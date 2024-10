In den letzten Jahren hat die Verbreitung von Self-Storage-Einheiten explosionsartig zugenommen. Diese großen Lagereinheiten sind landesweit zu einer boomenden Branche geworden, und das aus einem einzigen Grund: Der Durchschnittsbürger besitzt heute mehr Dinge, als er zu nutzen weiß.

Die gleiche Grundsituation ist auch in der IT-Welt zu beobachten. Wir befinden uns inmitten einer Explosion von Daten. Selbst relativ einfache Alltagsgegenstände generieren nun selbstständig Daten, dank der Funktionalität des Internets der Dinge (IoT). Noch nie in der Geschichte wurden so viele Daten erstellt, gesammelt und analysiert. Und noch nie zuvor haben mehr Datenmanager mit dem Problem der Speicherung so vieler Daten zu kämpfen gehabt.

Es kann sein, dass ein Unternehmen das Problem zunächst nicht erkennt oder nicht weiß, wie groß es werden kann, und dann muss das Unternehmen eine Lösung für mehr Speicherplatz finden. Mit der Zeit könnte das Unternehmen auch aus diesem Speichersystem herauswachsen, was dann noch mehr Investitionen erfordert. Das Unternehmen wird sich dieses Spieles unweigerlich überdrüssig und nach einer günstigeren und einfacheren Option suchen – was uns zur Datendeduplizierung bringt.

Obwohl viele Unternehmen im Rahmen ihres Datenverwaltungssystems Techniken zur Datendeduplizierung (oder kurz „Deduplizierung“) einsetzen, verstehen bei weitem nicht alle, was der Deduplizierungsprozess ist und was er bewirken soll. Lassen Sie uns also die Deduplizierung entmystifizieren und erklären, wie die Datendeduplizierung funktioniert.