Was ist der Unterschied zwischen einer Blockchain und einer Datenbank?

Wenn Sie sich mit Kryptowährungen auskennen, sind Sie wahrscheinlich auch mit Blockchain vertraut. Blockchain ist die zugrunde liegende Technologie, die sicherstellt, dass Transaktionen korrekt, transparent und unveränderlich sind. Warum ist diese Technologie wichtig? Wenn Sie mit einer großen Anzahl von einzelnen Stakeholdern arbeiten, gibt es immer grundsätzliche Inkonsistenzen. Selbst wenn Sie der anderen Person voll und ganz vertrauen, sind menschliche Fehler unvermeidlich.
Schauen wir uns ein kurzes Beispiel an. Wenn Sie sich mit einem Freund zum Abendessen verabredet haben und dessen Uhr nicht auf Sommerzeit umgestellt wurde, war das zwar ein Versehen, aber es hat ihn nicht weniger verspätet gemacht. Die Blockchain-Technologie funktioniert ähnlich wie die Uhr auf Ihrem Handy, die diese Korrektur automatisch vornimmt, aber anstatt der Zeit, die von einem einzigen zentralen Entscheidungsträger kommt, wird sie durch eine Mehrheitsabstimmung aller Teilnehmer im Netzwerk erreicht.
Der Hauptunterschied zwischen einer Blockchain und einer Datenbank ist die Zentralisierung. Während alle in einer Datenbank gesicherten Datensätze zentralisiert sind, hat jeder Teilnehmer an einer Blockchain eine sichere Kopie aller Datensätze und aller Änderungen, sodass jeder Benutzer die Herkunft der Daten einsehen kann. Die Magie geschieht, wenn es eine Inkonsistenz gibt – da jeder Teilnehmer eine Kopie der Aufzeichnungen aufbewahrt, identifiziert und korrigiert die Blockchain-Technologie alle unzuverlässigen Informationen sofort. Die Uhr Ihres Freundes würde sich sofort selbst auf die Sommerzeit korrigieren. Selbst wenn eine dritte Person die Zeit böswillig so verändert hat, dass sie sich verspätet, wird die Zeit sofort mit allen Teilnehmern verglichen und korrigiert.
Wenn Daten sich auf Basis codierter Geschäftslogik (Smart Contracts) und Konsens automatisch selbst identifizieren und korrigieren können, sind die Teilnehmer von Natur aus in der Lage, ihnen zu vertrauen. Wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten, teilen sie sich fast nie eine einzige Datenbank mit einem einzigen Satz von Datensätzen, weil die Datenbank von einem Datenbankadministrator (DBA) verwaltet und aktualisiert wird. Dieser DBA wird von einem der Unternehmen bezahlt und ist somit am Erfolg des einen Unternehmens beteiligt, aber nicht unbedingt am Erfolg des anderen. Wenn er eine Änderung vornehmen möchte, die seinem Unternehmen zugute kommt, würde das andere Unternehmen es nie erfahren. Oder, wenn ein Konkurrent beschließt, den DBA auszuzahlen, kann er jede beliebige Änderung an der Datenbank vornehmen, ohne dass einer der Teilnehmer es jemals erfährt.
Wenn die Blockchain-Technologie in den Datenprozess integriert wird, entfernen Sie den Single Point of Failure, in diesem Fall den DBA, und stellen sicher, dass eine Änderung durch einen der Teilnehmer sofort von den anderen Teilnehmern korrigiert wird. Nachdem sich die Daten selbst korrigiert haben, zeigt der unveränderliche Änderungsverlauf auch an, welcher Teilnehmer versucht hat, die Änderung vorzunehmen. Wenn der Datenprozess gesichert ist, kann ein Unternehmen nicht nur den Daten vertrauen, die zwischen den Unternehmen, mit denen es zusammenarbeitet, ausgetauscht werden, sondern sogar den Daten, die von Wettbewerbern geteilt werden. Wenn Samsung und Apple beispielsweise Technologie miteinander teilen, kann Samsung darauf vertrauen, dass Apple für die Technologie bezahlt hat und dass Samsung sie geliefert hat.
Interessanterweise entsteht etwas, wenn Wettbewerber den geteilten Daten vertrauen können: Dadurch ergeben sich Möglichkeiten für mehr Teilnehmer innerhalb der Branche, dem Blockchain-Netzwerk beizutreten und die Transparenz der Daten zu erhöhen. In Anlehnung an das vorangegangene Beispiel: Wenn Samsung und Apple Technologie und Daten in einem Blockchain-Netzwerk austauschen und ein Transportunternehmen dem Netzwerk beitritt, sind die Daten, die das Transportunternehmen im Netzwerk teilen möchte, sofort für jeden anderen Teilnehmer zugänglich in seinen Datensätzen repliziert. Jedes Mal, wenn einer der Teilnehmer eine Änderung vornimmt, wird eine neue Version des Datensatzes von allen Teilnehmern validiert. In diesem Fall könnte Apple den Versand von der Fabrik von Samsung zum Fertigungszentrum von Apple verfolgen.
Wenn eine Bank zum Netzwerk hinzugefügt wird, kann die Zahlung an die Bank und an jeden Teilnehmer nach einer Transaktion automatisch ausgelöst werden, wenn eine Bedingung in den Daten erfüllt ist, und da diese Daten von allen Teilnehmern gesichert und validiert werden, kann kein einzelner Teilnehmer die Daten in betrügerischer Absicht oder versehentlich ändern, um den bedingten Auslöser in den Daten zu erfüllen.
Hyperledger Fabric ist ein modulares Open-Source-Blockchain-Framework für die Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen mit Branchenstrategien.
Regierungen, Unternehmen und Institutionen nutzen die Blockchain, um eine sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur für digitale Identitäten und Berechtigungsnachweise zu ermöglichen.
Blockchain ist ein vertrauensloses Netzwerk, das für mehr Sicherheit, Transparenz und Automatisierung sorgt.
The Home Depot implementiert die IBM-Blockchain-Technologie, um Streitigkeiten mit Lieferanten beizulegen und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern.
IPwe nutzt IBM Blockchain und KI, um einen transparenten globalen Patentmarkt zu schaffen, und wird dabei von IBM unterstützt, um die Sichtbarkeit und Flexibilität zu erhöhen.
Schaffen Sie mit IBM Blockchain resiliente, transparente und vertrauenswürdige Lieferketten, um Ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, Prozesse zu rationalisieren und das Vertrauen mit branchenführenden Lösungen zu stärken.