open-Source-Community unterstützt. Viele Hosting-Anbieter unterstützen beispielsweise PHP und MySQL.
  • Open-Source-Technologie: Die LAMP-Technologien sind Open Source, d. h. sie sind leicht verfügbar und für Entwickler kostenlos nutzbar. LAMP ist aufgrund seiner Open-Source-Technologien außerdem sehr flexibel, sodass Entwickler die Komponenten verwenden können, die für eine bestimmte Web-App am sinnvollsten sind. Beispielsweise kann PHP mehrere Compiler-Laufzeit-Engines wie Zend oder Laravel verwenden. LAMP kann auch eine beliebige Anzahl von Open-Source-Datenbanken verwenden, wie z. B.PostgreSQL.
  • Apache: Der Apache-Webserver gilt als zuverlässig, schnell und sicher. Er ist außerdem modular aufgebaut und somit hochgradig anpassbar.
  • Sicherheit: Der LAMP-Stack verfügt über eine Sicherheitsarchitektur und Verschlüsselung auf Unternehmensklasse.
  • Effizienz: Die Verwendung des LAMP-Stacks kann die Zeit für die Entwicklung von Apps verkürzen, da er sich leicht anpassen lässt. So können Programmierer beispielsweise mit einem Apache-Modul beginnen und den Code nach Bedarf ändern, anstatt den Code von Grund auf neu zu entwickeln.
  • Skalierbarkeit: Web-Apps, die mit dem LAMP-Stack erstellt, bereitgestellt und verwaltet werden, sind aufgrund ihrer nicht blockierenden Struktur hochgradig skalierbar und schnell zu entwickeln.
  • Wenig Wartung: Das Ökosystem des LAMP-Stacks ist stabil und erfordert wenig Wartung.
  • Verständnis: Weil PHP und MySQL relativ einfach zu verstehen sind, ist die LAMP-Stack-Entwicklung eine gute Option für Anfänger.

Nachteile von LAMP

Zu den Nachteilen der Verwendung von LAMP zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen gehören die folgenden:

  • Mehrere Sprachen: LAMP wird nicht als „Full Stack“ betrachtet, da für seine Entwicklung mehrere Sprachen erforderlich sind. Während PHP für die serverseitige Programmierung verwendet wird, erfolgt die clientseitige Programmierung in JavaScript. Dies bedeutet, dass entweder ein Full-Stack-Entwickler oder mehrere Entwickler benötigt werden.
  • Eingeschränkte Betriebssystemunterstützung: LAMP unterstützt nur das Linux-Betriebssystem und seine Varianten, wie Oracle Linux.
  • Monolithische Architektur: Während sie zwar sicherer als die Cloud ist, ist LAMP monolithischer als Cloud-Architekturen (Cloud-Architekturen sind skalierbarer und günstiger und geben Daten über APIs schneller zurück).

Was sind die Vor- und Nachteile der MEAN-Stack-Entwicklung?

Vorteile von MEAN

Zu den Vorteilen der Verwendung von MEAN zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen gehören die folgenden:

  • Die Verwendung einer einzigen Sprache: MEAN gilt als „Full Stack“, da es JavaScript als einzige Sprache verwendet. Dies macht den Wechsel zwischen clientseitigem und serverseitigem Programmieren bequem und effizient. Ein einzelner JavaScript-Entwickler könnte beispielsweise theoretisch eine komplette Webanwendung erstellen.
  • Aktualisierungen und Demonstrationen in Echtzeit: Die Technologien im MEAN-Stack ermöglichen es, Echtzeit-Updates für bereitgestellte Web-Apps durchzuführen. Entwickler können auch schnell die Funktionalität von Web-Apps in der Entwicklung demonstrieren.
  • Cloud-Kompatibilität: Die Technologien im MEAN-Stack können mit den cloudbasierten Funktionen moderner Webdienste arbeiten (z. B. der Aufruf einer API zum Datenabruf).
  • JSON-Dateien: MEAN ermöglicht es Benutzern, Dokumente als JSON-Dateien zu speichern, die für den Echtzeitdatenaustausch über Netzwerke ausgelegt sind.
  • Effizienz: Entwickler können Ressourcen aus öffentlichen Repositorys und Bibliotheken nutzen, um die Entwicklungszeit von Webanwendungen zu reduzieren. Dies macht die MEAN-Stack-Entwicklung zu einer kostengünstigen Option, die für Start-ups attraktiv sein können.
  • Eine schnelle Laufzeitumgebung und einfache Wartung: Die Node.js-Laufzeit ist schnell und sehr reaktionsschnell, während das Angular.js-Framework leicht zu warten und zu testen ist.
  • Plattformübergreifende Unterstützung: MEAN ist ein plattformübergreifender Stack, was bedeutet, dass seine Anwendungen auf mehreren Betriebssystemen ausgeführt werden können.

Nachteile von MEAN

Dies sind einige Nachteile der Verwendung von MEAN zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Webanwendungen:

  • Potenzieller Datenverlust: Bei großen Anwendungen kann es zu Datenverlusten kommen, da MongoDB übermäßig viel Arbeitsspeicher für die Datenspeicherung benötigt. Außerdem unterstützt MongoDB keine transaktionalen Funktionen.
  • Ladezeiten und Inkompatibilität: JavaScript kann auf manchen Geräten, insbesondere auf älteren oder leistungsschwächeren Geräten, zum langsamen Laden von Webseiten oder Anwendungen führen. Web-Apps können sogar funktionsunfähig werden, wenn JavaScript auf einem Gerät deaktiviert ist. Darüber hinaus kann es schwierig sein, MEAN in bestehende Architekturen zu implementieren, da ältere Anwendungen JavaScript wahrscheinlich nicht verwenden.
  • Hoher Wartungsaufwand: Die Technologien im MEAN-Stack werden häufig aktualisiert, was bedeutet, dass Web-Apps häufig Wartungen erfordern.

