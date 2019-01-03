Was ist der Unterschied zwischen einer Blockchain und einer Datenbank?

Der Hauptunterschied zwischen einer Blockchain und einer Datenbank ist die Zentralisierung. Während alle in einer Datenbank gesicherten Datensätze zentralisiert sind, hat jeder Teilnehmer an einer Blockchain eine sichere Kopie aller Datensätze und aller Änderungen, sodass jeder Benutzer die Herkunft der Daten einsehen kann. Die Magie geschieht, wenn es eine Inkonsistenz gibt – da jeder Teilnehmer eine Kopie der Aufzeichnungen aufbewahrt, identifiziert und korrigiert die Blockchain-Technologie alle unzuverlässigen Informationen sofort. Die Uhr Ihres Freundes würde sich sofort selbst auf die Sommerzeit korrigieren. Selbst wenn eine dritte Person die Zeit böswillig so verändert hat, dass sie sich verspätet, wird die Zeit sofort mit allen Teilnehmern verglichen und korrigiert.

Wenn Daten sich auf Basis codierter Geschäftslogik (Smart Contracts) und Konsens automatisch selbst identifizieren und korrigieren können, sind die Teilnehmer von Natur aus in der Lage, ihnen zu vertrauen. Wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten, teilen sie sich fast nie eine einzige Datenbank mit einem einzigen Satz von Datensätzen, weil die Datenbank von einem Datenbankadministrator (DBA) verwaltet und aktualisiert wird. Dieser DBA wird von einem der Unternehmen bezahlt und ist somit am Erfolg des einen Unternehmens beteiligt, aber nicht unbedingt am Erfolg des anderen. Wenn er eine Änderung vornehmen möchte, die seinem Unternehmen zugute kommt, würde das andere Unternehmen es nie erfahren. Oder, wenn ein Konkurrent beschließt, den DBA auszuzahlen, kann er jede beliebige Änderung an der Datenbank vornehmen, ohne dass einer der Teilnehmer es jemals erfährt.

Wenn die Blockchain-Technologie in den Datenprozess integriert wird, entfernen Sie den Single Point of Failure, in diesem Fall den DBA, und stellen sicher, dass eine Änderung durch einen der Teilnehmer sofort von den anderen Teilnehmern korrigiert wird. Nachdem sich die Daten selbst korrigiert haben, zeigt der unveränderliche Änderungsverlauf auch an, welcher Teilnehmer versucht hat, die Änderung vorzunehmen. Wenn der Datenprozess gesichert ist, kann ein Unternehmen nicht nur den Daten vertrauen, die zwischen den Unternehmen, mit denen es zusammenarbeitet, ausgetauscht werden, sondern sogar den Daten, die von Wettbewerbern geteilt werden. Wenn Samsung und Apple beispielsweise Technologie miteinander teilen, kann Samsung darauf vertrauen, dass Apple für die Technologie bezahlt hat und dass Samsung sie geliefert hat.