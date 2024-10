Da jede Komponente in einer Kubernetes-Architektur von anderen Komponenten abhängig ist, erfordert die Observability einen ganzheitlicheren Ansatz.

Die Observability von Kubernetes erfordert, dass Unternehmen über das Sammeln und Analysieren von Daten auf Clusterebene aus Protokollen, Traces und Metriken hinausgehen. Die Verknüpfung von Datenpunkten zum besseren Verständnis von Beziehungen und Ereignissen innerhalb von Kubernetes-Clustern ist ein zentraler Bestandteil des Prozesses. Das bedeutet, dass Unternehmen auf eine maßgeschneiderte, cloudnative Observability-Strategie angewiesen sind und jede verfügbare Datenquelle innerhalb des Systems genau unter die Lupe nehmen müssen.

Die Observability in einer K8s-Umgebung umfasst:

1. Jenseits von Metriken, Protokollen und Apps. Ähnlich wie bei der Überwachung virtueller Maschinen (VM) muss die Kubernetes-Observability alle Protokolldaten (von Containern, Master- und Worker-Knoten und der zugrundeliegenden Infrastruktur) und Metriken auf App-Ebene berücksichtigen. Im Gegensatz zu VMs koordiniert Kubernetes jedoch Container-Interaktionen, die über Apps und Cluster hinausgehen. Daher enthalten Kubernetes-Umgebungen enorme Mengen wertvoller Daten sowohl außerhalb als auch innerhalb von Netzwerkclustern und Apps. Dazu gehören Daten in CI/CD-Pipelines (die in K8s-Cluster eingespeist werden) und GitOps-Workflows (die K8s-Cluster unterstützen).

Kubernetes legt auch keine Daten zu Metriken, Protokollen und Traces auf die gleiche Weise offen wie herkömmliche Apps und VMs. Kubernetes neigt dazu, Daten-„Snapshots“ oder Informationen zu erfassen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenszyklus erfasst wurden. In einem System, in dem jede Komponente innerhalb jedes Clusters verschiedene Datentypen in unterschiedlichen Formaten und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufzeichnet, kann es schwierig – oder unmöglich – sein, die Observability durch die einfache Analyse einzelner Datenpunkte zu ermitteln.

Außerdem erstellt Kubernetes keine Master-Protokolldateien, weder auf App- noch auf Clusterebene. Jede Anwendung und jeder Cluster zeichnet Daten in ihrer jeweiligen Umgebung auf, sodass die Benutzer die Daten manuell aggregieren und exportieren müssen, um sie alle an einem Ort zu sehen. Und da sich Container innerhalb von Sekunden drehen, verlangsamen oder ganz verschwinden können, können selbst manuell gesammelte Daten ohne den richtigen Kontext ein unvollständiges Bild vermitteln.

2. Priorisierung von Kontext und Datenkorrelation. Sowohl die Überwachung als auch die Observability sind wichtige Bestandteile für die Aufrechterhaltung einer effizienten Kubernetes-Infrastruktur. Was sie unterscheidet, ist eine Frage der Zielsetzung. Während die Überwachung dazu beiträgt, zu klären, was in einem System vor sich geht, zielt die Observability darauf ab, zu klären, warum sich das System so verhält, wie es sich verhält. Zu diesem Zweck legt eine effektive Kubernetes-Observability Wert darauf, die Punkte zwischen den Datenpunkten zu verbinden, um die Ursache von Leistungsengpässen und Funktionsproblemen zu finden.

Um das Verhalten eines Kubernetes-Clusters zu verstehen, müssen Sie jedes einzelne Ereignis in einem Cluster im Kontext aller anderen Clusterereignisse, des allgemeinen Verhaltens des Clusters und aller Ereignisse, die zu dem betreffenden Ereignis geführt haben, verstehen.

Wenn beispielsweise ein Pod in einem Arbeitsknoten beginnt und in einem anderen endet, müssen Sie alle Ereignisse verstehen, die gleichzeitig in den anderen Kubernetes-Knoten und in Ihren anderen Kubernetes-Diensten, API-Servern und Namespaces stattfinden, um ein klares Verständnis der Änderung, ihrer Ursache und ihrer möglichen Folgen zu erhalten.

Mit anderen Worten: In einer Kubernetes-Umgebung reicht es oft nicht aus, nur die Aufgaben zu überwachen. Um Kubernetes-Observability zu erreichen, relevante Systeminformationen zu erhalten oder genaue Ursachenanalysen durchzuführen, müssen IT-Teams in der Lage sein, Daten aus dem gesamten Netzwerk zu aggregieren und in einen Kontext zu setzen.

3. Verwenden von Kubernetes-Observability-Tools. Die Implementierung und Aufrechterhaltung der Observability von Kubernetes ist ein großes, komplexes Unterfangen. Die Verwendung der richtigen Frameworks und Tools kann den Prozess jedoch vereinfachen und die Datenvisualisierung und -transparenz insgesamt verbessern.

Unternehmen können aus einer Reihe von Observability-Lösungen wählen, darunter Programme, die die Aggregation und Analyse von Metriken automatisieren (wie Prometheus und Grafana), Programme, die die Protokollierung automatisieren (wie ELK, Fluentd und Elasticsearch) und Programme, die die Nachverfolgung der Sichtbarkeit erleichtern (wie Jaeger). Integrierte Lösungen wie OpenTelemetry können alle drei wichtigen Observability-Praktiken verwalten. Und maßgeschneiderte, cloudnative Lösungen wie Google Cloud Operations, AWS X-Ray, Azure Monitor und IBM Instana Observability bieten Observability-Tools und Kubernetes-Dashboards, die für Cluster optimiert sind, die auf ihrer Infrastruktur ausgeführt werden.