MEAN vs. LAMP: Was ist besser?

Keiner der beiden Stacks ist per se besser als der andere. Der LAMP-Stack oder der MEAN-Stack ist jedoch möglicherweise besser für einen bestimmten Anwendungsfall in der Webentwicklung geeignet.

Der LAMP-Stack ist im Allgemeinen die bessere Option für Anwendungen oder Websites mit den folgenden Eigenschaften:

  • Sie haben einen großen Umfang, sind statisch (d. h. benötigen keine Aktualisierungen in Echtzeit) und werden umfangreiche Workflows mit Traffic-Spitzen erleben
  • Haben eine kurze Lebensdauer
  • Sind von Natur aus Server-seitig
  • Verwenden Sie ein CMS wie WordPress

Umgekehrt ist der MEAN-Stack die bessere Wahl für Anwendungen oder Websites wie diese:

  • Profitieren Sie von modernen Cloud-Technologien wie APIs und Microservices
  • Haben eine lange Lebensdauer
  • Sie haben einen geringeren Umfang und einen gleichbleibend vorhersehbaren Datenverkehr (was die Wahrscheinlichkeit von Datenverlusten verringert).
  • Erfordert viel Logik auf Client-Seite

LAMP-Stack, MEAN-Stack und IBM

Um auf die Grundlagen zurückzukommen: Der LAMP-Stack bringt Sie dem technischen Auslieferungsprozess von Webseiten und dessen Funktionsweise etwas näher. Sie haben Ihre Datenbank, Ihre Skriptsprache und eine Möglichkeit, diese den Kunden bereitzustellen – das ist LAMP.

Wenn Sie sehen möchten, wie einfach es ist, eine Anwendung mit einem LAMP- oder MEAN-Stack in der Cloud zu entwickeln und bereitzustellen, bietet IBM die folgenden Tutorials an:

Ressourcen

ROI erzielen: KI-Agenten in Ihrem Unternehmen

Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Integrieren Sie Speicher in Ihre dreistufige Architektur mit OpenShift

Erfahren Sie, wie Sie die Datenebene Ihrer Architektur mit Hilfe von FlashSystem und Red Hat OpenShift mit containerisierten Anwendungsebenen verbinden und so Leistung, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit gewährleisten.
Optimieren Sie die Enterprise-Speicher-Architektur für maximale Leistung

Erhalten Sie eine ausführliche Anleitung für die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von IBM DS8A00 Speichersystemen. Erfahren Sie, wie Sie die E/A in geschäftskritischen Umgebungen optimieren, die hohe Verfügbarkeit sicherstellen und die Notfallwiederherstellung stärken können.
Erstellen Sie eine skalierbare, Resilient Datenebene mit IBM Storage Ceph

Erforschen Sie die Architektur und Konzepte hinter IBM Storage Ceph. Erfahren Sie, wie Sie eine massiv skalierbare, automatische Fehlerbehebung-Datenschicht entwerfen, die KI-Workloads unterstützt, Speicher konsolidiert und die Kosten über mehrstufige Anwendungen senkt.
Beschleunigen Sie Ihre Datenebene mit Parallel File Systems

IDC-Erkenntnisse darüber, wie parallele Dateisysteme den Durchsatz und die Zuverlässigkeit in der Datenebene für Anwendungen mit hohem Bedarf und mehreren Ebenen erhöhen.
Nutzen Sie Analysen auf jeder Ebene

Erfahren Sie, wie die Analyse auf der Datenebene die Anwendung und Front-End-Erfahrungen für eine Entscheidungsfindung beeinflussen kann.
Erfahren Sie, wie Enterprise KI im gesamten Stack funktioniert

Erforschen Sie reale Beispiele für die Einführung von generativer KI in Branchen wie dem Finanzwesen und der Lieferkette. Erfahren Sie, wie diese Systeme von einer modernen, mehrschichtigen Architektur unterstützt werden.
Schaffen Sie verantwortungsvolle KI-Systeme mit End-to-End-Governance

Erlangen Sie einen strukturierten Ansatz für das Management von Risiken, Vertrauen und Compliance in KI-Systemen. Erfahren Sie, wie Governance-Frameworks in mehrschichtigen Cloud-Architekturen Anwendung finden.
Weiterführende Lösungen
Enterprise Application Service für Java

Modernisieren Sie die Workloads Ihrer Java-Anwendungen mühelos mit dem vollständig verwalteten Service von IBM. 

         Erkunden Sie Enterprise Application Service for Java
    Lösungen für die Anwendungsentwicklung

    Setzen Sie Innovationen frei und befähigen Sie Ihre Teams, bestehende Anwendungen schnell zu modernisieren und neue cloudnative Services bereitzustellen.

             Lösungen für Anwendungsentwicklung erkunden
      Beratung zur Entwicklung von Cloud-Anwendungen

      Anwendungsentwicklung in der Cloud bedeutet: einmal erstellen, schnell iterieren und überall bereitstellen.

             Beratungsservices für die Cloud-Anwendungsentwicklung erkunden
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Fördern Sie nahtlose Modernisierung, schnelle Bereitstellung und Ausfallsicherheit. Von Altlast-Anwendungen bis hin zu cloudnativen Lösungen – IBM unterstützt Sie beim Aufbau eines flexiblen, leistungsstarken Anwendungsökosystems, das sich an Ihre sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anpasst.

                 Erkunden Sie Enterprise Application Service for Java Entdecken Sie Lösungen für die Anwendungsentwicklung