Was ist ein Dual-Inline-Speichermodul (DIMM)?

DIMMs haben sich mit der modernen Computerhardware weiterentwickelt und sind standardisiert, damit sie in verschiedene Arten von Motherboards passen. Zeitgleich mit der Entwicklung von Servern, die in Racks eingebaut werden, sind die DIMM-Karten immer kleiner geworden. So passen sie auch in kompakte Gehäuse, was den Platzbedarf in Rechenzentren verringert und die Einsatz von mobilem Computing ermöglicht. Zu den beliebten Formfaktoren gehören Small Outline Dual Inline Memory Modules (SODIMM) und die noch kleineren Mini-DIMM.